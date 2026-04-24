Letzte Chance der FDP? Kubickis Versuch, dem politischen Delirium zu entrinnen

Es geht schon lange nicht mehr um Erneuerung, sondern um das nackte Überleben – und genau deshalb tritt Wolfgang Kubicki noch einmal ins Licht, um der FDP jene letzte Bühne zu verschaffen, auf der man Bedeutung simulieren kann, obwohl sie längst verloren gegangen ist. Was wie ein Aufbegehren klingt, ist bei genauer Betrachtung nichts anderes als das vorsichtige Austesten der eigenen Restlaufzeit eines alten Dieselmotors, ein politisches Abtasten der Frage, ob irgendwo noch Resonanz existiert, die über das bloße Echo vergangener Relevanz hinausgeht.

Denn diese Partei ist nicht plötzlich gefallen, sie ist über Jahre hinweg in sich zusammengesunken, hat Versprechen abgelegt wie alte Mäntel und sich dabei eingeredet, sie könne gleichzeitig regieren und widersprechen, mittragen und opponieren, sich anpassen und dennoch als eigenständig wahrgenommen werden. Besser nicht regieren als falsch regieren, oder so ähnlich: Bla, bla, bla… Die Bilanz dieses Spagats ist verheerend, weil am Ende weder ein klares Profil noch eine erkennbare Haltung übrig bleibt, sondern lediglich das Bild einer politischen Kraft, die alles ermöglicht hat und dafür nichts mehr verkörpert.

Feinjustierung eines längst gescheiterten Kurses

Kubickis letzter Vorstoß wirkt in diesem Kontext weniger wie ein Neuanfang als wie ein spätes Eingeständnis, dass man sich selbst in die Bedeutungslosigkeit manövriert hat, wobei die vermeintliche Provokation bereits im nächsten Atemzug relativiert wird.

Denn wer einerseits erklärt, parlamentarische Initiativen nicht von der Zustimmung der AfD abhängig machen zu wollen, gleichzeitig aber jede Form der Zusammenarbeit kategorisch ausschließt, der betreibt keine Richtungsänderung, sondern eine semantische Feinjustierung eines längst gescheiterten Kurses. Gerade dieses gleichzeitige Andeuten und Zurückweichen offenbart das eigentliche Problem, weil es die Fortsetzung eines politischen Musters ist, das die FDP bereits in der Regierungszeit geprägt hat, nämlich das permanente Lavieren zwischen Anspruch und Anpassung, zwischen markiger Rhetorik und praktischer Beliebigkeit.

Die sogenannte – gesichert undemokratische – Brandmauer bleibt damit nicht nur bestehen, sie wird rhetorisch sogar stabilisiert, weil man sie kritisiert, ohne sie infrage zu stellen, und genau darin liegt die intellektuelle Leerstelle dieser Debatte. Während draußen die politischen Kräfteverhältnisse sich sichtbar verschieben und die AfD in Umfragen nicht nur an Gewicht gewinnt, sondern sich zu stärksten und damit beliebtesten Partei gemausert hat, verharrt die FDP in einer Haltung, die weder strategisch noch demokratisch überzeugend wirkt, sondern vor allem eines signalisiert, nämlich Angst vor klaren Entscheidungen.

Zunehmend strukturelles Problem

Diese Angst ist es, die aus einer einst selbstbewussten Partei ein politisches Zwischenwesen gemacht hat, das sich nicht mehr traut, Konsequenzen aus der eigenen Analyse zu ziehen und damit in den 2-3-Prozent-Kosmos manövriert hat. Dass Figuren wie die unwählbare Marie-Agnes Strack-Zimmermann gleichzeitig als Aushängeschild und Polarisationspunkt fungieren, verstärkt den Eindruck einer inneren Zerrissenheit, die sich nicht mehr überdecken lässt, sondern zunehmend als strukturelles Problem sichtbar wird.

Die FDP wirkt dadurch weniger wie ein Akteur, der gestaltet, sondern wie ein System, das auf äußere Impulse reagiert, ohne selbst noch Richtung zu geben.

Am Ende steht kein Aufbruch, sondern ein “Weiter so”, das sich als Bewegung tarnt… und genau darin liegt die eigentliche Tragik, weil selbst das vermeintliche Aufbegehren nur noch Teil jener Dynamik ist, die den eigenen Bedeutungsverlust beschleunigt hat. Kubickis schwaches Aufflackern ist daher nicht der Beginn eines Feuers, sondern das letzte erbärmliche Zucken einer Flamme, die längst vom politischen Wind erfasst wurde und kurz davor steht, endgültig zu erlöschen. Die FDP wird untergehen wie die Sonne – mit dem Unterschied, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr aufgeht.