Da der bundesweite Urnengang zum 21. Deutschen Bundestag in den nächsten Tagen vor uns liegt, ist es mehr als angebracht, dass die CDU / CSU sich bei Ihnen als ihrer treuen Wählerschaft herzlich und aufrichtig bedankt. Über Jahrzehnte hinweg haben viele von Ihnen gegenüber den schein-konservativen Parteien in diesem unserem Lande Loyalität und blinden Gehorsam gezeigt und sie brav immer wieder gewählt. In unbeirrbarer Nibelungentreue standen sie zu den führenden Politikern der C-Parteien, so wie weiland Gernot von Worms seinem Kampfgefährten Hagen von Tronje schwor, diesem selbst im Untergang unerschütterlich zur Seite zu stehen.

Besonders lobenswert in dieser Hinsicht ist Ihr absolutes Desinteresse an Fakten und politischen Programmen. Ihre gute Gepflogenheit, ohne nachzudenken Ihr Kreuzchen auf den Stimmzetteln an entsprechender Stelle zu machen, ehrt Sie und macht Sie zu einem Vorbild für die Gemeinschaft. Auch in dieser Hinsicht kann die Welt am deutschen Wesen – allergische Resistenz gegen Vernunft und Verstand – genesen.

Was sind schon Skandale im Vergleich zu Gewohnheiten?

Was die Nibelungen konnten, können Sie als politisch desinteressierte deutsche Pensionist:innender im Geiste, dessen Verstand und Wahrnehmung schon vor langer Zeot in Rente geschickt wurden, in noch hervorragenderer Weise: Keine Amigo-Affäre, keine Schwarzgeldkoffer, keine Maskendeals schrecken Sie ab! Sie wählen standhaft so wie immer CDU – komme was da wolle! Wir danken Ihnen für diese Beharrlichkeit.

Während die SPD-Führung sich bei Cum-Ex und anderen Petitessen ungeschmeidig und einfallslos lediglich nicht erinnern kann, goutieren Sie die Eleganz und Eloquenz der allseits beliebten pfälzischen Bundesbirne und dessen taktisch geschickt vor Gericht genutzten Blackouts. In diesem Zusammenhang inszenierte sich auch das Bundesunschuldslamm Wolfgang Schäubles gekonnt als Opfer einer Intrige, und vertuschte damit sein stolpern über den Haftbefehl gegen den ehemaligen CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep wegen Steuerhinterziehung.

Der Kampf gegen Deutschland: Ein gute Tradition

Seit den Zeiten der Zentrumspartei damals im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, die als Agenten Roms danach trachteten, Deutschland zu destabilieren, kämpft auch die CDU/CSU unermüdlich für den Niedergang der deutschen Wirtschaft und die Mokkaisierung der deutschen Stämme. Für welchen Weg die Partei sich auch immer entscheidet: Sie, lieber Wähler, hinterfragen nichts! Sie machen Ihr Kreuzchen gewohnheitsmäßig bei uns Christlich-(A)sozialen. Als Dankeschön dafür haben wir Ihnen die Deutsche Mark weggenommen, und unser Augenbrauen-Wunder aus Oberschwaben schenkte Ihnen den Euro.

Des weiteren brachte die Bundesoma gegen Rechts richtig Schwung in deutsche Fußgängerzonen und Weihnachtsmärkte, eifrig beklatscht von hirnentkernten “Welcome”-verstrahlten Gutjungmenschinnen. Unvergessen ist auch die “Greatest Hit Collection” der Hosenanzugs-Zonenwachtel mit ostalgischen Gassenhauern wie “Atomkraft ade – frieren tut weh” oder ihre zu Herzen gehende Neuinterpretation des Volksliedes “Es steht eine Vogelschredderanlage im Dithmarschener Land”.

Mit Fritze in den Atomkrieg

Nun schickt sich unser Fotzenfritz an, den Kandisbunzler von BlackRocks Gnaden zu geben. Wir rechnen bei diesem Unterfangen wieder fest mit Ihnen! Bitte lesen Sie daher auf keinen Fall unser Wahlprogramm. Lassen Sie sich auch nicht von unserer einvernehmlichen Entscheidung, das Atmen zu besteuern, irritieren. Alle Schauspieler im Redezirkus des Berliner Reichstags haben sich richtig angestrengt, dem Dumm-Michel – also Ihnen – eine authentische Migrationsdebatte vorzuspielen, Dramatik, Empörung und Streit inklusive. Wir finden, das ist der SED 2.0 so gut gelungen, dass es danach glücklicherweise keinerlei öffentliches Interesse mehr an der Abstimmung zu Verteuerung der CO2-Abgabe gab. Wie gesagt: Wir verlassen uns auf Ihre unschätzbar wertvolle Ignoranz!

BlackRock ist ziemlich stinkig, dass der verloren gegangene Krieg in der Ukraine auf Kosten seiner Investitionen auf der Krim und entlang der ukrainischen Schwarzmeer-Riviera geht. Kapituliert die Ukraine, gehen Milliarden und Abermilliarden von bereits investiertem Anlegergeld flöten. Fotzenfritz hat hier nun den Auftrag, genau das zu verhindern – indem er den Krieg perpetuiert, die Abgaben in Dumpfland erhöht, um den ganzen Bums bezahlen zu können, und zudem weiter Qualitätsfachkräfte ins Land holt , deren Registrierung im System des vereinigten Wirtschaftsraums (Kollateral) als Sicherheiten für weitere Bankenkredite dienen. Wir verlassen uns also auf Sie, lieber CDUCSU-Wähler! Verbocken Sie es bitte nicht! Nicht nachdenken beim Wählen, sondern einfach brav das Kreuzchen machen! So geht gelebte “Unsere Demokatie”! Selbst der blasseste und unsympathischte CDU-Kandidat hat Ihre wertvolle Stimme verdient. Atomkrieg, wir kommen!