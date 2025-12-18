Leide ich am Negativitäts-Syndrom wie Millionen andere?

Eigentlich bin ich ein positiv denkender Mensch. Meine Texte legen die Finger in die Wunden dieser Zeit, sie sollen aber niemanden entmutigen. Und dennoch bin ich als Kolumnist, Autor und Chronist der Ereignisse oftmals müde und meiner Arbeit überdrüssig. Ich bin erschöpft. Und gerade heute fällt mir da ein Artikel in der “Washington Post” (WP) ins Auge: Die US-Zeitung beschreibt, wie Negativität Menschen verändert. Was das mit mir macht, merke ich jeden Tag. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch – und zwar beim Lesen der Nachrichten, und beim Nachdenken darüber, warum so viele Menschen erst spät politisch umdenken. Weil sie sich nicht mehr trauen, etwas zu riskieren und Widerspruch wagen.

Im Artikel der WP geht es um Negativität generell, nicht nur bezogen auf die weltpolitische Situation oder die Nachrichtenlage. Aber ich sauge trotzdem jede einzelne Zeile ich mich hinein. Negativität nicht eine momentane Stimmung, sondern als Dauerzustand. Ich lese, wie sie sich im Kopf festsetzt; wie sie Entscheidungen verlangsamt; wie sie Menschen vorsichtig macht. Das ist Psychologie, doch ich bin kein Psychologe. Aber beim Lesen dachte ich nicht an Studien. Ich dachte an mich: Bin ich vielleicht schon Patient?

Finger schwer wie Blei

Denn diese wummernde Negativität ist nichts Abstraktes. Sie ist nicht angeboren. Sie ist auch nicht deutsch. Und sie ist nicht schicksalhaft. Sie wird uns eingepflanzt und übergestülpt. Jeden Tag. Durch Wiederholung. Durch Bilder. Durch Schlagzeilen. Durch das ständige Gefühl, dass irgendetwas aus dem Ruder läuft, während uns gleichzeitig erklärt wird, alles sei unter Kontrolle. Sinngemäß: Die Wölfe sind entlaufen und keiner weiß, wo sie lauern – aber es besteht kein Grund zur Sorge. Alles ist in Ordnung.

Ich merke, was das mit mir macht. Es macht mich nicht wütend. Es macht mich auch nicht euphorisch. Es macht mich müde; ich resigniere. Und genau das ist der Punkt. Wie soll ich viermal am Tag Artikel zum aktuellen Geschehen à 2500 Zeichen schreiben, wenn die Finger auf der Tastatur irgendwann so schwer sind wie Blei? Mit meinen Texten will ich Menschen eigentlich anregen nachzudenken. Doch Menschen ändern ihre politische Haltung schwer. So schwer wie ein Ozeandampfer seine Richtung. Es ist frustrierend, wenn Überzeugungsarbeit versagt.

Stadtbilder und Stimmung reichen mir

Ich wurde in den letzten Jahren insgesamt ruhiger, gelassener, man kann auch sagen: resignierter. Nicht aus Faulheit. Sondern aus Erschöpfung. Aus dem Gefühl: Ich habe genug gesehen und geschrieben. Genug Erklärungen und Beschwichtigungen gehört. Genug Versprechen, die sich beim nächsten Nachrichtenzyklus wieder auflösen. Wenn ich durch meine Heimatstadt Berlin gehe, brauche ich keine Statistik. Bahnhöfe und Fußgängerzonen reichen. Die Stadtbilder reichen. Die Stimmung reicht. Und immer begleitet von derselben medialen Tonlage: Problem. Einordnung. Relativierung. Nächster Vorfall. Gleiche Sprache. Gleiche Gesichter. Gleiche Beruhigung.

Und dann stellt sich eine unangenehme Frage. Geht es anderen Menschen auch so wie mir? Wenn man ein ganzes Volk medial in einen Zustand dauernder Negativität versetzt, wird es dann nicht leichter steuerbar? Nicht weil es radikal wird. Sondern weil wir entscheidungsschwach werden. Weil wir müde werden. Weil ich mich nach Ordnung sehne. Nach jemandem, der sagt: Ich kümmere mich. Ich ziehe den dunklen, bedrohlichen Schleier weg.

Eine Frage der Gewöhnung?

Ich weiß nicht, wie es andern geht. Ich weiß nur, was es mit mir macht. Es macht mich nicht extrem; es macht mich wach und müde zugleich. Und misstrauisch gegenüber all jenen, die mir erklären wollen, ich solle mich entspannen. Denn wer entspannt ist, fragt weniger. Wer müde ist, glaubt schneller. Und wer glaubt, lässt sich führen. Wer schon älter ist wie ich, über 70, der plant nicht mehr wie mit 40. Aber vielleicht soll das Negative ja auch die Jungen infizieren. Damit sie nicht mehr planen. Kein Haus. Keine Firma. Keine Karriere. Sondern nur noch überleben wollen. Geht es darum?

Schlimm an alldem ist nicht ein plötzlich auftauchender negativer Moment, sondern dass wir uns an die Negativität gewöhnt haben. Dass sie zum Hintergrundrauschen wurde. Wie Verkehrslärm. Man hört ihn irgendwann nicht mehr. Aber er zermürbt trotzdem. Ich komme mir manchmal vor wie die Maus im Milchtopf. Sie strampelt und rudert aus Hoffnung und aus Notwendigkeit überleben zu wollen – so lange, bis irgendwann unter ihr etwas Festes entsteht: Butter. Eine kleine Insel, die Halt gibt. So fühlt sich politische Orientierung heute an. Wir sind mit Abwehr beschäftigt. Deshalb fehlt mir die Kraft für das Große. Dazu müsste ich aber unbekümmert positiv springen und jubeln können.

Jetzt erstmal einen doppelten Espresso!