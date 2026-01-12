Leise rieselt der Schnee – in die Hirne der Klimahysteriker

Gerade in diesen Tagen lohnt es sich noch mehr als gewöhnlich, sich die Prophezeiung des „renommierten“ Klimaforschers Mojib Latif noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, der im Jahr 2000 verkündet hatte: „Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben“. Selten hat eine Aussage die ganze Absurdität der nur auf fragwürdigen Computermodellen basierenden Klima-Hysterie aufgezeigt. Dass sie völlig falsch war, wurde in den letzten Jahren zahllose Male bewiesen, allerdings ohne dass dies Latifs Medienpräsenz und seinem Status als vermeintliche wissenschaftliche Koryphäe Abbruch getan hätte. Nun hat der Deutsche Wetterdienst für den heutigen Montag für weite Teile des Landes „Alarmstufe Rot“ ausgerufen – wieder einmal wegen eines neuerlichen Wintereinbruchs ausgerufen, ein stinknormales Ereignis, das in geerdeteren Zeiten genau null Nachrichtenwert gehabt hätte – denn hier droht nicht etwa eine außerordentliche Kälte- oder Schneewalze, sondern saisontypisches winterliches Wetter. Daraus wird in klimahysterischen Zeiten jedoch ein Weltuntergangsszenario gebastelt: Es bestehe „Gefahr für Leib und Leben“, so der Wetterdienst, weshalb für die Morgenstunden empfohlen wurde, “vorsorglich Decken und warme Getränke im Auto mitzunehmen” – und sich obwohl die Lage bereits im Laufe des Vormittags, wie auch eingetreten, schon wieder entspannen sollte.
Hier zeigt sich die Kehrseite der allgegenwärtigen Apokalyptik: Während die Klimaverrückten ja bekanntlich nicht nur Hitze, sondern auch beliebige Kälteereignisse und überhaupt jedes Wetter (wie auch jede sonstige Naturkatastrophe bis hin zu Erdbeben) als Beweis für die angeblich menschengemachte Erderwärmung heranziehen, reichen ein paar Stunden Winterwetter und Glatteisgefahr im Januar heutzutage bereits aus, um den Eindruck zu erwecken, hier spiele sich Ungeheuerliches und nie Gesehenes ab. Was für Jahrhunderte eine keiner Rede werte Selbstverständlichkeit war, wird seit Jahren zum Ausnahmezustand, „Wetterphänomen“ und Ähnlichem erklärt. Im Wahn wird gerade von jüngeren, denen vergleichende Lebenserfahrung fehlt, suggeriert, sie lebten kurz vom jüngsten Klimagericht. Dabei ist derzeitige Wetter ist völlig normal für die Jahreszeit; doch in einem Land, in dem es keine Normalität mehr gibt und geben darf, macht man daraus aber eine Katastrophe.
ZDF-Reporter steckt Finger in Matschhaufen
Bereits letzte Woche war der “Bombenzyklon”, der über Norddeutschland hereinbrechen sollte, zu einer meteorologischen Großlage aufgebauscht worden. „Lebensgefahr!“ Experten warnen vor Eisregen und Schneeverwehungen“, schrie „Bild“ da bereits. „Dieser Winter stellt uns auf die Probe: Seit Tagen legen Eis und Schnee halb Europa lahm. Vor allem in Deutschland überschlagen sich die Unwetter-Warnungen – und es ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Für das, was uns noch bevorsteht, finden die Klima-Experten nun eindringliche Worte: Bleiben Sie zu Hause, es besteht Lebensgefahr!“, hieß es im zugehörigen reißerischen Artikel. „Planen Sie um, bleiben Sie zu Hause. Auf den Straßen besteht am Donnerstag und am Freitag Lebensgefahr!“, flehte „Wetter-Experte Dr. Karsten Brandt“ regelrecht. Noch irrer war die Bericht eines ZDF-Reporters aus Hamburg, der ohne jede Selbstreflektion der eigenen Lächerlichkeit am Straßenrand in einem Matschhaufen den Eindruck vermitteln wollte, er befinde sich im tiefsten Sibirien: Dazu steckte seine Finger einige Zentimeter in etwas, das er allen Ernstes als „Schneeverwehung“ bezeichnete, obwohl es sich dabei lediglich um ein von Räumfahrzeugen an den Straßenrand geschobenes Schneehäufchen handelte, während dahinter auf der schneefreien Straße der Verkehr rollte. Die ARD-Tagesschau erklärte die Hansestadt gar zum „arktischen Pol Deutschlands“.
Gewöhnliches Winterwetter wird hier in einem Duktus vermeldet, als rase ein gigantischer Blizzard über das Land hinweg. Zugleich jedoch wird natürlich mittlerweile jedes Jahr automatisch als das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen oder seit Entstehung der Erde, wenn nicht gar seit dem Urknall, verkündet, und jede minimale Abweichung von (ohnehin aussagelosen) “Durchschnittstemperaturen”, welche aus willkürlich herausgesuchten und an sich völlig nichtssagenden Zeiträumen entnommen werden, wird zur gemeingefährlichen Wetteranomalie aufgeblasen. Nur eine Gesellschaft, der man kritischen Verstand, geistige Autonomie und jedes historische Gedächtnis systematisch ausgetrieben hat und die man noch dazu täglich mit ständigen apokalyptischen Warnungen vor der „Klimakrise“ traktiert, lässt sich von so etwas immer und immer wieder ins Bockshorn jagen. Die grotesken Warnungen vor „Sturmtief Elly“, ZDF-Journalismus-Simulanten, die die Hand mit dramatischer Geste in – im Gegensatz zum Klimawandel tatsächlich menschengemachte – Schneehaufen stecken, hätten es früher als Witzfiguren in Sendungen wie „TV Total“ oder „Rudis Tagesshow“ geschafft. Oder, noch wahrscheinlicher, es hätte sie gar nicht gegeben – weil die Öffentlichkeit, zumindest in Deutschland, damals noch überwiegend bei Trost war. Aber diese Zeiten gehören ebenso der Vergangenheit an wie unbeschwerte Sommer- und Winterfreuden.
Der kalte Winter möge für den naiven Konsument der Leitmedien zeigen, was es mit der sogenannten Klimawissenschaft auf sich hat. Wie überall, so geht nichts über die praktische Erfahrung. So ist es bei einem Stromausfall, dem Verlust es Arbeitsplatzes oder vorliegend bei Kälte. Nur wenn die Menschen betroffen sind, sind sie bereit, dazu zu lernen – entsprechend dem Sprichwort, wonach Not erfinderisch macht.
Diese ganze linke Mischpoke ist einfach nur noch IRRE! Panik wenn es im Winter schneit, Panik wenn es regnet, Panik wenn im Sommer die Sonne scheint. Die Klimaapokalyptiker machen aus jedem Pups einen rießen Furz, der nach hinten losgeht. Leider glauben viele Menschen diesen Apokalyptikern und lassen sich ebenfalls IRRE machen. Meine Nachbarn lassen die Kinder nicht mehr raus, wenn es ein leises Lüftchen weht. Die Schule wird abgesagt und bitte alle zuhause bleiben, denn der Winter kommt. In den 60zigern wurde ich bei 10 Grad Minus um 7 Uhr alleine in die Schule geschickt. Die 5 Kilometer mit dem Rad waren hart in der Kälte, aber wir sind alle heil in der Schule angekommen.
Heute wird Schule bei 3 Grad Minus und ein paar Schneeflocken grundsätzlich abgesagt. Glatteis? 5 Grad Minus? Na Ja! Da können die Klimamuttis mit ihren schicken Elektropanzern die Kleinen nicht in die Schule fahren, den die Karre verweigert bei Kälte, Schnee und Glatteis ihren Dienst. Vielleicht mal in diese Richtung denken!
Herrlich. Habe mich köstlich amüsiert. Genau so sieht es aus im dümmsten Deutschland aller Zeiten.
Ausspruch meiner leider verstorbenen 97 jährigen Mutter beim Lesen der täglichen lokalen Tageszeitung: „Die spinnen doch Alle“.
Habe nun im Laufe meines Lebens Winter in Sibrien und Alaska erlebt, div. Erdbeben, Vulkanausbruch in Kamtschatka, mehrere sehr große (menschengemachte) Überschwemmungen, Regimewechsel (Libyen), Seuchen in Afrika, Brände in Lateinamerika usw.. Wie tolle es mit Deutschland ideologiegetrieben und politische abwärts ging, hatte ich durch meinen Beruf und Reiserei nicht auf dem Schirm. Aber Eines kann ich im Moment sagen, über Deutschland schüttelt ein großer Teil der Restwelt (und ich) derzeit den Kopf.
Auch beim DWD gilt „folge der Spur des Geldes“! Der DWD finanziert sich überwiegend aus Bundesmitteln und wird den Teufel tun, „real und neutral“ über Wetter und Klima zu berichten („wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing“)!
Ich spüre gerade die letzten zwei Wochen wie heiß und trocken es ist bei mir in Riesa. Der ganze Klimawandel mit CO2-Ausstößen ist seit den 90ern ein alter Gaul auf dem toten Acker als man damals vom Ozonloch sprach. Unter Kohl gab es diese Geschichte die dann Salat1 unter Schröder zur Chefsache machte wo plötzlich der Spritpreis anstieg mit Autoversicherung und auch der LKW-Maut. Dieser Wahnsinn wurde beibehalten als die Ziehtochter des Dicken Ende 2005 den Staffelstab übernahm und alles weiterführte sowie verschärfte. Gerade mit Fukushima sah die Antichristdemokratin die Chance AKWs abzuschalten was Habeck später umsetzte. Ziel ist die Deindustrialisierung und Zerstörung unserer Wirtschaft für die NWO dem grenzenlosen Einweltstaat wo aber die unbegrenzte Zuwanderung mit diabolischen Clownsbäckchen weitergeht. Die drei antideutschen Rachepläne Kalergis, van Hootons und Morgenthaus werden auf einem Schlage gegen uns Ureinwohner ausgeführt. Sind wir Hunnen und Krauts Geschichte wie die Dinos dann sind alle EU-Nachbarn mit dieser höllischen Saat der Börseneliten von Übersee dran. Geizig sind wir god damned germans nie gewesen. Hört das deutsche Herz aufzuschlagen dann stirbt Europa und so die ganze Welt. mfg