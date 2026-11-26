Dies ist die letzte Gelegenheit, noch einmal von den Black Weeks zu profitieren: Erneut – und letztmalig in diesem Jahr – sind bei Heilnatura Top-Produkte um bis zu 50 Prozent rabattiert. Vor allem: Heilnaturas Wildheidelbeeren-Extrakt!

Wer privat viel Zeit vorm Bildschirm oder am Monitor verbringt oder sein Geld im weitesten Sinne mit Bildschirmarbeit verdient, für den sind natürliche Ingredienzen der Heidelbeere unverzichtbare Substanzen für die Augengesundheit. Heilnatura, der Hersteller von hochwertigen Naturprodukten in bester Bio-Qualität, hat mit seinen Wild Heidelbeer Extrakt Kapseln ein neuartiges Präparat auf den Markt gebracht, das hier wahre Wunder bewirken kann: So hat eine 12-wöchige Studie bestätigt, dass der Heidelbeerextrakt die Augenmuskulatur positiv beeinflusst. Die gesunden Erwachsenen zwischen 20 und 60 Jahren, die den Heidelbeerextrakt bekamen, zeigten dabei deutlich bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe ohne den Extrakt, besonders nach 8 und 12 Wochen.

Breites Wirkungsspektrum

Doch dies ist nicht alles: Auch für Krebspatienten sind Wild Heidelbeer Extrakt Kapseln absolut empfehlenswert, entfalten sie doch günstige Effekte insbesondere auf den Magen-Darm-Trakt. Heidelbeeren enthalten jene Naturstoffe, die bestimmte Krebsarten wie etwa Darmkrebs wirksam bekämpfen können, indem das Wachstum, die Ausbreitung und das Eindringen der Krebszellen reduziert werden. Sie sind antioxidativ, entzündungshemmend und weisen eine Vielzahl weiterer gesundheitlicher Vorteile auf.

Auch bei Diabetes Typ II sind die Heidelbeer-Kapseln eine sinnvolle Nahrungsergänzung: Der Blutzuckerspiegel nach dem Essen wird durch das Blockieren des Enzymes α-Amylase kontrolliert. Kognitive Eigenschaften werden durch wilde Heidelbeeren ebenfalls verbessert. Und schließlich bieten die wertvollen Beeren auch noch Linderung bei einem eher tabuisierten Volksleiden: Bei fast 90 Prozent der Hämorrhoiden-Patienten verbesserten sich der Zustand ihrer Hämorrhoiden sowie die Qualität des Bindegewebes um die Blutgefäße herum deutlich.

UND NOCH ZWEI WEITERE TOP-PRODUKTE SIND IM BLACK-WEEKS-FINALE!

APV-Propolis auf Wasserbasis

Propolis-Creme mit Bienengift

> HIER geht es zu den Angeboten und zur Bestellung!

Werbung

ACHTUNG: DIES IST DIE LETZTE BLACK-WEEK_CHANCE! Daher ist auch kein Gutscheincode nötig. Wer zu lange wartet, riskiert, seinen Favoriten zum Aktionspreis zu verpassen!