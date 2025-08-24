Letzte Hoffnung AfD-Verbot: Lars Klingbeil und der ultimative Offenbarungseid der Sozial-„Demokraten“

Die in die Bedeutungslosigkeit absinkende SPD will die stärkste Partei Deutschlands, die AfD, verbieten. Es gibt politische Sätze, die sind so absurd, dass man sie zweimal lesen muss – doch es war kein Satiriker, sondern der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil höchstpersönlich, der verkündete, ein AfD-Verbotsverfahren sei „eine Verpflichtung für Demokratinnen und Demokraten“. Man staunt. Der deutsche Vizekanzler – und nicht irgendein Hinterbänkler – fordert hier öffentlich das Aus für eine Partei, die aktuell bei gut 26 Prozent liegt, wenn nicht bereits deutlich höher, mit stark steigender Tendenz, und damit die mit Abstand stärkste politische Kraft im Land ist. Und Klingbeils eigene SPD? Dümpelt lächerlich bei schmelzenden 13 Prozent und ist von der Volks- längst zur Klientelpartei geworden.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Eine Partei, die sich selbst im freien Fall befindet, deren einstiger Volksparteianspruch nur noch eine blasse Erinnerung ist, will den politischen Gegner nicht durch Inhalte und Argumente schlagen, sondern durch juristische Winkelzüge. Demokratie als Wettbewerb der Ideen? Offenbar überholt. Stattdessen setzt man auf Richter, Parteiverbote, Hinterzimmer-Strategien. Daher der (Über-)Griff nach Karlsruhe: Im Hintergrund arbeitet die SPD daran, weitere zwei Verfassungsrichter zu besetzen, obwohl bereits sieben Posten von Parteigenossen gehalten werden. Dass Richter hierzulande überhaupt ein Parteibuch besitzen, ist fragwürdig genug, aber dass ausgerechnet eine schwächelnde 13-Prozent-Partei mit aller Macht ihren Einfluss im höchsten deutschen Gericht ausweiten will, wirkt wie blanker Hohn.

Merz macht alles mit

Und der Kanzler? Lässt alles laufen. Fritze Merz, der Scholz der CDU, schaut bei allem zu. Was keiner für möglich hielt: Merz ist sogar noch stummer als Ole. Er duldet, er schweigt, er lässt zu, dass sein eigener Stellvertreter den Kern der Demokratie infrage stellt. Ein Kanzler, der das Land verwaltet wie ein müder Hausmeister die bröckelnde Turnhalle. Autorität? Längst verpufft, falls nach all den Wortbrüchen je vorhanden. Derweil darf der Vize am Fundament der Republik sägen – ohne jede Konsequenz. Dass hier Millionen Wähler degradiert werden, ist für ihn kein Thema.

Was sagen diese “Demokraten” denn eigentlich dazu, dass hier über einem Viertel der Bürger, die ihr Kreuz bei der AfD machen, ihre politische Repräsentanz entzogen werden soll? Dass ihre Stimme nicht zählt? Dass sie politisch entrechtet werden, weil sie unbequem sind? Dass man mit ihnen nicht mehr diskutieren will, sondern sie verbieten will? Demokratie bedeutet eigentlich, den Volkswillen zu respektieren und auch mit dem politischen Gegner leben zu können. Es ist eigentlich ganz einfach: Wer das verweigert, positioniert sich selbst außerhalb der demokratischen Ordnung.

Spiel mit dem Feuer

Was sich hier abspielt, ist ein Spiel mit dem Feuer. Die Geschichte ist voll von Beispielen, wie moralische “Eliten” ihre Gegner juristisch bekämpften – und am Ende selbst ins Nichts stürzten. Ein AfD-Verbot würde nicht die Demokratie retten, sondern sie in den Augen vieler endgültig zerstören. Der Eindruck wäre fatal und die Folgen wären unübersehbar, weltweit: Hier verbietet eine Regierung aus eigener Schwäche heraus die stärkste Opposition.

Klingbeils Vorstoß ist kein Zeichen von Stärke. Es ist ein Verzweiflungsakt der Verlierer. Das letzte Zucken einer Partei, die ahnt, dass sie bald Geschichte ist. Die SPD taumelt in den einstelligen Bereich – und sucht die Rettung nicht im Dialog, sondern in Verboten. Doch wer Millionen Bürger ausgrenzt, verliert nicht nur endgültig die eigene Glaubwürdigkeit, sondern riskiert die Stabilität des ganzen Landes.