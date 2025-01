Lindh gegen Haldenwang: Wahlkampf wie aus dem Panoptikum

In Wuppertal lässt sich das ganze personifizierte Elend des deutschen Altparteienstaates in diesem Wahlkampf in konzentrierter Form, unter dem Brennglas beobachten. Wie es um das dortige politische Bewusstsein steht, zeigt schon der Umstand, dass der SPD-Abgeordnete Helge Lindh bei der letzten Bundestagswahl mit 37,3 Prozent der Stimmen das Direktmandat gegen eine CDU-Kandidatin gewann. Der hochgradig verhaltensauffällige Lindh ist vor allem für seine geradezu wahnhafte Verharmlosung des Islam berüchtigt. Er ist Stammgast in radikalen Moscheen, gehört der „Interessensvertretung Wuppertaler Moscheen“ an, trat bereits in einem türkischen Staatssender auf und überschlägt sich zu jedem islamischen Feiertag mit Grußworten. Damit ist er aus Sicht seiner Kritikern der perfekte nützliche Idiot für die weitere Wegbereitung der umfassenden Islamisierung, der seine Schuldigkeit tut, bis auch er am Ende von denen kaltgestellt werden wird, denen er zur Macht verholfen hat. In Wuppertal ticken anscheinend aber ein Drittel der Wähler so, dass sie eine solche Extremfigur zu ihrem Repräsentanten in Berlin küren.

Diesmal hat Lindh jedoch einen wahrlich “adäquaten” Herausforderer seitens der CDU – denn die bietet in diesem Wahlkampf einen besonders illustren Gegenkandidaten gegen ihn auf: Keinen Geringeren als den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang. Dass den Wählern in Wuppertal solche – auch für Passanten optisch zur Herausforderung gereichende – Alternativen (siehe Beitragsbild oben) geboten werden, unterstreicht, in welch einer desolaten Lage sich die deutsche Politik und vor allem das sie erstickende Parteiensystem mit seiner Tendenz zur Negativauslese befindet.

Tendenz zur Negativauslese

Auf der einen Seite ein SPD-Mann, der es auch dadurch zu überregionaler Bekanntheit brachte, dass er sich bei der Flutkatastrophe von 2021 mit einem Bild für die Geschichtsbücher als Helfer mit Sandsack inszenierte, und auf der anderen Seite ein charismafreier Bürokrat und Funktionsapparatschik, der sich als williger Vollstrecker bei der Einführung eines neuen Überwachungsstaates zum „Kampf gegen Rechts“ hervortat, obwohl ihm offenkundig jede charakterliche und fachliche Neigung sowie persönliches Format für das Amt des Verfassungsschutzpräsidenten fehlte.

Während Haldenwang die gemeingefährlichen Klimasekten für harmlos erklärte, den islamistischen Terror weitgehend unbeachtet ließ und über Linksradikale kaum ein Wort verlor, erklärte er es unterdessen zur nicht alleinigen Zuständigkeit seiner Behörde, die Wahlergebnisse der AfD zu drücken. Wenn eine solche demokratieverachtende Gestalt, ein solcher Totalversager im Amt in diesem Land eine politische Zukunft hat und von der designierten künftigen Kanzlerpartei ins Rennen geschickt wird, ist dies bereits Skandal genug; doch dass es sich dabei auch noch um einen früheren Geheimdienstchef handelt, der mit seinem Insiderwissen über Politiker und Parteien möglicherweise bald als Abgeordneter im Bundestag sitzt, macht Haldenwangs Kandidatur zu einem Skandal. Zudem drängt sich hier die Frage auf, mit welchem Programm Haldenwang eigentlich gegen Lindh antreten will: Die Überzeugungen beider Parteien sind nahezu deckungsgleich. Die Wuppertaler sind also wahrlich nicht zu beneiden, denn wenn sie zwischen SPD und CDU entscheiden müssen, ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera. Eines haben sie dem Rest des Landes jedoch zeitlich voraus: Sie gehen heute schon über die Wupper.