Letzte Gedanken zur bevorstehenden Wahl: Eine Bewertung, Abrechnung und Aussicht

Zugekleistert ist sie wieder, meine Heimatstadt Jena. Hunderttausendfach beklebt mit den ewig gleichen, leeren, heilsversprechenden Slogans von pseudo-souverän dreinblickenden, realitätsfernen Systemlingen eines Kartells aus Opportunisten, Milchgesichtern, psychisch Auffälligen und machtaffinen Aussitzern. Dreiste Lügenvisagen grinsen von Billboards und heischen erneut um das Kreuzchen ihres dressierten, durch Konstantberieselung mittels zwangsfinanzierten Staatsbürgerkundefernsehens sedierten Stimmviehs. Lauter Sprechpuppen aus Öko-Kindergarten, Globalfinanz, kommunistischem Manifest und Great Reset. Ein links-buntes Potpourri der Demagogen, die ihr Volk längst zu wiederkäuenden, sich selbst hassenden, ängstlichen Untertanen erzogen und unser Land zu einem postnationalen Siedlungsgebiet ohne Heimat und Kulturbewusstsein verschandelt haben. „Gegen Rechts!“ lautet der En-vogue-Befehl – denn wer links ist, gehört dazu, ist hip, ist woke. Das Dauermantra seit nunmehr einer Dekade.

Von diesem De-facto-Linksstaat mittels Steuergeldern finanzierte NGOs stampfen inzwischen im Tagestakt immer groteskere „Demos gegen Rechts“ aus dem von mordenden Migranten längst blutgetränkten Boden, um die bei der Herde minutiös geschürte Panik vor halluzinierten „Nazis“ am Köcheln zu halten. Dieser perverse Propaganda-Apparat der verdrehten Tatsachen, diese öffentlichen Glaubensbekenntnisse der linksbunten Eine-Welt-Sekte erinnern immer fataler an die orchestrierten Massenaufmärsche im Nationalsozialismus, an die – von mir selbst noch erlebten – „Jung-” und „Thälmann-Pionier“-Paraden unter den Kommunisten oder bereits an die agitatorisch grotesk überfrachteten Wimmelbilder aus dem abgeriegelten Ameisenhaufen der nordkoreanischen Rotfaschisten.

Brandmauertote im Tagestakt

In den letzten Wochen gab es faktisch jeden Tag Morde durch Zugewanderte. Eine konstante Blutspur seit mittlerweile zehn erschreckenden Jahren, hinterlassen von kulturfremden, fanatischen Testosteron-Invasoren einer mittelalterlichen Kriegsreligion. Die vom islamischen Allahu-akbar-Mörder Fahrad Noori in München überfahrene Mutter und das von dessen Auto zerquetschte Kleinkind sind inzwischen gestorben. An ihrem Todestag sticht in Österreich ein moslemischer Syrer auf fünf Passanten ein, ein 14-jähriger Jugendlicher stirbt. Der arabische Schlächter hebt nach der Tat breit grinsend seinen „Allah“-Finger in die Kamera, während eine Polizistin konsterniert mit gesenkter Waffe vor ihm steht. Anfang der Woche wird in Hamburg einem deutschen Türsteher von Schwarzafrikanern der Schädel gespalten. Gestern dann gleich ein weiterer Messermord in Hamburg – nur eines von 990(!) Messerdelikten jährlich allein in dieser linksbunten Haltungs-Stadt.

In der letzten deutschen „demokratischen“ Republik gab es über 140 Mauertote, im weltoffenen, „demokratischen“ Deutschland der vergangenen Jahre gibt es bereits über 500 Brandmauertote – so muss man es leider formulieren. Morde durch zugewanderte Moslems im

Wochen-, Tages-, und demnächst wohl Stundentakt. Unser einst freies, friedliches Europa ist zum Schlachthaus für geisteskranke moslemische Killer geworden, die hier eigentlich nichts verloren haben und vielfach illegal im Land sind.

Vertuschung, Phrasen, und totale Kapitulation

Die mediale Reaktion? Versuchte Vertuschung, Abwiegelung und verdruckste Kommentare des Staatsfunks, wie: „Unsere Gedanken sind bei…“,„Wir müssen zusammenstehen”,„Die ganze Härte des Rechtsstaats“. Das gleiche Phrasengedresche wie immer. Dazu das Geschwafel von “Buntheit” und “Vielfalt” – und natürlich wieder die obligatorisch-obsessiven, staatlich bezahlten Demonstrationen “gegen Rechts“ von unheilbar am Stockholm-Syndrom Erkrankten und lobotomierten Gutmenschenfreaks aus dem Filz-, Batik-, Jack Wolfskin– und urbanen

Speckgürtel-Millieu. Inzwischen werden überall in unserem als Siedlungsgebiet freigegebenen Land aus nackter Angst vor moslemischem Terror die Karnevalsveranstaltungen abgesagt – während der kommende islamische Ramadan schon im großen Stil vorbereitet wird. Kapitulation noch und nöcher, wohin man nur schaut. Das Ergebnis offener Grenzen als quasi Dauer-Liveschalte. Das gesammelte Resultat von Dauerblind- und blödheit aus „Omas gegen Rechts“, Antifa, „Seenotrettern“, “Klimaschützern”, Palästinenserverstehern und wie sich diese

Bessermenschen, Vielfaltspinsel und Buntheits-Idioten sonst noch vollmundig definieren.

Das goldene Kalb des längst suizidalen „Werte“-Westens heißt heuer unisono: Migration – und immer mehr davon. Aber erinnert sich eigentlich noch jemand an die ersten Jahre nach 2015? Als es schon voll “nazi” war, überhaupt von „Migranten“ zu sprechen? Damals waren es ja angeblich ausschließlich „Flüchtlinge“ („Refugees“) oder, politisch korrekt, „Geflüchtete“ und “Schutzsuchende”. Es waren Verfolgte, Versehrte, Ausgeraubte, dem Tode nahe Goldstücke. Wer das Wort Migrant auch nur schrieb oder aussprach, war ein rechtsradikales Schwein. Dann gab es plötzlich den globalen UN-”Migrationspakt“ – und das Wording änderte sich schlagartig. Heute, nur ein paar Jahre später, sind all die „Refugees“ ganz selbstverständlich „Migranten“. Hat das eventuell noch jemand auf dem Schirm? Nein? Ich weiß, die Wahrheit hat heutzutage

leider eine sehr kurze Halbwertszeit.

Ein sinkendes Narrenschiff

Am 23. Februar geht um alles. Deshalb geht es jetzt hier auch weiter mit Klartext – dies nur als Warnung an den zartbesaiteten Leser, der ab hier gern aufhören kann, weiterzulesen): Wer am kommenden Sonntag die Brandmauer-, Wendehals-, Rentner- und Schafstall-Partei CDU ankreuzt, wählt weitere Migration. That’s it, that’s all. Der wählt weiteres Morden, weitere Islamisierung, weiteren Zerfall unseres Rechtssystems, weitere Kapitulation unserer Kultur. Er wählt BlackRock-Merkelmerz zum Staatsratsvorsitzenden und mit ihm weiterhin das lallende Baerbock-Gör zur Außentrulla, Überwachungs-Faeser zur Stasi-Ministerin des Inneren und den Pharma-Lobbyisten und Corona-Möchtegerndiktator Lauterbach zum Krankheitsminister.

Auch der dauergrimassenziehende, grüne Kinderbuch-Narzisst und Altweiber-Wuschelschwarm “Schwachkopf”-Habeck darf unsere Restindustrie aller Voraussicht nach mittels Energie-Mondpreisen und Klima-Religion weiter ins Entwicklungsland-Nirvana wirtschaftsministrieren. Und das versteinmeierte Lefzengesicht in Bellevue bundespräsidiert weiter zuverlässig gebetsmühlenartig gegen

„rechte Umtriebe“ im Land. Mit anderen Worten: Das Narrenschiff schlingert samt mit Schrumtata-Regenbogen- Bordkapelle schlagseitig endgültig dem Mahlstrom entgegen.

Sauertöpfischer Schwätzer des „Weiter so!“

Die meisten begreifen es noch immer nicht: Diese Regierung ist eine Gang. Eine dubiose und ruchlose Bande der Unfähigsten. Ein sprichwörtlicher Sauhaufen von Versagern. Die Negativselektion der Schlechtesten. Das gilt, seit Merkel, die rautenhexende Totengräberin, das Machtruder einst an sich riss. Und jetzt will Merz, dieserschlimmste aller Wendehälse, Verdreher, Anbiederer und Brandmauer-Errichter, dass man ihm seine vollmundig verheißene “Wende” abkauft. Aber dieser Scharlatan bringt keine Wende. Dieser sauerländische und -töpfische Schwätzer, der nichts so sehr hasst wie das freie Äußern freier Meinung, will nichts anderes, als um jeden Preis Kanzler werden – koste es was

es wolle.

Habt ihr alle eigentlich tatsächlich so schnell vergessen? Merz war es, der während des Corona-Wahns alle zur Spritze zwingen wollte. Er war es, der einen (faktisch faschistoiden) “umfassenden Lockdown für alle Ungeimpften” forderte. Und nach seiner Wahl wird er alle finanziell bestrafen, die sich der elektronischen Überwachungs-Patientenakte verweigern, – was er bereits ankündigte. Er wird bei Systemkritikern die Daumenschrauben ansetzen und freiheitlich denkende Individuen unter sein diktatorisches Vorschriftenjoch zwingen. Mit Merz bekommen wir sozialistische Kontrolle und Bevormundung, Hand in Hand mit Links-Grün. Wer Merz wählt, bekommt linke Politik. Punkt! Wie kann man nur so blind sein, dies nicht zu sehen?

Haltung, Hirnriss – und der „Dämon“ AfD

Es gibt viele, die möchten, dass Merz ihnen jetzt schnell noch „versichert“, dass nach seiner Wahl alles

besser werde – dann würden sie ihn wählen. Und zwar deshalb, weil er – Achtung – „das geringere Übel“ als die AfD sei. Ernsthaft. Das schrieb gerade eine eigentlich intelligente Facebook-Freundin mit hoher Reichweite, die ich ansonsten sehr schätze. Es gibt leider eine erschreckend hohe Zahl an Leuten mit AfD-Panik-Syndrom, die schlicht nicht sehen wollen, dass Merz nicht nur das weitaus größere, sondern das eigentliche Übel ist. Ab kommendem Montag wird dieser Blender – seinen einfältigen Wählern sei „Dank“ – leider die Macht erlangt haben, genau diesen Beweis vollumfänglich zu liefern.

Alles, was ich von kunterbunten, kuschelgrünen Bessermenschen, ob CDU, SPD oder sonstwas-Anhängern seit Jahren zum Thema AfD höre, sind die immer gleichen, primitiv-stereotypen Satzbausteine. Der gleiche himmelschreiende Nonsens und die nachgeplapperten, plumpen Lügen aus der Propaganda-Kiste des sich gerade wieder selbst übertreffenden ARD-Staatsfunks à la schwulem Vorzeige-Malte-Benjamin alias Samuel Everding (Grünen-Vorstand aus Hameln), der choreografiert-bedeppert aus dem handverlesenen Studio-„Publikum“ in die Kamera sekundiert: „Was, wenn die AfD Homosexuelle irgendwann wieder ins KZ stecken will?“. Also genau all jenen multiplen Hirnriss, den diese servilen Repetierflinten ungeprüft, aber artig aus der Systempresse auswendig gelernt

haben. Dabei raffen diese wahnhaften Sophie-Scholl- und Stauffenberg-Fühlies in ihrer schlichten Einfalt nicht, dass sie mit großer Sicherheit nicht die Andersdenkenden, nicht die Kritiker und erst recht nicht der “Widerstand” sind, wenn es ausgerechnet der wachsame Staatsfunk ist, der ihnen beim Aufsagen ihres abgesegneten Sermons lobend auf die schlaffen Schultern klopft.

„Faschismus“, wohin man schaut

Habt ihr mutigen Anti-Rechts-Kämpfer euch bezüglich der drohenden “Nazi-Gefahr” aktuell eigentlich mal schlau gemacht? Wurde in Italien unter der Faschistin Meloni in den letzten zweieinhalb Jahren der Faschismus wiedereingeführt, so wie es alle deutschen Staatsmedien 2022 prophetisch in ihren Schlagzeilen wähnten? Patrouilliert dort jetzt jede Nacht die italienische SS durch die Straßen von Florenz, Rom und Verona und verhaftet Staatsfeinde im Akkord? Aber der vor zwei Jahren gewählte Sonneberger AfD-Landrat baut doch bestimmt gerade das erste, moderne KZ im Thüringer Wald, oder? Wahrscheinlich gehen dort die Bübchen längst mit Braunhemden und Lederhosen zur Schule, die Mädels haben ausschließlich Kochunterricht und alle Restlinken, Schwulen und Zigeu:ner werden 24/7 auf dem Marktplatz ausgepeitscht oder erschossen!

Genau das passiert doch bestimmt seit Monaten in Sonneberg und gewiss auch im faschistischen Raguhn-Jeßnitz unter dem dortigen faschistischen AfD-Bürgermeister – oder nicht? Von den Faschisten Trump und Musk, Orban und Milei ganz zu schweigen! Die zerren bestimmt gerade Leute mit falscher Meinung um fünf Uhr morgens aus ihren Wohnungen, beschlagnahmen ihre Computer, erhöhen wöchentlich die Steuern, geben ihren gepeinigten Subjekten Insekten zu fressen, zwangsreformieren die Sprache, zerstören Kritikern das Leben und zensieren rigoros die sozialen Medien. Genau das machen die bestimmt gerade, diese Faschisten! Was bin ich froh, daß wir hier so demokratische Demokraten in der Regierungsverantwortung haben, die uns vor so viel Faschismus beschützen. Was für ein Riesenglück wir doch haben!

Der Wind of Change von Westen

Erst am vergangenen Freitag hatte US-Vizepräsident J.D. Vance in München in seiner historischen, mit der Aufbruchstimmung unter JFK vergleichbaren Rede die Einschränkung, ja Zerstörung der Meinungsfreiheit in Europa verurteilt. In Form eines höflichen aber bestimmten Weckrufs sprach Vance exakt das aus, was viele von uns hier seit Jahren schreiben – wofür wir gesperrt, verleumdet und als „Nazis“ bezeichnet wurden. Ein Shitstorm-Gebell der Empörung aller getroffenen EU-Hunde war die unmittelbare Folge. Am sinnfälligsten diese Pointe: J.D. Vance sagte „Europa akzeptiert keine

freie Meinungsäußerung“ woraufhin Boris Pistorius antwortet: „Die Rede von Vance ist nicht akzeptabel.“ Eine schrillere Mischung aus Kafkaeske und Loriot wäre kaum auszudenken. Es drängt einen einfach nur noch, irre loszulachen. Doch im Saal sitzt eine kläffende Meute, die Freiheit und wahrhaftige Demokratie nicht einmal erkennt, wenn sie ihnen als neuer Wind of Change, diesmal vom Westen her, in ihr hassverzerrtes Antlitz weht.

Deutschland isoliert sich derweil hinter Brandmauern – vor der eigenen Bevölkerung, vor der „falschen“ 22-Prozent-Partei und vor der freiheitlichen Welt. Während einzig die AfD diplomatisch auf höchster Ebene ein gutes Verhältnis zu den USA, Russland und China zu bewahren bestrebt ist, verprellen die obersten Schreihälse unseres Einheitsparteienkartells infantil, trotzig und bar jedes diplomatischen Grundverständnisses, all unsere Bündnis- und Wirtschaftspartner auf einmal. Nach Ansicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen lebt „Amerika unter

Trump auf einem anderen Stern“, und Vances Rede, polterte er weiter, hätte die Konferenz zum „europäischen Albtraum“ gemacht. Realitätsblind und offenbar in betonsozialistischen Niederungen grasend ist es diesem von Merkel großgemachten Apparatschik sowie den versammelten Kadern im roteuropäischen Palast der Republik schlicht entgangen, dass es exakt Amerika unter Donald Trump und mit Elon Musk ist, welches sich gerade mit annähernder Lichtgeschwindigkeit auf dem Weg zu den Sternen befindet (und dies ist nicht nur metaphorisch zu verstehen).

Die Zukunft findet ohne Europa statt

Währenddessen siechen wir Deutscher auf einem ausgebrannten, tiefroten Zwergstern (auf dem wir

Würmer fressen und Steuern auf Luft bezahlen sollen, um das Wetter zu ändern) dem Sterben entgegen. Unsere Wirtschaft geht vor. Und das Gros der Leute glaubt diesen Bullshit, während es uns alle mittels seiner Dummheit dazu zwingt, der vollständigen Bedeutungslosigkeit entgegenzuglimmen.

Während ich diesen Text in den Rechner tippe, einigen sich übrigens gerade die russischen und

amerikanischen Außenminister Lawrow und Rubio bezüglich der Modalitäten zur Aufhebung der Sanktionen sowie der Wiederaufnahme des freien Handels inklusive des Ölhandels. Nichtsdestotrotz setzt der Oberste Sowjet der EU parallel dazu weiter trotzig auf sein längst sieches Hätschelkind Ukraine. Gerade hat sich die Baerböckin sogar noch dusselig verplappert, dass sie nach der Wahl diesem Nimmersatt mit seiner korrupten Regierung weitere Milliarden deutsche Steuergelder in Maul und Hintern zu stecken gedenkt. Trump hat dem Kriegstreiber Europa indes gerade die Teilnahme an den kommenden Friedensverhandlungen mit der Ukraine verboten – und seine Erklärung dazu könnte keine größere Punktlandung sein: „Es werden nur ich und Putin sein, wir werden keine Vertreter Europas einladen. Für mich wird es keinen Krieg geben, und wenn Europa ein Problem damit hat, dann soll es Russland alleine besiegen, ohne amerikanische Beteiligung. Warum will ich die EU nicht dabei haben? Weil ihre Vertreter in den Krieg ziehen müssen, sie brauchen einen langfristigen Konflikt, um ihre Inkompetenz, ihre Lobbies und ihr gestohlenes Geld zu vertuschen. Ich werde mit niemandem verhandeln, der den Konflikt verlängern will. Ich werde über den Frieden verhandeln – was offensichtlich ein sehr zensiertes Wort in der EU ist.“

Die wahren Schuldigen und Täter

Ja, das schmerzt, nicht wahr, liebe Regierung? Es schmerzt, weil Präsident Trump, J.D. Vance und Elon Musk Recht haben – und weil ihr tatsächlich (ich wiederhole mich gern noch einmal) eine dubiose Bande der Unfähigsten seid. Ein Sauhaufen der Versager, eine Negativselektion der Schlechtesten. Doch möchte ich abschließend gar nicht noch einmal die Regierungsverantwortlichen aufs Tableau bringen, davon hatte ich es weiter oben schon. Nein: Dieses Land geht primär nicht durch unfähige und verbrecherische Politiker kaputt. Jene tragen dafür die Mitschuld – doch deren Wähler, jene anonymen Schurken, jene Lemminge, auf die sich das System verlässt, sind die eigentlichen Täter. Tatsächlich zerstört wird unser Land von den Dummen, den Feiglingen und den Gleichgültigen, die den Verbrechern stets zur Macht verhelfen – etwas, was sie am kommenden Sonntag voraussichtlich mehrheitlich leider erneut tun werden. Vor allem euretwegen wird am 23. Februar ein Herr

Merz Kanzler werden und bereits einen Tag später das unerträgliche, merkelianische „Weiter so!“ beginnen. Auf weitere verlorene Jahre!

Wenn dann aber vielleicht irgendwann zu Ostern eure Frau oder Mutter ebenfalls von einem hier „Schutzsuchenden“ zu Hackfleisch zerfahren wird; wenn eure Tochter von einer grölenden, islamischen Goldkettchen-Gang zu Tode vergewaltigt oder euer zwölfjähriger Sohn auf dem Schulhof von Mohammed ein Stiletto ins Herz bekommt, weil er dessen „Digga“ Mustafa falsch und respektlos angeschaut hat: Dann will ich zukünftig bitte NICHTS von euch hören. Haltet dann einfach eure gutmenschliche Klappe und steckt euch eure Krokodilstränen sonstwohin. Am Sonntag könntet ihr das Ruder herumreißen. Ich weiß, ihr werdet das nicht tun – weil ihr genau die gehorsamen, „gewissenhaften“ Haltungsbürger seid, die, wie in allen totalitären Regimen widerspruchslos dem herrschenden Kartell folgen – damit sich unter keinen Umständen wiederholt, was in jüngerer Vergangenheit geschah, als Haltungsbürger wie ihr widerspruchslos dem herrschenden Kartell folgten.

Geschlossene Geriatrie

Klingelt’s jetzt eventuell? Nein, tut‘s nicht, ich weiß. Dummheit und Naivität sind später jedenfalls keine Ausreden mehr. Gutmenschentum tötet. Grenzenlose Zuwanderung tötet. Linke Politik tötet. Die Fakten liegen längst auf der Hand. Wer dieses System mit seiner Stimme weiter unterstützt, ist Täter. Auch so etwas meine ich, wenn ich von Schuld spreche. Die Zeit für Geduld und Nachsicht mit diesen Leuten sollte vorbei sein – den wir haben schlicht keine Zeit mehr. Die meisten der Hochbetagten unserer überalterten Rentner-Republik, jener debile Herdenanteil aus Internet und

Social Media-fernen Röhrenfernsehgreisen, wird freilich noch bis zum Lebensende tagtäglich die

Lügenpropaganda des staatlichen Zwangsbezahlfunks aus seinen verstaubten Volksempfängern inhalieren – und dabei nicht mehr realisieren, dass seit der letzten halbwegs sachlich-relevanten Ausgabe der “Tagesschau” inzwischen mehr als 25 Jahre vergangen sind. Nein, in dieser geschlossenen Geriatrie ist am Sonntag definitiv nicht damit zu rechnen, dass das greise Wahlvieh sein tattriges Kreuz woanders als bei der grünroten CDU hinterlässt. Dieser (leider riesige) Stimmanteil ist noch auf Jahre verloren. Alle anderen sollten jedoch noch einmal gut nachdenken.

Elon Musk sprach anderthalb Stunden live mit Alice Weidel – und die Welt hörte zu. Donald Trump lud Tino Chrupalla zu seiner Inauguration ein. Der umsichtige Staatsmann Viktor Orban und nun auch

Vizepräsident Vance trafen sich gerade mit Alice Weidel. Im freien, demokratischen Ausland weiß man

längst, dass Deutschlands Zukunft AfD-regiert wird. Nur das Gros der Deutschen, jene Schlafschaf-Fraktion jeglichen Alters, will diese Tatsache noch immer nicht wahrhaben – und hält sich wie ein trotziges Kind, das lieber noch ein Märchen hören will, Augen und Ohren zu.

Widerstand – so unumgänglich wie essenziell

Ich möchte nicht länger um den heißen Brei reden und es stattdessen ganz klar formulieren: Wer – mangels Alternativen – am Sonntag den 23. Februar etwas anderes wählt als blau, macht sich mitschuldig am Untergang unseres Landes und verdient es, von demokratischen, freiheitlichen Menschen als Gegner und Täter bezeichnet zu werden. Fakt ist: Mit Brandmauer und zwei linksgrünen Komplizen in der Regierung hat sich der kommende Stroh-Kanzler Merz schon vor seinem sehnlichst erstrebten Machtantritt ins Aus geschossen. Auf diesem vergifteten Boden wird nichts mehr gedeihen.

Ich lege mich fest: In allerspätestens zwei Jahren gibt es eine neue Wahl. Dann wird die AfD hoffentlich stärkste Kraft sein. Vergessen wir abschließend das Folgende nicht: Je schlimmer die Bedrohungen werden, desto wertvoller wird die Freiheit. Unser Grundgesetz fordert jeden einzelnen von uns auf, zu bewerten, ob eine Politik mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist oder nicht. Die gegenwärtige Politik einer gefährlichen, chaotischen, unser Land bewusst zerstörenden Regierung ist es nicht. Deshalb ist Widerstand unumgänglich und essenziell. Ich schrieb es schon einmal: Ich stehe ein für Basisdemokratie, für unsere Grund- und Menschenrechte, für libertäres, unabhängiges Denken, für Aufklärung, echte Wissenschaft, Frieden, Gerechtigkeit – und vor allem für Freiheit. Von der Richtigkeit dieser Werte lasse ich mich auch dann nicht abbringen, wenn um mich herum Sozialismus, Faschismus oder eine jegliche andere Form von Diktatur herrscht. Freiheit ist ein zerbrechliches Gut – und hängt von Bedingungen ab, die ständig bedroht werden. Wählen wir also weise. Wählen wir gemeinsam die Freiheit!