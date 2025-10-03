„Liebe NATO, ihr habt die Pest an Bord“: Erdogan schickt seine Marine gegen Trumps Friedensplan in Richtung Gaza

Eher Beiläufig in den deutschen GEZ-Doofmedien am Abend:“US-Präsident Donald Trump setzte der im Gazastreifen regierenden Hamas eine Frist für die Zustimmung zu seinem Friedensplan… der türkische Ministerpräsident Erdogan begrüßte diesen und verkündete die Unterstützung der Friedensflotte…“ Fernseher aus, danke… das reicht schon wieder. Richtig hätte es für die zwangszahlenden Zuschauer im vermerkelten, vermurksten Land zur Erhellung der Schlafschafe eigentlich heißen müssen: „Muslimbruder Erdogan will als größter, langjähriger Unterstützer der islamofaschistischen Hamas und mutmaßlicher (?) Mit-Planer des Überfalls auf Israel vom 7. Oktober mit allen Mitteln eine Selbstaufgabe der schlagkräftigen Terroristenorganisation verhindern und am Fernziel der vollständigen Vernichtung Israels und aller Juden festhalten und sich nunmehr direkt in die den politischen Kampfs um die Zukunft des Nahen Ostens einmischen.”

Diese Kurzzusammenfassung ist keine Mutmaßung, sondern zwingende Logik – handelt es sich doch bei der erneut von Antisemiten aus aller Welt organisierten „Friedensflotte“ um nichts anderes als ein schwimmendes Trojanisches Pferd, welches vorsätzlich in die staatliche Sicherheitszone Israels eindringen soll, angeblich, um “dringend benötigte Lebensmittel und Medikamente zur notleidenden palästinensischen Bevölkerung zu bringen“ – was für ein billiger propagandistischer Quatsch! Denn wäre daran auch nur ein Wort wahr, dann würden diese Hamas-Unterstützer und Judenhasser das Angebot der israelischen Regierung sofort annehmen, die fragwürdige Fracht unweit der Sperrzone an Land sicher entladen, von wo aus eine sichere Zustellung an die Bewohner des Gazastreifens durch die israelischen Sicherheitskräfte oder alternativ auch unabhängige internationale Organisationen bereits garantiert wurde.

Der türkische Islamofaschist steigt mit an Bord

Aber eben genau darum geht es überhaupt nicht: In Wahrheit soll Israel ja vor aller Welt einmal mehr als gemeiner, fieser Okkupant vorgeführt werden, der mit Gewalt daran gehindert werden müsse, “Menschen verhungern” zu lassen – was wiederum blanker Unsinn ist, denn die einzige Schuld an humanitären Krisen in Gaza trägt allein die Hamas, die alle Lebensmittellieferungen beschlagnahmt und zu Wucherpreisen auf dem Schwarzmarkt verhökert, die Hilfsgüterverteilungen durch internationale Helfer verhindert und diese von Israel aus nicht ins Land lässt, weil sie das Geschäftsmodell verderben (und wo dies doch geschah, schossen ihre Schergen den Anstehenden in den Rücken, mit zwei erwünschten Effekten: einmal, um daran wiederum Israel die Schuld zu geben, was von vertrottelten westlichen Medien in ihrem Anti-Israel-Bias auch prompt geglaubt und verbreitet wurde, und zum anderen, um die eigene Bevölkerung abzuschrecken, Lebensmittel anderswo als an den eigenen Ausgabestellen zu kaufen).

Es geht letztlich immer um ein und dasselbe: Man will Israels Existenzrecht und seiner staatlichen Legitimität an den Kragen und seine Hoheitsrechte vor aller Welt in etabliertes Unrecht umdeuten. Folgerichtig steigt der Islamofaschist Erdogan nun auch noch mit ins Boot, um eine drohende echte Befriedung für Staat und Bevölkerung Israels – inklusive der Entmachtung der abartigen Verbrecherbande Hamas – tunlichst zu verhindern. Bisher lief es nämlich für die Israelfeinde hervorragend: Die Empörung über das unfassbar bestialische Massaker an 1.200 (!) unschuldigen, überwiegend jüdischen Menschen am 7. Oktober 2023 durch den Überfall auf ein eigentlich freiheitlich-westliches Pop(kultur)-Festival schlug binnen weniger Tage in Israel-Hass um, sobald sich das angegriffene Land sich wehren begonnen hatte.

Die dümmsten Esel des Weltalls

Notiz am Rande übrigens, besonders widerlich: Gerade die Vertreter der internationalen Musikszene, die in ihrem völkerverbindenen und friedfertigen künstlerischen Wirkungsbereich am 7. Oktober eigentlich mit angegriffen wurden, stellten sich sogleich auf die Seite der Steinzeitbarbaren und Mörder; das Los der Juden interessierte leider keinen deutschen Assi-Rapper oder Berufsbetroffenen von Peter Maffay über Grölemeyer bis hin zum offensichtlich unter den Spätfolgen halluzinogener Drogen leidenden Roger Waters und zahllosen anderen Künstlern. Sie erwiesen sich allesamt als Verräter des Spirits von Woodstock und des freiheitlichem Rock’n ‚Roll – und ließen sich als die dümmsten Esel des Weltalls vor den Karren grausamer, hochkrimineller Psychopathen und freudiger Sadisten spannen.

Der denkbar brutalste Massenmord an der jüdischen Bevölkerung führte weltweit gefühlt zu maximal einer Viertelstunde Bestürzung und Mitgefühl in der angeblich zivilisierten Welt des 21. Jahrhunderts und im (noch!) freien Westen – doch schon spätestens ein eisgekühlter Drink später war die Spontanregung von Anstand und Menschlichkeit vorbei. Denn sobald Israel zurückschoss, folgte der Ausgleichsaufschrei inklusive Vorwürfen von “Genozid” und “Kindermord” bis “Kriegsverbrechen”. Die Welle der Empörung über die Reaktion der Opfer, gespickt mit den üblichen bodenlosen, längst in die linkseuropäischen Köpfe diffundierten ewigen Araberlügen zur großen Täter-Opfer-Umkehr, schwappte bald hundertfach stärker über den Globus als zuvor die allzu kurze Verstimmung über das ursächliche Abschlachten von Festivalgästen, kompletten Familien, in ihren Betten totgehämmerten Greisen und vor ihren Eltern angezündeten Säuglingen samt anschließender kollektiver Volksfeststimmung Hunderttausender in Gaza (jener “unschuldiger Zivilisten”, die im Todesspalier für verschleppte Geiseln die heimkehrenden Mörder küssten und beklatschten).

Deutschland an der Seite der Todfeinde Israels

Und weil die westlichen Regierungen dieselben Steinzeitislamisten und Barbaren längst in so hoher Zahl in ihre Länder gelassen haben, dass sie sich gegen diese faktisch nicht mehr auflehnen können (aber natürlich auch, weil sie selbst von “antizionistischen” Ressentiments nur so strotzen), schlugen diese sich bald ebenfalls auf die Seite der “Israelkritiker” – und mahnen bis heute die Regierung in Tel Aviv zur “Einhaltung des Völkerrechts”, “Besonnenheit“ und Verzicht auf angeblich “unangemessene Gewalt”, wohl wissend, dass keine noch so zivilistenschonende und opferminimierende Kriegsführung der IDF an den Vorwürfen je etwas ändern könnte. Schlimmer noch: Sie unterstützen gar Sanktionen, auch und gerade Deutschland – gegen Israel, nicht seine Todfeinde.

Um das Ausmaß des moralischen Abgrund zu begreifen: Es gibt bis heute keinen klaren Aufruf der deutschen Regierung, geschweige denn ein Ultimatum an die Kidnapper der Hamas, die deutschstämmigen Menschen unter 120 (!) Entführten unter den Geiseln der Hamas sofort freizulassen. Stattdessen heult der Bundeskanzler geübt über jüdische Schicksale in deutschen Synagogen und lässt weiter hunderte Millionen an faktische Hamas-Partnerorganisationen wie das UNHWR oder an propalästinensische “Hilfsorganisationen” zahlen, dank denen die Todfeinde Israels an der Macht gehalten werden – während er gleichzeitig einen Lieferstopp für Militärmaterial Deutschlands gegen das Angriffsopfer Israel verhängt, und während deutsche Politiker offen protestieren, wenn der auf Islamistendruck erlassene internationale perfide Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanyahu nicht im Ausland vollstreckt wird.

Eskalationspotenzial gefährlich hoch

Und nun mischt sich auch noch Erdogan ein – im Gegensatz zu Israel ein echter Kriegsverbrecher, der von servilen deutschen Doppelmoralisten umgarnt und mit Samthandschuhen angefasst wird (und der nach seinen aggressiven militärischen Operationen in Nordsyrien gegen die Kurden inklusive Gräueltaten, ganz anders als Russland oder das sich nur verteidigende Israel, von EU- und US-Strafmaßnahmen völlig unbehelligt blieb). Der Diktator vom Bosporus, der Atatürks Erbe praktisch rückstandsfrei vernichtet und die Türkei schon fast komplett in eine islamische Diktatur umgewandelt hat, dürfte nun permanente Freudentänze in seinem Palast aufführen.

Dass er nun einen absaufenden Kahn aus der antisemitischen Idiotenflottille vor der Küste der Levante rettet und Menschen bei sich von dort an Bord holt, mag manch einem als skurrile Randnotiz erscheinen; tatsächlich ist die Tragweite des Vorgangs nicht zu unterschätzen: Die Türkei ist hochgerüstetes NATO-Mitglied, das Eskalationspotenzial daher gefährlich hoch. Nun ist die islamische Kacke am Dampfen. Fliegt uns die toxische Notdurft der Muslimbrüder und ihrer Pali-Gesinnungsbrüder bald um die Ohren… vielleicht sogar noch, bevor es den EU-Kriegstreibern gelingt, Deutschland wegen ein paar Spielzeugdrohnen in den Dritten Weltkrieg zu steuern?