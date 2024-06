Legt es BR-Kommentatorin Julia Ruhs darauf an, gefeuert zu werden?

Um sich noch einen allerletzten – und völlig unglaubwürdigen – Anschein von journalistischer Ausgewogenheit zu geben, hält sich der “Bayerische Rundfunk” (BR) die Journalistin Julia Ruhs als liberal-konservatives Feigenblatt. Wobei, eigentlich ist Ruhs lediglich rational-bodenständig und normaltickend, womit sie unter den ÖRR-Heranzüchtungen an Haltungsredakteuren ein geradezu exotisches Phänomen darstellt, spricht sie doch erstens klar aus, was sie denkt, und ist sie mit zweitens mit ihrer Weltsicht deutlich näher an der Realität und am Empfinden der Mehrheit der Bürger im Land als ihre gesinnungskonformistischen Kollegen. Fakt ist, dass Ruhs (neben ein paar wenigen weiteren Alibi-Ausnahmen) quasi die Letzte ihrer Art ist – nicht nur im BR, sondern in der ganzen ARD und dem ZDF noch dazu.

Doch offenbar will Ruhs entweder die Grenzen der Toleranz und Geduld ihrer argwöhnischen Senderbosse austesten, oder sie sägt vorsätzlich an ihrem eigenen Stuhl: Am Sonntag unterzog sie in „Focus“ SPD und Grüne einer ungewöhnlich scharfen Kritik, wie sie im ÖRR ansonsten nicht mehr vorstellbar ist (und allenfalls von Renegaten und Pensionisten des dortigen Sendebetriebs riskiert wird, die keine Füße mehr küssen und daher nicht mehr katzbuckeln müssen): „Wer es nötig hat, die Demokratie zum Wahlkampfthema zu machen, ist schon am Ende“, höhnte Ruhs mit Blick auf den lächerlichen rot-grünen Europawahlkampf, der kein einziges Sachargument, dafür aber die Anmaßung von SPD und Grünen transportierte, sich selbst mit “der Demokratie” gleichzusetzen. „Haltung, Haltung, Haltung“ sei die rot-grüne Wahlkampfstrategie gewesen, so Ruhs genervt. Diesmal hätte „zwar nicht die Klima-Apokalypse, aber immerhin die Diktatur verhindert“ werden sollen. Den Musterdemokraten bleibe offenbar nichts anderes übrig, als sich am eigenen Feindbild abzuarbeiten, den wachsamen Verfassungsschutz zu mimen und so zu tun, als verkörpere der politische Gegner das Böse und moralisch Verkommene schlechthin, fuhr sie fort.

Bereits angezählt

Da sei es dann kein Wunder, „dass manch ein Ossi da DDR-Flashbacks bekommt“, so Ruhs weiter, die auch nicht davor zurückschreckte, die explodierende Migrantenkriminalität anzusprechen: Hier gebe es nämlich mittlerweile “eine ganze Menge von Einzelfällen”. Beim Blick in die Kriminalstatistik lasse sich unschwer ablesen, „dass Zuwanderung, gerade die von vielen jungen Männern, das Land krimineller werden lässt“. Dies wecke das Bedürfnis nach einer Politik, „die nicht einfach wegschaut, sondern Recht und Ordnung durchsetzt. Die konsequent abschiebt, ohne herumzustottern, warum das jetzt so einfach dann doch nicht geht“. Wen sie damit meinte und wer wohl unter den zur Wahl stehenden Parteien für diesen Politikwechsel als einziger steht, sprach sie nicht explizit aus, doch man wusste, wer gemeint war. Die Ampel hingegen, so Ruhs, wolle das Thema Migration ja gar nicht “abräumen“, weil sie ihre eigene Politik selbst ziemlich gut finde. „Grüne und SPD leiden an einer gestörten Wahrnehmung ihrer Umwelt und das leider schon zu lange“, so Ruhs völlig korrekte Diagnose. Denn nicht nur, dass sie das Migrationsthema nicht angingen, sie würden auch sofort die CDU attackieren, wenn diese auch nur den geringsten Vorschlag zur Verschärfung der Asylpolitik mache.

Solche ketzerischen Einlassungen müssen bei den hoffnungslos mit der linksgrünen Staatskabale verfilzten ARD unbändige Wut auslösen. Denn so positiv Ruhs auch von der kritischen Gegenöffentlichkeit rezipiert wird, für desto untragbarer wird sie im eigenen Stall gehalten – und sie weiß das wohl auch ganz genau, ebenso wie ihr sehr wohl bewusst ist, dass sich ihre Kommentare diametral unterscheiden von all dem verlogenen, weltfremden Geschwafel, das dort sonst an der Tagesordnung ist. Umso mehr muss man sich fragen, wie lange sie noch so frei agieren kann. Angezählt ist sie bereits: Im Oktober hatte sie einen Sturm der Entrüstung bei linksgrünen Gut- und Bessermenschen ausgelöst, als sie in einen “Tagesthemen”-Kommentar die Ankündigung von Olaf Scholz, man müsse endlich in großem Stil abschieben, wohlwollend gewürdigt hatte. Zwar wurden diese Pläne natürlich bis heute nicht umgesetzt und waren – wie bei Scholz üblich – bloße Augenwischerei; aber allein die Tatsache, dass ein ARD-Kommentar dieses taktische Manöver des Kanzlers ernst (und Scholz beim Wort) nahm, katapultierte Ruhs auf die schwarze Liste der linken Gralshüter. Vermutlich wäre es daher wirklich besser für sie, wenn sie sich bei freien Medien wie „Tichys Einblick“ oder der „Weltwoche“ bewerben würde. Vielleicht hat sie ja auch genau das vor.