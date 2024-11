Lieber Olaf, wenn ich in die Jacke helfen dürfte…?

Um es kraft meiner Richtlinienkompetenz mal so kurz wie eben möglich, in einem einzigen, aufs Wesentliche konzentrierten Satz zu sagen: Einen verkniffenen Superbürokraten mit einem zeichenhaft-zugigen Elbtower als Omen im Hintergrund, gelegentlichen Filmrissen, monatelangen Duck- und Tauchphasen, dessen rhetorische Restfunktion zudem jede sprachfähige KI-Betaversion wie ein charismatisches Feuerwerk erscheinen lässt; unter dessen Führung die Deutschen im internationalen Wettbewerb eine rote Laterne nach der anderen erobern; dem Brücken und Gleise förmlich unterm Hintern wegbrechen; der von “Deutschlandpakt” und “Deutschlandtempo” schwafelt, einen “Doppelwumms” nach dem anderen verspricht, aber letztlich nichts als Blindgänger liefert; der als stoischer Geisterfahrer in Europa darauf besteht, das nationale Fachkräfte- und Demographieproblem – auch Jahre nach Merkels verheerender Fehlentscheidung noch – mit immer neuen Bürgergeld-Analphabeten ohne Herkunftsnachweis, Berufsausbildung und erkennbaren Integrationswillen lösen zu können…

…der damit selbst angesichts bereits implodierender Sozialkassen und Zigtausender Opfern von Gewalttaten Deutschlands Wirtschaft, Wohlstand und Sicherheit aus rein parteitaktischen Gründen buchstäblich immer weiter ans Messer liefert; der dafür das bestehende Asylrecht fortwährenden, abstrusen misbräuchlichen Rechtsbeugungen unterwirft; der in aller Gemütsruhe zusieht, wie ein Hobbyökonom durch die Zerstörung modernster Kernkraftwerke und nun noch der ausgebauten Gasinfrastruktur die bestehende Versorgungssicherheit gegen Stromtransfers, permanente Lastregelungen und eine latente Gefahr sich dominoartig ausbreitender Netzausfälle eintauscht, im ideologischen Furor ganz nebenbei damit noch die selbst ausgerufene Klimaneutralität in ein postfaktisches Hirngespinst verwandelt; der interessiert beobachtet, wie dadurch im Zentrum Europas eine kapitale Schneise der wirtschaftlichen Verwüstung entsteht; dessen Außenministerin inzwischen international als verhaltensauffällig gilt…

Schlusspunkt unter dem Wahnsinn

…der mit seinem sozialdemokratischen Parteikumpel gemeinsam nebenwirkungsfreie Impfungen verspricht, nur um nachher in aller Stille einem Nothilfefond für Impfgeschädigte zustimmen zu müssen; unter dessen Ägide anstelle des Parlaments mitsamt der zuständigen Institute eine nicht legitimierte Tafelrunde aus zusammengewürfelten Ministerpräsidenten tagt, die in seltener gesehener Durchgriffsfreude bürgerliche Grundrechte aushebelt, soziale Kontakte von Kindern, Pflegbedürftigen, Familien und Freunden mit Hilfe von Denunziationsportalen, Absperrgittern, Polizeihubschraubern und anschließender Strafverfolgung unterbindet; der als Schlusspunkt unter all den Wahnsinn dann noch den mehrfach zugesicherten Corona-Untersuchungsausschuss zu verhindern weiß; der persönlich hinter den Teich zitiert wird, um dort der angekündigten Sprengung Deutschlands wichtigster Gaspipelines zuzustimmen, darüber Stillschweigen vereinbart, zum Dank den dafür verantwortlichen Marionetten bis zuletzt noch ungefragt Wahlkampfhilfe leistet und damit Deutschland gleich ungefragt den nächsten strategischen Bärendienst erweist; der seine, besonders gern „unterhalb der Strafbarkeitsschwelle“ zensur- und verbotswütige, ein ums andere Mal vor Verfassungsgerichten gemaßregelte Innenministerin kein einziges Mal zur Ordnung ruft oder (was dringend geboten gewesen wäre) aus dem juristischen Verkehr zieht…

…der angesichts des formidablen Scherbenhaufens jetzt (Motto: Haltet den Dieb!) – seinen Finanzminister entlässt, weil der zwar Jahre zu spät aber immerhin, die nach einhelliger Auffassung von Ökonomen völlig alternativlosen, wirtschaftspolitischen Rettungsmaßnahmen aufzulisten gewagt hat; der sich nun, da die Karre kilometertief im Dreck steckt, noch eine abschließende Restlaufzeit bis zur (Achtung, Realsatire!) “Vertrauensfrage” genehmigen will, deren Ausgang jeder Volltrottel an zehn Fingern abzählen kann; der somit den Deutschen noch ein weiteres Dreivierteljahr künstliches Koma bescheren würde: Einer solchen Fehlbesetzung sollte man vielleicht so langsam in eine blütenweiße Jacke helfen, deren Ärmel man mit Bedacht und neuer deutscher Gründlichkeit hinten fixieren sollte; am besten mit einem hier bereits bestens bekannten Gordischen Knoten. Und dann, schon der mentalen Gesundheit der Bevölkerung wegen: Möglichst schnell raus, einfach nur raus! Raus aus dem Kanzleramt! Chile… Kuba… Lofoten…irgendwas!