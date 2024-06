Leeres Versprechen “Klimageld”: Billige Taschenspielertricks der Ampel

Es war sowas von klar: Das “Klimageld” soll nun doch erst später kommen – frühestens 2026. Die Auszahlung der Entlastungen, mit denen die dem Bürger für Klimaschutzmaßnahmen in Form einer künstlichen Besteuerung (“CO2-Preis“) zuvor dreist aus der Tasche gezogenen Gelder zumindest teilweise ausgeglichen werden sollten, bereits im nächsten Jahr schloss Lindner aus, wie die “Welt” schreibt. „Nein, das kommt später“, so Lindner ganz salopp und unbekümmert auf die Frage, ob der finanzielle Ausgleich für den steigenden CO2-Preis Thema in den laufenden Haushaltsverhandlungen für 2025 sei.

Stattdessen ist er sich mit seinem grünen Buddy, Wirtschaftsminister Robert Habeck, vollauf einig: Der hatte darauf hingewiesen, dass die deutschen Stromkunden (die in Wahrheit natürlich die mit teuersten Energiekosten der Welt blechen dürfen) ja bereits um jährlich “gut 19 Milliarden Euro EEG-Umlage entlastet” würden – und das sei ja quasi ja ein Klimageld. „Er hat recht“, pflichtete ihm Lindner frech bei. Wundert das noch irgendjemanden?

EEG-Umlage: Nicht abgeschafft, nur umgelegt

Es war von Anfang an klar, dass es kein Klimageld geben würde – und ich persönlich will es auch gar nicht. Stattdessen möchte lieber meine “Klimaabgaben” behalten und erst gar nicht zahlen müssen. Doch diese Begründung der beiden (H)Ampelmänner Lindner und Habeck ist natürlich auch wieder stark: Lindner verspricht jetzt, 2024 die Einführung, für frühestens 2026 – wo er dann absehbar schon gar nicht mehr Finanzminister sein wird. Und Habeck wiederum tut so, als gäbe es quasi jetzt schon ein Klimageld – denn man habe ja bei der EEG-Umlage entlastet.

Das ist deshalb lustig, weil die EEG-Umlage – anders als es Habeck und Lindner suggerieren – überhaupt nicht abgeschafft wurde. Man hat sie lediglich umgelegt: Sie ist von der Stromrechnung verschwunden, dafür bezahlen wir das ganze jetzt über Steuern. Das alles sind nichts als erbärmliche Taschenspielertricks… und sie tun so, als hätten sie etwas geschafft und für den Bürger geleistet. Und der “liberale” Lindner stimmt Habeck bei dieser Volksverdummung auch noch zu. Erneut zeigt sich: Die Hauptqualifikation in der Spitzenpolitik bleibt die Schamlosigkeit.