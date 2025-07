Lehrerpanne in Baden-Württemberg: Der Algorithmus hat sich verrechnet

Die Lehrerpanne in Baden-Württemberg öffnet den Blick für alles, was man über die Zumutungen des “digitalen Bildungsstaats Deutschland” wissen muss, oder vielmehr: seiner grünschwäbischen Karikatur. In Baden-Württemberg hat die “digitale Zukunft” begonnen – mit einem Desaster: Vor wenigen Tagen musste das Kultusministerium unter der grünen Ministerin Theresa Schopper eingestehen, dass die Zuweisung von Lehrerwochenstunden an weiterführenden Schulen auf fehlerhaften Berechnungen beruhte. Ein „technischer Fehler“ im zentralen Verwaltungstool „ASV-BW“ (Amtliche Schulverwaltung Baden-Württemberg) führte dazu, dass 1.440 Lehrerstellen fälschlicherweise als „besetzt“ verbucht wurden. Die Realität war eine andere: Schüler standen vor leeren Klassenzimmern, Schulen improvisierten Vertretungen, Unterricht fiel systematisch aus – ohne dass das Ministerium es bemerkte. Ein Bildungsstaat, der so arbeitet, verliert seine Glaubwürdigkeit.

Die Grünen, unangefochtene Hohepriester der papierlosen Erlösung, haben die Digitalisierung zur Ersatzreligion erhoben. In ihrer Welt zählt nicht mehr die reale Vermittlung von Wissen, sondern die symbolische Effizienz des digitalen Fortschritts. Jeder Klick wird zum Messias, jeder Datenfluss zum Sakrament. Die Realität an den Schulen? Längst ersetzt durch ein Dashboard. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach noch vor Monaten feierlich von einer „smarten Bildungszukunft“, während im Hintergrund das System begann, sich selbst zu belügen. Der Algorithmus war sich seiner Sache sicher: Wenn er eine Zahl auswirft, muss sie stimmen. Schließlich hat ein Mensch sie nicht mehr überprüft.

Der Lehrer als entmündigter Datenpunkt

Das „ASV-BW“, als Leuchtturmprojekt der grüngeführten Landesregierung verkauft, sollte Unterricht effizienter, transparenter und gerechter steuern. Stattdessen abstrahierte es den Schulalltag zu Zahlen, Modulen und optimierten Tabellen. Dass das System völlig blind für die Realität wurde – etwa wenn ein Lehrer versetzt wurde, aber als „aktiv“ geführt blieb – ist kein Bug, sondern ein logisches Resultat: Datenlogik ersetzt Augenmaß. Ein Schulleiter aus dem Raum Tübingen kommentierte anonym im SWR: „Wir haben mehrfach gemeldet, dass Stunden nicht korrekt zugewiesen wurden. Es hieß immer: Das System rechnet korrekt.“ Dieser Korrektheit also fehlen 1.440 Lehrer. Das ist kein Witz.

Der Vorgang offenbart die Tragik der modernen Verwaltung: Der Lehrer zählt nicht mehr als Persönlichkeit, sondern als „Ressource“ im Datenmodell. Ob er unterrichtet, krank ist oder versetzt wurde, ist egal – Hauptsache, das Excel-Diagramm ist grün. Besonders erschreckend: Die Fehler fielen nicht durch interne Kontrollen auf, sondern durch Hinweise von Schulen selbst. Das System hatte sich von der Wirklichkeit abgekoppelt, existierte in einer Matrix aus Soll- und Ist-Zahlen, die mit der pädagogischen Realität nichts mehr zu tun hatte. Kein Haushälter in Stuttgart will bemerkt haben, dass pro Jahr bis zu 120 Millionen Euro auf wundersame Weise eingespart wurden.

Die Reaktion des Kultusministeriums zeigt die eigentliche Pointe des Skandals: Statt zu fragen, warum ein automatisiertes System über Unterrichtspläne entscheidet, beteuert man, die „Ursachen analysiert“ zu haben und „nachjustieren“ zu wollen. Niemand war schuld, weil alle sich auf das System verließen. Schuld ist das diffuse „technische Problem“.

Keine Täter, nur fehlerhafte Codezeilen

Das digitale Nirwana kennt keine Täter, nur fehlerhafte Codezeilen – und das über 20 Jahre und mehrere Kultusminister hinweg. Ein konservativer Blick legt die Wurzel tiefer: Technik ist niemals neutral, sie ist Ausdruck eines Weltbildes. Wenn ein Bildungssystem sich vollständig auf Digitalisierung verlässt, offenbart es seine Entwurzelung. Es glaubt nicht mehr an die personale Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, sondern an die messbare Einheit Unterrichtsstunde. Bildung ist jedoch nicht digitali-sierbar. Sie ist ein kultureller Prozess, ein Akt der Verantwortung, der Begegnung, der Führung. Ein Algorithmus kann Wissen speichern, aber keine Bildung vermitteln. Er kann Leistung erfassen, aber keine Seele berühren.

Die Digitalisierung im Schulwesen ist kein harmloses Modernisierungsprojekt, sondern Teil ei-nes politischen Programms zur Durchrationalisierung und Entemotionalisierung der Erziehung. Wo früher Werte, Sprache, Heimat und Charakterbildung standen, herrscht heute die Steue-rung nach Daten und Standards. Der mündige Lehrer wird zum austauschbaren Modul, die Schule zum Bildschirm, der Schüler zum Kunden. „Die Schule ist nicht mehr Ort der Begegnung, sondern des Zugriffs“, schrieb Georg Picht bereits 1964.

Ein Vertrauensbruch mit System

Bereits vor dem Skandal war die Unterrichtsversorgung in Baden-Württemberg kritisch. Laut offiziellen Zahlen lag die personelle Ausstattung im Schuljahr 2024/25 an Gymnasien bei 94 Prozent, an Gemeinschaftsschulen bei 90 Prozent. Jede zehnte Stunde fiel aus – teils dauerhaft, teils durch Vertretung, oft ohne Ersatz. Mit den 150.000 Phantomstunden durch ASV-BW verschärfte sich die Krise. Die “Stuttgarter Zeitung” sprach von einem „Vertrauensbruch in den Schulen“, der über technische Fragen hinausreiche. Der SWR stellte fest, dass es „über Monate keine systematische Prüfung der automatisierten Berechnung gegeben habe“ . Der Philologenverband erklärte: „Wenn Algorithmen mehr zählen als pädagogische Erfahrung, ist das nicht Fortschritt, sondern Rückschritt in der Verantwortungskultur“. Ministerin Schopper, selbst keine Pädagogin, sondern ehemalige Journalistin, verteidigte den Digitalisierungskurs in der SWP: „Man muss auch mit Fehlern rechnen, wenn man neue Wege geht“. Diese Aussage ist ein Offenbarungseid. Nicht die Schüler stehen im Zentrum, sondern der Weg selbst. Die Technik ist nicht Mittel, sondern Selbstzweck.

Die Panne ist kein regionales Missgeschick, sondern ein Symptom einer größeren Bewegung: der Entstaatlichung des Bildungswesens durch digitale Steuerung. Sie hat drei Gesichter. Die De-Personalisierung: – Lehrer werden durch Lernplattformen, Videolektionen und automatisierte Korrektur ersetzt. Die Ent-Ortung: Die Schule wird zur „Cloud“, der Klassenraum zur App. Und die Ent-Verantwortung – niemand steht mehr für Fehler ein, weder politisch noch pädagogisch. Diese Dynamik ist politisch gewollt. Ein vollständig digitalisiertes Bildungswesen lässt sich zentral steuern, kontrollieren, formen. Die grüne Vision des neuen Menschen beginnt im Klassenzimmer – mit dem Tablet in der Hand und dem Klima-Quiz auf dem Bildschirm.

Illusion digitaler Bildungsstaat

Bereits im März 2025 warnte Dr. Rainer Balzer, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag: „Die Regierung verkauft das digitale Klassenzimmer als Heilsversprechen – doch es ersetzt keine Lehrer, keine Autorität, keine Erziehung. Der Skandal um ASV-BW zeigt: Wo Ideologie regiert, regiert niemand mehr.“ Konservative fragen nicht nach Software, sondern nach Substanz: Was ist Bildung? Wer trägt Verantwortung? Wozu Schule? Bildung ist kein logistischer Prozess, sondern ein kultureller, personaler, moralischer Akt. Sie lebt vom gesprochenen Wort, vom Vorbild, vom Dialog. Wenn Stundenpläne algorithmisch gesteuert werden, Lehrer als „Einheiten“ zugewiesen und per Knopfdruck verschoben werden, ist das kein Fortschritt, sondern Verlust an Menschlichkeit.

Der konservative Reflex darf sich nicht in Nostalgie erschöpfen. Es geht nicht darum, die Kreidetafel zu retten, sondern die pädagogische Würde zu verteidigen. Dazu gehören: Lehrer, die ei-genverantwortlich lehren, nicht weisungsgebunden nach App-Vorgabe unterrichten; Schulen, die nach Charakterbildung bewertet werden, nicht nach WLAN-Abdeckung; Schüler, die zu jun-gen Bürgern heranreifen, nicht zu Nutzern degradiert werden. Die Digitalisierung im Schulwesen ist kein harmloses Modernisierungsprojekt.

Symbolischer Offenbarungseid

Sie ist Teil eines politischen Programms zur Durchrationalisierung und Entemotionalisierung der Erziehung. Wo früher Werte, Sprache, Heimat und Charakterbildung standen, herrscht heute die Steuerung nach Daten und Standards. Der mündige Lehrer wird zum austauschbaren Modul. Die Schule zum Bildschirm. Der Schüler zum Kunden. Und wer widerspricht, dem wird ein „Systemupdate“ verordnet. Der Skandal in Baden-Württemberg zeigt: Nicht das System ist fehlerhaft, sondern die Idee, dass ein System die Wirklichkeit ersetzen kann.

Die Lehrerpanne in Baden-Württemberg ist ein symbolischer Offenbarungseid: Ein Schulsystem, das sich von der Wirklichkeit emanzipiert hat, verrechnet sich nicht – es verliert seine Legitimation. Der digitale Bildungsstaat ist eine Illusion. Er verspricht Effizienz und erzeugt Verant-wortungslosigkeit. Er verspricht Fortschritt und produziert Entfremdung. Er glaubt, alles sei messbar – und verliert ausgerechnet das Maß. Wenn der Staat nicht mehr weiß, wer unterrichtet, hat er aufgehört, Bildung ernst zu nehmen. Aber vielleicht ist das auch der Plan. “Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm: Halt du sie dumm, ich halt‘ sie arm!” textete historisierend einst Reinhard Mey. Untertanen sind willig, Menschen sind wollend – das ist der Unterschied.