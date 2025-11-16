Leben in der Lügengesellschaft

Durch die übergroße Vielfalt sowohl der Qualitäts-, System- und Mainstream- als auch der alternativen Medien wird es fortwährend schwieriger, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. Sehr oft jedoch ist schon durch die Art der Informationsvermittlung erkennbar, ob es sich um Fake-News oder wahrheitsgetreue Aussagen handelt. Gefährlich wird es dann, wenn Lüge und Wahrheit in ein und demselben Moment zu einem selbst für anscheinend kluge Leute nicht mehr unterscheidbaren Brei von Halbwahrheiten verrührt werden. Dessen manipulativer Einfluss kann gar nicht ernst genug eingeschätzt werden – und genau diese Grauzone bildet den idealen Tummelplatz für Volksverführer und Ideologen. Letztere gab es zu allen Zeiten, doch seit einigen Jahren machen sie sich zunehmend in der deutschen Politik breit, wobei zwischen Verführung und Ideologie kaum zu differenzieren ist, da zwischen beiden Schlagworten leider oft genug ein fließender Übergang besteht.

Zur Manipulation der Bürger kommt dann auch noch eine aus sozialen, gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Gründen geschürte Angst zum Einsatz (das Spiel auf eben dieser Klaviatur beherrschten schon die Nationalsozialisten in schier unnachahmlicher Weise). Sehnten sich die Menschen im Rahmen der Corona-Psychose nicht urplötzlich nach einem Retter in der Not, der sie all ihrer scheinbaren Ängste und Sorgen enthebt und ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Unversehrtheit zurückgibt? Waren sie daher nicht selbst unter größten Opfern bereit, den Direktiven der Regierenden willenlos zu folgen, selbst wenn sich diese binnen kürzester Zeit als infame Lügengebilde herausstellen?

Die größte Wählertäuschung aller Zeiten

Wie dreist und grenzenlos man das Volk belügen und betrügen kann, ohne dafür vor den Kadi gezerrt zu werden oder auch nur irgendwelche persönlichen Konsequenzen tragen zu müssen, wurde für das Stimmvieh unmittelbar im Anschluss an die Wahl zum Deutschen Bundestag vom 23. Februar 2025 erkennbar. Bereits am Wahlabend führte der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz sämtliche von ihm zuvor im Wahlkampf gemachten Aussagen vollständig ad absurdum, ohne dabei auch nur rot zu werden. Mit diesem beispiellosen Betrug am Wähler reüssierte er erfolgreich im Wettbewerb um den zweifelhaften Ehrenplatz als größter Lügenkanzler der deutschen Nachkriegsgeschichte. Man mag zwar einwenden, dass es auch Konrad Adenauer mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nahm, doch dessen Wankelmut beschränkte sich auf taktische Kurswechsel in Sachthemen und betraf nicht wie bei Merz das gesamte Wahlprogramm, das mal eben zugunsten eines linken Koalitionspartners abgeräumt wurde. Zumal man Adenauer, dessen rheinisch-fröhlichen Naturell entsprechend, seine berühmten Worte „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern“ nicht allzu übel nahm; Adenauer bewies dabei Humor, während der Sauerampfer aus dem Sauerland seine Verlautbarungen stets mit todernster Miene unters Volk streut.

Der politischen Märchenerzählungen gab es gerade in den vergangenen 20 Jahren, seit Beginn der Ära Merkel, derart viele, dass man gar nicht so recht weiß, an welcher Stelle man damit ansetzen soll. Ich möchte mich allein schon aus Platzgründen auf die meines Erachtens gravierendsten vier Lügen unserer Zeit beschränken.

Der Klimaschwindel

Seit Jahren zieht uns die Klima-Lüge in den Bann und es vergeht kein Tag, in dem wir durch die Medien nicht mit den Worten “Klimawandel” und “Klimakrise” quasi dauerberieselt werden. Dazu wird ein “Klimamodell” nach dem anderen aus dem Hut gezaubert, welches sich innerhalb kürzester Zeit als wenig realistisch bis völlig unzutreffend erweist und ständig nachgebessert, verbogen oder verschlimmbessert wird. Kein vernünftiger Mensch wird einen sich stetig verändernden Klimawandel negieren, zumal die Erdgeschichte eine endlose Abfolge kleinerer und größerer Klimaschwankungen auf allen erdenklichen Zeitskalen aufweist, von denen Schwankungen wie die, die wir nun als “menschgemachte” Katastrophe apostrophieren, die allergeringsten Veränderungen darstellen. Man betrachte sich hingegen nur den Wechsel der Eiszeitalter mit ihren Warm- und Kaltzeiten, bei denen definitiv ohne jedes menschliche Zutun gravierende Klimaänderungen von weitaus größerer Tragweite eintraten, die mit Massensterben einhergingen. Dazu muss man nicht bis zu den Dinosauriern zurückgehen, es genügt der winzige Zeitabschnitt am Ende der letzten Eiszeit vor rund 11.500 Jahren, als auf der Nordhalbkugel binnen weniger Jahrhunderte kilometerdicke Gletscher über der Nordhalbkugel abschmolzen und der Meeresspiegel um 70 Meter stieg; die seither bis heute herrschende Warmphase – ebenfalls nur eine Zwischenphase bis zur nächsten Eiszeit – fällt mit der Entwicklung der menschlichen Zivilisation zusammen.

Und selbst innerhalb dieser Warmphase treten zyklische Schwankungen auf, die das, was wir heute als “Klimawandel” beschreiben, weit übertrafen.

Gab es nicht auch im Mittelalter lang anhaltende Hitzewellen, Dürreperioden und gewaltige Überschwemmungen wie etwa das sogenannte Magdalenen-Hochwasser vom Juli 1342 (die wohl bis heute größte Flutkatastrophe, die Europa je heimgesucht hat), und folgte darauf nicht die bis Mitte des 19. Jahrhunderts anhaltende “Kleine Eiszeit”, bei denen die Temperaturen weitaus tiefer als heute lagen? Dass das “Klima” auf unserem Planeten der jüngsten Vergangenheit – es handelt sich dabei nur um die Extrapolation statistisch erfassbaren Wetterbeobachtungen über einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren – ständigen, teilweise gravierenden Änderungen ausgesetzt war lässt sich den den nach dem serbischen Mathematiker Milutin Milankovic (1879 – 1958) benannten Milankovic-Zyklen entnehmen. Angesichts dieser von damals noch neutralen Wissenschaftlern ermittelten Regelmäßigkeit verblassen die politisch erwünschten und finanzierten “Klima-Modelle” der Gegenwart vielfach zur reinen Propaganda. Manche davon mögen zwar durchaus eine Berechtigung haben, doch selbst dann besitzen sie den Nachteil, dass mit vielen unabhängigen Variablen gearbeitet werden muss – ein Verfahren, bei dem von Vornherein erwartet werden kann, dass die gewonnenen Ergebnisse mehr oder weniger kompromittiert sind. Auf dieser wissenschaftlich mauen und unseriösen Basis eine industriezerstörerische, existenzbedrohende Transformationspolitik aufzubauen, macht die Klimaideologie zu wohl gefährlichsten politischen Lüge unserer Zeit.

Das Facharbeiter-Märchen

Wenden wir uns als zweites der Facharbeiter-Lüge zu. Ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften – sowohl Facharbeitern als auch vielfach Hilfskräften – ist in vielen Sektoren nicht abzustreiten. Allerdings steht die Frage im Raum, wie es überhaupt dazu kommen konnte, inwiefern diese Engpässe nicht die Folge einer verfehlten Sozialpolitik durch eine mit Mindesteinkommen konkurrierenden Grundsicherung ist und vor allem, ob diese Lücken nicht auch und zuerst durch deutsche Arbeitslose und eigenen auszubildenden Berufsnachwuchs aufgefüllt werden könnten und müssten. Stattdessen zieht die Politik fatale Fehlschlüsse aus diesem Desaster. Gerade die Politik der Altparteien trug als Folge ihrer völligen intellektuellen Inkompetenz gezielt zu diesem Fachkräftemangel bei, indem sie ihn nicht nur über viele Jahre ignorierte, sondern durch das kontraproduktive “Allheilmittel” der Massenzuwanderung von Menschen aus wenig bildungsaffinen, vormodernen Kulturen noch verschlimmerte – nach dem Motto “den Teufel mit Beelzebub austreiben”.

Statt vernünftigerweise dem seit bereits Jahrzehnten grassierenden Bildungsnotstand effizient zu begegnen, wurde dieser durch die Migration mit Sprach- und Integrationsdefiziten massiv vergrößert und man ließ es zu, dass inzwischen bis zu 30 Prozent aller jungen Menschen nach Abschluss der schulischen Ausbildung die Lehre schmeißen, während von den Universitäten hunderttausende am Bedarf “Vorbeiqualifizierter“ ausgestoßen werden, die entweder keine Erwerbsperspektive haben oder beim überbordenden Staat oder seinen geförderten NGOs Anstellung finden. Tatsächlich ist der Mangel an fachlich geschultem Personal untrennbar mit diesem galoppierenden Bildungsverfall verknüpft, zumal man es sträflicherweise zugelassen hat, nicht nur ein Potenzial zahlloser junger Menschen brachliegen und Begabte ungefördert zu lassen , sondern auch noch sowohl Arbeitsfähige als auch Arbeitswillige im Alter zwischen 50 und 60 Jahren – Menschen mit breitgefächerter Erfahrung – in großer Zahl in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken. Werden wir diesbezüglich nicht unaufhörlich angelogen und von der Politik für dumm verkauft ?

Islamisierung als “bunte Vielfalt”

Die dritte politische Lügengeschichte hängt mit der zweiten zusammen und betrifft die durch nichts – weder moralisch, rechtlich noch sonst irgendwie zu rechtfertigende – unkontrollierte Grenzöffnung durch Angela Merkel vor zehn Jahren. Wenn man den Inhalt der Bücher von Thilo Sarrazin näher betrachtet, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass, wenn überhaupt, allerhöchstens 5 Prozent der einströmenden Massen an Flüchtlingen den Status von “Verfolgten” im Sinne des Asylrechts und/oder der UN-Menschenrechtskonvention erfüllen – und diese waren fast ausschließlich Christen und Juden aus dem Irak und Syrien, den Hotspots der einstigen Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Diesen Menschen gegenüber waren wir durchaus aus humanitären Gründen verpflichtet, Schutz vor weiterer Verfolgung zu gewähren – nicht jedoch (und schon gar nicht mit prüfungsloser Blanko-Mentalität) den Millionen zugewanderter Anhänger des Islam. Dass diese ausgerechnet ins christliche Europa der Ungläubigen strömten und nicht in all die Länder, wo man Allah als den „Allmächtigen, Allgütigen und Allbarmherzigen“ als ihren einzigen Herrn und Richter anerkennt, spricht schon für sich. Und diese Entwicklung verkauft man uns als “bunte Vielfalt” und “multikulturelle Bereicherung”.

Hier, im Westen, geriert sich die Mehrheit von ihnen als dauerverfolgte, von “antimuslimischem Rassismus” bedrohte Minderheit, die sich gleichzeitig von uns vollversorgen lässt – während sie statt Integration und Anpassung rücksichtslos die Angleichung der vorgefundenen Lebensverhältnisse an islamische Zustände vorantreibt und die Aufnahmeländer in ihrem Sinne “verändern”, sichtbar von Haram-Speiseregeln über Muezzinrufe von immer mehr Moscheen herab bis zu den allgegenwärtigen Kopftüchern im “Stadtbild”. Dass es unter diesem Zustrom von kulturfremden, integrationsunwilligen Massen unweigerlich zu gesellschaftlichen Verwerfungen kommen musste und zudem zur Auslebung jener exzessiven Gewalt, die für die Herkunftsländer charakteristisch war, hätte auch Frau Merkel dämmern müssen – was die Frage aufwirft, ob sie ihrem völlig eigenmächtigen Vorgehen nicht entweder ein perfides Ziel der Zerstörung Deutschlands verfolgte oder hier womöglich sogar höhere politische Mächte im Spiel waren; ich denke hier an das Deutschland verachtende linksgrüne Milieu sowie die hinter ihm stehenden mächtigen „Sponsoren“ wie George Soros und Konsorten, aber auch an UN- und EU-“Influencer” oder den – mittlerweile abgetretenen – WEF-Generalsekretär Klaus Schwab. Dass von dort aus das Ziel verfolgt wird, Europa nachhaltig zu destabilisieren und es in supranational fremdbestimmte willfährige Vasallenstaaten umzugestalten, steht wohl außer Zweifel. Dass die eigentlich doch nur temporärer aufgenommenen Flüchtlinge inzwischen fast alle bleiben, ihre Familien nachholen und zudem rapide eingebürgert werden, zeigt, worum es hier von Beginn an wirklich ging.

Die Corona-Jahrtausendlüge

Und schließlich wäre als vierte Lüge noch das Corona-Konglomerat zu nennen, jenen Jahrtausendskandal, der vor bald sechs Jahren begann, fast die ganze Welt zu erschüttern und sich zum größten Schwindel der Medizingeschichte ausweitete. Noch immer ist den wenigsten Deutschen bekannt, dass die Generalprobe für all die durch nichts und wieder nichts zu rechtfertigenden Corona-Zwangsmaßnahmen, denen jedwede belastbare medizinische Evidenz von Beginn an fehlte, bereits im Herbst 2019 stattfand: Die als sogenanntes „Event 201“ bezeichnete Simulation für eine fiktive, in Brasilien ausgebrochene Pandemie mit einem tödlichen Virus setzte nach Ausrufung des Ernstfalls durch die WHO Mitte März 2020 eine Kaskade in Gang, die, wie sich bereits kurz nach der Proklamation des “pandemischen” Zustandes herausstellte, einen verhängnisvollen Lauf mit totalitären Aktionen nahm. Anders als bei früheren Versuchen – etwa bei der Schweinegrippe mit dem Virus H1N1 von 2009 / 2010, bei der ebenfalls eine Pandemie ausgerufen wurde, für die sich allerdings niemand interessierte und die deshalb sang- und klanglos für beendet erklärt wurde – gelang es diesmal, den eingeübten Automatismus einer weltweiten Panikmache in Gang zu setzen und in fast allen Staaten der Welt einen gesundheitspolitischen Amoklauf mit Eigendynamik loszutreten. Die Folge war, dass der größten Teil der Weltbevölkerung völlig unnötig in Angst und Schrecken versetzen und mit der makabren Aussicht auf regelrechte Leichenberge traumatisiert wurde.

Dieser verantwortungslose Zustand wurde sowohl durch die Wasserstandsmeldung von arbiträren Infektionszahlen, die aus – dafür eigentlich unzulässigen und bis heute ungeeigneten – PCR-Tests gewonnen wurden, als auch durch die tagtäglichen Schreckensbulletins staatlicher Seuchenschutubehörden à la RKI in Komplizenschaft mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen weiter befeuert. Seit Jahrzehnten angesehen Mediziner und wissenschaftliche Autoritäten wie die Professoren Dr. Sucharit Bakdi und Dr. Martin Haditsch, oder auch Dr. Wolfgang Wodarg und zahllose weitere mehr wurden als spinnerte Verschwörungstheoretiker diskreditiert und sogar in die rechtsradikale Ecke geschoben; bis heute wurden sie nicht rehabilitiert, obwohl sie mit praktisch all ihren Warnungen Recht behielten. Und urplötzlich stand dann innerhalb von nur wenigen Monaten ein Impfstoff gegen das angebliche Killervirus bereit, ohne dass über Jahre sich hinziehende Testreihen durchgeführt wurden, die für eine Applikation am Menschen zwingend erforderlich gewesen wären – mit Milliardenprofiten für die eng mit politischen Eliten verbandelten Pharmaindustrie. Die sich aus den unverantwortlichen Schnellschüssen und voreiligen Zulassungen der zuständigen Behörden, – in Europa der EMA (European Medical Agency) – ergebenden Folgen waren katastrophal und kosteten mutmaßlich Millionen Menschen das Leben; gleichwohl dürfen sie in Deutschland bis heute nicht juristisch und politisch konsequent aufgearbeitet werden. Kein Wunder: Die Zahl der verstrickten Politiker, Mediziner, Journalisten, Richter und viele weitere Mittäter in allen gesellschaftlichen Bereichen wäre zu groß – und dazu stünde auch allzu viel Geld auf dem Spiel. Auch im Fall Corona wurde das Volk belogen und betrogen – und es wird, gerade zum Beginn der alljährlich um die gleiche Zeit auftretenden Grippesaison, trotz äußerst bedenklicher Folgen, weiterhin zum großen Impf-Halali geblasen, während die Langzeitfolgen für Geimpfte und Lockdown-Geschädigte politmedial unter den Teppich gekehrt werden.

Lügen als DNA autoritärer Systeme

Als Fazit allein dieser vier geschilderten, freilich keinen Anspruch auf Volljährigkeit erhebenden politischen Großlügen der jüngeren Geschichte ist ein beispielloser und womöglich irreparabler Vertrauensverlust in die Politik eingetreten, eine Entfremdung zwischen Staat und Bürgern, die man als durchaus gewolltes Mittel zum Zweck sehen muss. Jede Diktatur beginnt mit einer Lüge und endet meist auch damit – und die kontinuierliche Verbreitung von Lügen steckt in der DNA von allen autoritären Systemen einschließlich der ihnen angehängten „Wahrheitsministerien“, wie “demokratisch” diese sich auch tarnen mögen. So, wie ich den aktuellen Status einer unanwendbaren Spaltung sehe – hier die einen mit ihrer weiterhin willenlosen Akzeptanz auch der noch so infamsten Lügen, dort die ausgegrenzten und geächteten Skeptiker und Kritiker, die man als Schwurbler und Extremisten anfeindet –, wird mir bang um die Zukunft dieses Landes. Zwar nimmt die Zahl der Hinterfragenden und Aufwachenden täglich zu und damit die Masse derer, die gegen das ihr alltäglich zugemutete Lügengebäude Resistenzen entwickeln – aber leider nicht in dem Tempo, das es für eine Wiederherstellung von Ehrlichkeit im öffentlichen Raum durch einen echten Politikwechsel bräuchte.

Tatsächlich dürfte es noch lange dauern, bis sich die Mehrheit des Volkes darüber im Klaren ist, welch Schindluder mit ihm getrieben wird. Man kann nur hoffen, dass der richtige Zeitpunkt zur Umkehr nicht verpasst wird.