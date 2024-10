Letzte Todeszuckungen: FDP will „Liberalisierung“ der Organspendepraxis

Die FDP versucht anscheinend, in ihrem unaufhaltsamen und sich rapide beschleunigenden Untergangsprozess verzweifelten Themen zu suchen, mit denen sie noch ihren längst verratenen liberalen Markenkern schärfen und hervorheben kann. Diesem Bemühen geschuldet ist offensichtlich auch der Versuch, die Organspendendebatte wiederzuentdecken. Um innerhalb der Ampel-Koalition endlich einmal einen eigenen Akzent zu setzen, fiel der FDP nichts Besseres ein als ein Vorschlag, die Organspende dahingehend zu liberalisieren, dass nicht mehr der Hirntod, sondern der Herz-Kreislauf-Stillstand der Maßstab für eine Entnahme sein soll. „Im Positionspapier geht es uns darum, die bereits bestehende Möglichkeit einer Organspende nach einem Hirntod durch eine zusätzliche Option zu ergänzen. Wir wollen eine selbstbestimmte Organspende auch nach Herz-Kreislauf-Tod ermöglichen“, erklärte FDP-Rechtspolitikerin Katrin Helling-Plahr.

Auf dem Organspendeausweis und im Register könnte ein entsprechendes zusätzliches Feld eingefügt werden, um einen Spendewunsch auch nach Herztod zu dokumentieren. „Denn für uns steht fest: Wir als FDP-Fraktion werden jeden Ansatz diskutieren, um weitere Organspender zu gewinnen. Noch immer warten zu viele Menschen vergeblich auf ein Spenderorgan“, betonte sie. Der Tod nach einem anhaltenden Kreislaufstillstand sei medizinisch mit dem Hirntod gleichzusetzen, behauptete Andrew Ullmann, Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.

Arzt warnt vor besorgniserregenden Missbrauchsszenarien

Während der Vorstoß bei der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG) auf begeisterte Zustimmung stieß, löste er vielerorts Entsetzen aus – auch und gerade bei Medizinern. So erklärte etwa der Chirurg und ehemalige Oberarzt Dr. Bernd Hontschik, dass bei der ganzen Debatte über Organspenden ohnehin schon immer unehrlich argumentiert werde. Denn wenn jemand tot sein, könne man keine Organe mehr entnehmen, da diese nun einmal ebenfalls tot seien. Also müsse man „Vorstufen des Todes“ erfinden, von denen der Hirntod eine der ersten gewesen sei. Weil dessen Feststellung aber „so wahnsinnig kompliziert und aufwändig“ sei, werde jetzt mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand eine weitere Vorstufe hinzugezogen. Es gehe hier also nicht um Medizin oder um Wissenschaft, „sondern nur um Organbeschaffung“, so Hontschiks hartes, aber wohl zutreffendes Fazit.

Als Arzt laufe es ihm „kalt den Rücken hinunter“. Für ihn als Notfallmediziner sei der Herz-Kreislauf-Stillstand eine Herausforderung. Herzmassage, Beatmung, Defibrillation, alles würden „bis zur Erschöpfung eingesetzt, um Herz und Kreislauf wieder in Gang zu bringen“, was auch „sehr, sehr oft“ gelinge. Es stelle sich nun die Frage, wann er diese Bemühungen einstelle beziehungsweise wer entscheide, ob die Bemühungen eingestellt werden. Für ihn sei der Herz-Kreislauf-Stillstand solange reversibel, wie die Chance auf Wiederbelebung bestehe. Wenn er diese Wiederbelebung einstellen müsse, sei der Mensch tot. „Wie wird also der Übergang von den Wiederbelebungsversuchen zur Organentnahme organisiert? Steht das Explantationsteam (im Geiste) schon hinter mir, während ich auf der Straße, in einem Wohnzimmer oder auf einer Krankenstation die Wiederbelebung versuche?“, so die bangen Fragen, die sich stellt.

„Darf man noch bis zu seinem Tod am Leben bleiben?“

Hontschik, der sich als Gegner der Widerspruchslösung bekannte, die eine „unerhörte Entmündigung von uns allen“ bedeute, zeigte sich entsetzt über Ullmanns Behauptung, es gebe „keinen Goldstandard bei der Erklärung des Todes“, während der Herztod „einfacher, aber dennoch sicher“ festzustellen sei. Er hofft auf „lautesten Widerstand der Ärzteschaft – denn was sei noch verboten, wenn man erlaube, alles Erdenkliche umzusetzen, um Menschen, die ein Organ benötigten, zu versorgen? Warum solle man dann überhaupt noch auf den Tod warten, wenn dieser unweigerlich in nächster Zeit bevorstehe – zum Beispiel bei unheilbaren Krebserkrankungen oder bei amyotropher Lateralsklerose? „Darf man dann noch bis zu seinem Tod am Leben bleiben?”, so Hontschiks bittere Frage, die mehr als berechtigt ist – vor allem in Deutschland, wo es weder ethische noch moralische Skrupel im Gesundheitswesen gibt (wie Corona und vor allem die beispiellose tödliche Impfkampagne beweisen), wo sich niemand mehr verantworten muss für verbrecherische Entscheidungen bis hin zur Regierung (und gerade dort)?

Wenn diese populistische Nebelkerze der FDP moralisch zumindest eine minimale Berechtigung haben soll, müsste die Bereitschaft der Betroffenen frei und aktiv erklärt werden können, nicht nur in einer Patientenverfügung und womöglich unter Zwang, sondern frei vor neutralen Zeugen und amtlichen Gewährspersonen. Allerdings ist auch hier zu bedenken, dass eine solche Liberalisierung zwingend einen intakten Rechtsstaat mit Kontrollmechanismen, respektieren Autoritären und einem strikten Moralkodex der handelnden Personen voraussetzt. In der alten Bundesrepublik, mit einer auf Gemeinsamkeiten in Tradition, Abstammung, Sprache und Sozialisation basierenden Volksgemeinschaft, die zudem noch weitgehend christlich geprägt war, hätte dies problemlos funktioniert. Es würde auch in Ländern wie Japan, Ungarn, Israel, Singapur oder vermutlich Malaysia funktionieren – überall dort, wo die Gesellschaft intakt ist und ein weitgehend fehlerfrei funktionierender Staat mit einer durchgriffsfähigen Justiz und einem kollektiv verwurzelten Ehrgefühl existiert.

Kein Vertrauen mehr in diese kleptokratische Bananenrepublik

Aber nicht in einem Land, wo der Lobbyismus gedeiht Abzockmentalität herrscht, dessen Kanzler in Cum-Ex-Machenschaften verstrickt ist und in dem sich eine korrupte Asylindustrie bereichert – und wo vor allem dank eines gemeingefährlichen Impf- und “Pandemie”-Pseudologen im Amt des Gesundheitsministers das Gesundheitssystem so kaputtgespart wurde, dass insolvenzbedrohte Kliniken für ihr Überleben inzwischen wohl alles tun würden. Dass man sich auf das Funktionieren von Regeln in dieser ausgemerkelten Resterepublik nicht mehr verlassen kann, haben jedoch die letzten Jahre in nicht für möglich gehaltenem Ausmaß gezeigt. Von Corona über Migration und Ukraine bis zur immer weiter um sich greifenden Bespitzelung der Bürger und der völligen Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit des politischen Personals, das vor nichts zurückschreckt, um seine Macht zu sichern und seine irre Agenda durchzusetzen, ist dieses Land zu einer kleptokratischen Bananenrepublik geworden, in der man niemandem mehr trauen kann.

Vor allem die menschenverachtende Corona-Politik, während der der Bevölkerung gigantische Gesundheitsgefahren aufgezwungen werden, sollte kritische Geister veranlassen, keinem Arzt mehr weiter zu trauen, als man ein Klavier einhändig werfen kann. Hier bedarf es wahrlich keiner großen Phantasie, sich vorzustellen, dass lebenserhaltende Maßnahmen kaltschnäuzig und “medizinisch” wohlbegründet vorzeitig eingestellt und Organe an Reiche vermittelt werden. Angesichts des generellen und begründeten Vertrauensverlustes in das gesamte System würde die Umsetzung des FDP-Vorschlags wohl eher dazu führen, dass noch mehr Menschen ausdrücklich erklären, unter keinen Umständen mehr zu einer Organspende bereit zu sein – um so zu verhindern, dass sie in die Klauen dieses Staates geraten und eine Pflegebedürftigkeit als vorgezogenes Todesurteil auffassen. Darauf liefe es nämlich hinaus.