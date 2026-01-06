Liebe Antiamerikaner…

…eine kleine Bitte aus aktuellem Anlass: Wenn Ihr die Vereinigten Staaten von Amerika so sehr hasst, dann seid doch bitte auch so konsequent und boykottiert alles, was aus dem Land der Freiheit kommt! Keine Rosinenpickerei mehr, in der Ihr die Segnungen genießt, aber die Politik verflucht. Fangt an, Euer Leben zu entamerikanisieren! Ich helfe Euch da gern mit ein paar Vorschlägen. Beginnen wir mit etwas Popkulturellem: Löscht sämtliche amerikanische Musik aus Euren Playlists! Selbstverständlich auch alle Künstler, die zwar nicht aus den USA stammen, deren musikalische Wurzeln aber dort liegen. Also: Schluss mit Blues, Jazz, Country, Rock ’n’ Roll, Rock, Rhythm and Blues, Soul, Funk, Rap, Gospel, Folk, Disco und House! Ich wünsche viel Spaß mit Balalaika, chinesischer Oper und deutschen Volksliedern!

Wir bleiben bei der Popkultur: Hollywood ist der große Satan, richtig? Gut, dann macht Schluss mit US-amerikanischen Filmen und Serien! Schaut Ihr eh nicht? Ihr guckt auf Netflix eher so europäische Produktionen wie „Haus des Geldes“ oder so? Ja, Mist, das geht leider auch nicht mehr, da Netflix eine US-Firma ist. Bedauerlicherweise sind auch Streaming-Dienste wie Paramount+, mit Serien wie „Yellowstone“ oder „Landman“ – Dienste also, die auf unserer Seite stehen – für Euch tabu. Aber, hey: Euch bleibt doch immer noch das europäische Arthouse-Kino! Oder halt der zweite Teil von „Schuh des Manitu“ (ach, und falls ein paar von Euch noch Bücher lesen sollten: Für amerikanische Literatur gilt selbstverständlich dasselbe!). Und falls Ihr dabei im Kino Popcorn futtern wollt – neenee! Denn das ist dummerweise auch eine US-Idee.

Die fanatischsten Antiamerikaner sind nicht mal aus Europa rausgekommen

Kommen wir zum leiblichen Wohl: Hamburger? McDonald’s? Burger King? Coca-Cola? Muss ich nichts zu sagen, oder? Aber okay: Eh ungesunder Fraß! Und wer zu viel Ungesundes frisst, der passt nicht mehr in seine Lieblingsjeans. Was Euch egal sein kann; zwar wurden Jeans von einem Deutschen erfunden, aber eben während des Goldrausches im 19. Jahrhundert in Kalifornien. Finger weg also! Und auch diese ganzen Sportmarken, Vans, New Balance, Nike, Converse und Reebok – denkt gar nicht erst dran! Tragt stattdessen Leinen und handgewebte Stoffe – fühlt Euch wie ein antiker Philosoph, der den Konsumismus ablehnt, und verkriecht euch wie Diogenes in die Tonne! Ist eh gesünder. Bei Medikamenten und Medizintechnik wird es übrigens auch kritisch – von Pfizer-Pharmaka bis MRT-Technologie geht da ohne die USA nicht viel.

Also müsst ihr aufpassen, nicht krank zu werden – und vorbeugen. Womit wir beim Sport sind: Ihr schaut gern mal bei der NBA rein? Oder bei einer anderen US-amerikanischen Sportart? Aus und vorbei! Oder Ihr seid lieber selbst aktiv, fahrt Skateboard oder surft? Auch nix mehr! Tipp: In Deutschland gibt es eine Alternative, nennt sich „Korbball“. Da könnt Ihr mit Eurem Tesla hinfahren oder mit Eurem 68er Mustang… ach nee, geht ja beides auch nicht mehr! Noch nicht mal SUVs könntet Ihr noch fahren! Was soll’s, holt Euch ein Uber… oops.. Spaß. Der Landen kommt auch aus San Francisco. Wart Ihr eigentlich überhaupt schon mal in den USA? Meiner Erfahrung nämlich sind die fanatischsten Antiamerikaner noch nicht mal aus Europa rausgekommen. Wie auch immer, für Euch gilt in Zukunft: keine NYC-Skyline, kein Grand Canyon, kein Roadtrip auf der Route 66, kein Indian Summer, kein Highway 1. Bleibt einfach zu Hause oder reist woanders hin.

Kein iPhone und kein Whatsapp mehr

Aber los, Leute… lasst uns zur Technik kommen! Denn da wird’s besonders köstlich: Kein iPhone mehr! Apple aus Cupertino, Kalifornien – das Herz des Silicon Valley. Kein MacBook für Eure intellektuellen Essays gegen den Kapitalismus. Stattdessen nur Geräte aus… na ja, China vielleicht? Aber die Chips sind oftmals auch US-Design, die Software-Ökosysteme sind US-dominiert. Google? Android basiert auf US-Software. Microsoft Windows? Bill Gates’ Imperium! Amazon-Shopping, Zoom-Meetings – alles US-Tech, die Euch das Leben erleichtert… Aber Olli, was ist mit Gaming, höre ich Euch fragen… das kommt doch aus Japan! Zocken darf ich also noch, oder? Nein, Quatsch – denn es war der US-amerikanische Physiker William Higinbotham, der 1958 das erste Videospiel erfand!

So, und nun kommen wir zum Höhepunkt der Heuchelei: Social Media. Facebook (Meta), Instagram, YouTube, Twitter (jetzt X) – alles Plattformen aus den USA, auf denen die lautesten Anti-USA-Stimmen ihre Reichweite aufbauen. Köstlich, oder? Diese Stimmen erreichen Millionen Menschen über Server in Kalifornien, mit Algorithmen aus dem Silicon Valley und Werbeeinnahmen, die in Dollar fließen. Ohne Instagram-Reels, TikTok-Trends (auch wenn TikTok nominell chinesisch ist, basiert sein süchtig machender Algorithmus stark auf US-Vorbildern und wurde mit amerikanischem Venture Capital großgefüttert), YouTube-Videos oder X-Threads würde der ganze Diskurs ziemlich schnell… leise werden! Stellt euch vor: Keine viralen Anti-Imperialismus-Memes mehr, keine Reel-Soundtracks mit US-Pop, keine Threads, in denen Ihr Euch gegenseitig in moralischer Überlegenheit bestärkt. Stattdessen müsstet ihr Flugblätter drucken und auf Marktplätzen verteilen – wie in den guten alten Zeiten vor Zuckerberg und Dorsey. Der Witz ist also: Der moderne Antiamerikanismus existiert größtenteils dank amerikanischer Infrastruktur. Ohne sie würde Eure Kritik in kleinen, lokalen Echokammern verkümmern – und genau das macht die Sache so unterhaltsam.