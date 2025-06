Legitime Notwehr: Israels Präventivschlag könnte der Anfang vom Ende des Mullah-Regimes sein

Die vergangene Nacht begonnene israelische Angriffswelle gegen das iranische Atomprogramm ist die überfällige, im Grunde seit Jahren erwartete Reaktion des jüdischen Staates auf die permanenten Auslöschungsdrohungen des Mullah-Regimes und dessen Förderung des Terrors gegen Israel. Nachdem ein neues Atomabkommen diese Woche gescheitert war, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Israel losschlagen würde. Die USA, die – wohl aus taktischen Gründen – demonstrativ behaupten, nicht an den Angriffen beteiligt gewesen zu sein, hatten ihr gesamtes Personal im Nahen Osten bereits in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Es handele es sich um eine “präventive, präzise, kombinierte Offensive“, um das iranische Atomprogramm und andere militärische Ziele zu attackieren, teilte das israelische Militär (IDF mit. Die “erste Phase” der Angriffe auf den Iran sei abgeschlossen. An den Angriffen waren Dutzende von Kampfflugzeugen der israelischen Luftwaffe beteiligt, bei dem Einsatz seien iranische Militär- und Atomanlagen im ganzen Land getroffen worden. Das iranische Atomprogramm stelle eine existenzielle Bedrohung für Israel dar, und das Mullah-Regime betreibe ein geheimes Programm zum Bau von Atomwaffen und verfüge über genügend Material zur Herstellung von 15 Atombomben, so die IDF,

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erinnerte daran, dass die „Tyrannen in Teheran“ seit Jahrzehnten offen die Zerstörung Israels fordern und mit ihrer „Völkermord-Rhetorik“ das Atomprogramm untermauerten. In den vergangenen Monaten habe der Iran Schritte unternommen, sein angereichertes Uran als Waffe zu nutzen – eine rote Linie für Israel, woraus das Land auch nie einen Hehl machte. Wenn das nicht verhindert werde, könne der Iran innerhalb kürzester Zeit eine Atomwaffe herstellen. Die Operation werde so viele Tage andauern, wie es brauche, um diese Bedrohung zu beseitigen. Neben Angriffen auf die Hauptstadt habe man auch die Zentren des iranischen Atomprogramms zur Anreicherung von Uran ins Visier genommen und zerstört. Außerdem sei „das Herz von Irans Programm für ballistische Raketen“ getroffen worden. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es keine nächste Generation mehr geben. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir einfach nicht mehr da sein“, so Netanjahu.

Für die Selbstverteidigung zwingend notwendig

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte den Angriff auf die Uran-Anreicherungsanlage in Natanz. Die Situation sei „äußerst besorgniserregend“, schrieb IAEA-Chef Rafael Grossi. Seine Behörde stehe im Kontakt mit iranischen Behörden, um die aktuellen Strahlungswerte abzuklären. Bei den Angriffen wurden Hossein Salami, der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Armee-Chef Mohammed Bagheri und weitere hochrangige Militärs und Wissenschaftler getötet. Der Iran macht die USA verantwortlich für “Konsequenzen“ israelischer Angriffe, da die Angriffe „nicht ohne die Koordinierung und Genehmigung der Vereinigten Staaten ausgeführt worden sein“ können; eine wohl zutreffende Einordnung. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, erklärte Außenminister Marco Rubio. Er warnte, dass der Iran keine US-Ziele oder Personal angreifen sollte. Israel habe die USA darüber informiert, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung als zwingend notwendig erachte. US-Präsident Trump und seine Regierung hätten alle erforderlichen Schritte zum Schutz der US-Truppen unternommen und stünden in engem Kontakt mit regionalen Partnern, so Rubio weiter.

US-Präsident Donald Trump schrieb, es habe bereits viel Tod und Zerstörung gegeben, aber noch sei Zeit, dieses „Gemetzel“ zu beenden. „Der Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist“, forderte er und kündigte an, die nächsten geplanten Angriffe würden „noch brutaler“ ausfallen. Bereits in der Nacht hatte er jedoch auch seinen Wunsch nach einer diplomatischen Lösung bekräftigt. Seine gesamte Regierung sei angewiesen, mit dem Iran zu verhandeln. Dort müsse Teheran jedoch „die Hoffnung vollständig aufgeben, eine Atomwaffe zu erlangen“.

Der iranische Generalstabssprecher Abolfasl Schekartschi kündigte an, man werde „mit Sicherheit auf diesen zionistischen Angriff reagieren“. Israel werde „einen hohen Preis zahlen“ und sollte mit einer „starken Antwort der iranischen Streitkräfte rechnen“. Auch Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei ließ verlauten, Israel müsse mit „einer harten Bestrafung“ rechnen. Dort hatte Verteidigungsminister Israel Katz den Ausnahmezustand ausgerufen, da „in unmittelbarer Zukunft“ mit einem Raketen- und Drohnenangriff auf Israel zu rechnen sei. Dieser ließ auch nicht lange auf sich warten. Die 100 Drohnen, die der Iran auf Israel abfeuerte, konnten jedoch abgefangen werden.

Schah-Sohn Reza Pahlavi: Hoffnung auch für den Iran

Bei der hiesigen Berichterstattung bleibt völlig außen vor, welche ungeheuerliche Bedrohung der Iran in den letzten 46 Jahren für die gesamte Großregion darstellt. Der weltgrößte und gefährlichste Terrorstaat bedroht nicht nur Israel, er destabilisiert auch reihenweise andere Staaten im Nahen Osten, über die von ihm finanzierte und ausgerüstete Hisbollah etwa den Libanon und zuletzt den Jemen, der in einem blutigen Bürgerkrieg versinkt. Israel übernimmt hier aus einer Position der militärischen Stärke die Aufgabe, die eigentlich die Anrainerstaaten Irans längst in die Hand gehen müssen. Israel richtet sich nicht gegen die Bevölkerung des Iran, sondern gegen dessen staatskriminelle Führung, die eine der totalitärsten und menschenverachtenden Diktaturen und bizarrsten Extreme islamfaschistischer Herrschaft darstellt. Und insgeheim – dies bestätigen auch etliche Exil-Iraner mit engen familiären Bindungen in die alte Heimat – hoffen etliche, vor allem jüngere Iraner insgeheim, dass Israel den sie um ihre Freiheit und Zukunft betrügenden Mullahs das Licht auslöst und die Angriffe einen Regime-Chance einleiten. In diese Kerbe stoßen auch die Appelle Netanjahus an die Zivilbevölkerung, zu revoltieren und sich gegen das Regime aufzulehnen. Die Propaganda-Massenaufmärsche und staatlich organisierten Großdemonstrationen gegen Israel dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Perser – nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland –das Ende des seit 1979 erlebten Horrors ersehnen.

Reza Pahlavi, Sohn des 1979 von den Mullahs gestürzten Schahs, hat die Zeichen der Zeit ebenfalls erkannt und rief zum Sturz des Regimes auf. „Ali Chamenei, der unkluge Führer des antiiranischen Regimes der Islamischen Republik, hat unseren Iran erneut in einen Krieg verwickelt; einen Krieg, der nicht der Krieg des Iran oder der iranischen Nation ist, sondern der Krieg der Islamischen Republik und Chameneis“, schrieb er. Und weiter: „Meine Botschaft an das Militär, die Strafverfolgungsbehörden und die Sicherheitskräfte ist klar: Dieses Regime und seine korrupten und inkompetenten Führer würdigen weder Ihr Leben noch unseren Iran. Trennen Sie Ihren Weg von ihrem und schließen Sie sich dem Volk an.“

Ein Unding für Haltungsdeutsche

Während Israel auch hier den Mut hat, dem totalitären Islam die Stirn zu bieten und zu verhindern, dass die Mullahs ihre Macht für immer festigen, indem sie sich ein Atomarsenal aufbauen, kommt aus Deutschland und Europa das ewig gleiche so peinliche wie naive Ausgleichs-Gefasel und Appeasement-Moralisieren, wie es nur von einem weltfremden, seit drei Generationen jeglicher kriegerischer Erfahrungen und existenziellen Bedrohung enthobenen Zivilisten-Wohlstandshabitat mit seinen regierenden wohlfeilen Etappenhasen kommen kann: Es hagelt “Appelle” zu „Mäßigung und Besonnenheit“ und die üblichen Ratschläge an Israel, wie dies auch schon im aktuellen Gaza-Krieg seit über eineinhalb Jahren zu vernehmen ist – als ob ausgerechnet Deutschland dem von Terror und Dauerbeschuss tyrannisierten Israel vorschreiben dürfe, wie und in welchem Rahmen es sich gefälligst zu verteidigen habe und ab wann es hierbei “Grenzen des Zulässigen” überschreite. Der Tenor dieser arroganten moralischen Telemetrie ist eine mehr oder weniger offene Kritik an Israel, das es doch tatsächlich wagt, nach eigenem Ermessen die Versuche seiner Vernichtung abzuwehren.

So auch jetzt ist die Entrüstung groß, dass Israel doch tatsächlich nicht abwarten will, bis oder ob Iran eine einsatzfähige Bombe hat und deshalb einen Feindstaat, der seit Jahrzehnten ankündigt, es vernichten zu wollen, präventiv angreift. Da wollen die Juden doch tatsächlich nicht nochmals abwarten, bis ihre Auslöschung unmittelbar bevorsteht – ein Unding für Haltungsdeutsche! Auf diesem Niveau bewegt sich denn auch die wachsweiche Verlegenheitsdipomatie von Bundeskanzler Friedrich Merz, der “beide Seiten” anmahnt, „von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren können“. Ganz wichtig: Immer müssen beide Seiten gleichrangig sein – auch wenn die eine die Vernichtung der anderen anstrebt und die andere sich dagegen nur wehrt.

Die üblichen Experten

Auch Merz‘ Außenminister Johann Wadephul, der sich derzeit in Ägypten aufhält, appellierte sowohl an Israel als auch an den Iran, von einer weiteren Eskalation abzusehen und „an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um alle Konflikte diplomatisch zu beseitigen“. Ähnlich weltfremd und unrealistisch auch das Geschwafel von SPD-Politiker Rolf Mützenich, der über „eine große Eskalationsgefahr“ im Nahen Osten und „große Gefahren in diesen Stunden und Minuten und in den nächsten Tagen“ barmte. Er hoffe, dass die Großmächte auf der Welt „klug genug sind, so gut wie möglich noch deeskalierend zu wirken“. Deeskalation und Gewaltverzicht im Inneren und Äußeren (außer gegen Russland) – diese SPD-Blauäugigkeit hat bislang ja auch so hervorragend funktioniert…

Und die Staatsmedien? Nicht viel besser. Das ZDF ist wieder einmal ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Israel dafür zu kritisieren, dass es ums Überleben kämpft. „Verstößt Israel gegen das Völkerrecht?“ lautet der Titel eines Beitrags über den Angriff auf den Iran. Darin heißt es, Israel berufe sich auf sein Selbstverteidigungsrecht – doch dieses unterliege „strengen Voraussetzungen, die hier nur teilweise zutreffen“. Der Dresdner Völkerrechtsprofessor Dominik Steiger wird mit der Aussage zitiert: „Völkerrechtlich ist die Situation glasklar: Hier war die Gefahr noch zu abstrakt, Israel hätte also nicht angreifen dürfen“. Zwar sei „völkerrechtlich auch klar“, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe. „Aber hier gibt es andere Wege ihn daran zu hindern, etwa über den Atomwaffensperrvertrag“. So, wie es aus Sicht dieser Schwätzer ja auch “andere Wege“ gäbe, auf die pausenlosen Raketenangriffe oder den 7. Oktober zu reagieren, die diese allerdings selbst nicht kennen, soll Israel hier also in Passivität verharren, bis es zu spät ist.

Periculum in mora: Kein Bedarf an “Besonnenheit”

Das sind dieselben “Experten”, die auch nach Messerattacken oder Gruppenvergewaltigungen stets Täter-Opfer-Umkehr betreiben und allem und jedem die Schuld geben, bloß nicht den eigentlichen Störern und Verursachern. Dass Regimes wie das iranische sich einen Dreck um solche Verträge kümmern und über die Naivität und Weltfremdheit von solchen Sonntagsrednern wie Steiger und anderen Maulhelden nur grinst, ist diesen in ihrer Selbstgefälligkeit gar nicht vermittelbar. Ein Glück, dass wenigstens in Israel Pragmatismus und Realismus regieren. Aus ihrer Trance werden die hiesigen Moral-Riesen und ungefragten Oberlehrer wohl erst dann erwachen, wenn sie selbst in einer ähnliche Lage sind wie Israel seit 1948. Doch vermutlich schwenken sie auch noch den erhobenen Zeigefinger über unangemessene Vergeltungsmaßnahmen, wenn ihnen selbst der Hals durchgeschnitten wird.

Der Psychologe und Islam-Experte Ahmad Mansour bringt es auf den Punkt: „Es ist völlig unerheblich, ob Europas Intellektuelle, Diplomaten oder Straßenprotestler Israels Handeln gegen das iranische Regime ‚verstehen‘ oder nicht. Die Wahrheit kennt keinen Meinungsdiskurs, wenn es um existenzielle Bedrohungen geht. Es ist ebenso belanglos, wie viele im ‚aufgeklärten‘ Westen ausgerechnet einem islamistisch-faschistischen Regime ihre Sympathien schenken – einem Regime, das Frauen entrechtet, Oppositionelle hinrichtet, Minderheiten verfolgt und den Nahen Osten seit Jahrzehnten mit Terror unterminiert. Wer dafür Verständnis aufbringt, hat die Aufklärung nie begriffen. Und wenn jetzt, wieder einmal, Stimmen zur ‚Besonnenheit‘ mahnen, weil Israel auf eine Bedrohung reagiert, die seit Jahren offen formuliert wird – dann verkennen sie Ursache und Wirkung. Israel reagiert nicht leichtfertig. Es handelt, weil es handeln muss. (…) Europa mag erneut wegsehen. erneut Risiken romantisieren. erneut zwischen Täter und Verteidiger verwischen. Israel kann es sich nicht leisten. Es darf es nicht – und es wird es nicht.“