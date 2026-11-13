“Leuchtfeuer für Bürgerechte“: Von linken Gutmenschendeppen geehrter Marburger Vorzeige-Moslem pflegt enge Kontakte zu radikalen Islamisten

Im traditionell links-grünen Marburg lässt sich wie unter einem Brennglas das fatale Zusammenspiel aus linker Naivität gegenüber dem Islam und krasser Realitätsverweigerung beobachten. Vor zwei Wochen wurde im Rathaus der Arzt Bilal El-Zayat mit dem „Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte“ ausgezeichnet. SPD-Oberbürgermeister Thomas Spies war ebenso anwesend wie Staatssekretäre und SPD-Landtagsabgeordnete. Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, trat als Festrednerin auf. Die festliche Stimmung wurde jedoch von schweren Vorwürfen gegen den Geehrten überschattet: Enge Vertraute von El-Zayat, der in Marburg als toleranter Vorzeige-Moslem wie aus dem Bilderbuch auftritt und sich an sämtlichen Bündnissen und Aktionen “gegen Rechts” und für mehr Migration beteiligt, die das linke Herz höher schlagen lassen, haben im Internet ihre Sympathien für Adolf Hitler und die Hamas bekundet. „Möge Gott die Juden, ihr Geld und ihren Gott verbrennen“, verkündete ein Mitglied der Islamischen Gemeinde 2014 unter einem Bild, das tote Kinder zeigt.

Derselbe muslimisch Fanatiker hatte 2023 den SPD-Landtagsabgeordneten Sebastian Sack im Wahlkampf unterstützt und war Ende Oktober auch bei der Preisverleihung für El-Zayat anwesend. 2019 hatte er an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus und Judenhass teilgenommen. El-Zayats Familie und Mitglieder der Islamischen Gemende in Marburg pflegen zudem engste Beziehungen zur ultraradikalen Muslimbruderschaft: 2011 besuchte El-Zayat als Teil einer Delegation den vor vier Jahren verstorbenen Muslimbruder Jusuf al-Karadawi in Katar. Dieser trat für die Auspeitschung und Ermordung von Homosexuellen ein, wollte “ungehorsame” Frauen “züchtigen” und Apostaten, Ungläubige und Islam-Abweichler “liquidieren”. Auch er äußerte sich positiv über Hitler und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Juden “dieses Mal durch die Hand der Gläubigen“ bestraft würden. Außerdem rief er dazu auf, die „jüdisch-zionistische Bande“ zu töten, und zwar „bis zum Allerletzten“.

Altparteien und Kirchen in grenzenloser Toleranzbesoffenheit

El-Zayat spielt den Besuch bei Karadawi nun als Zufallsbegegnung herunter und “verurteilt” dessen Antisemitismus; eine alles andere als glaubwürdige Positionierung, wenn man seine dokumentierten weiteren Kontakte zu Muslimbrüdern bedenkt. Dies gilt auch für weitere Mitglieder der Islamischen Gemeinde in Marburg. Doch wie in seiner geistigen Gefangenschaft zwischen blinde Realitätsverleugnung und Stockholm-Syndrom üblich, will das linke Establishment auch in Marburg von alledem nicht wissen. Nichts darf das Weltbild des Selbstbetrugs trüben. Wer auf El-Zayads radikale Umtriebe hinweist, wird der „Islamophobie“ bezichtigt und als böswilliger, intoleranter Verleumder verunglimpft. Von “Halbwissen”, “Spekulationen” und “Unterstellungen” ist die Rede. Statt auf kritische Distanz z gehen, flüchtet man sich in blinde Solidarität: „Lieber Bilal, ich bewundere es, wie du, wie deine Familie, wie deine Gemeinde das aushält“, flötete Spies bei der Preisverleihung vom Podium, zum Applaus der endverstrahlten Multikulti-Verblendeten.

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Die Isam-Expertin Sigrid Herrmann spricht von einer „Kultur des Wegschauens“, die gerade für die linke Universitätsstadt Marburg typisch sei. „Ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen der Stadt nicht mehr zugänglich sind für Argumente. Sie wollen nicht sehen, wie tief hier manche im islamistischen Sumpf stecken“, kritisierte sie. Alledings ist das, was sich hier vollzieht, symptomatisch dafür, wie sich die Altparteien und die Kirchen in ihrer grenzenlosen Toleranzbesoffenheit von radikalen Muslimen mittels deren Paradedisziplin der Verstellung täuschen lassen: Diese wissen genau, auf welche Knöpfe sie drücken müssen, um sich die Gunst dieses Milieus zu sichern. Ein paar nette Gesten und Lippenbekenntnisse zu Toleranz und natürlich die Unterstützung von Politikern genügt, damit sie – ungestört und von der „Zivilgesellschaft“ als Vorbilder gefeiert, – weiterhin ihr Unwesen treiben können. Genau diese Naivität und das geradezu aggressive Verweigern von Fakten ist es, was der Islamisierung Deutschlands Tür und Tor öffnet.