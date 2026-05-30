Linke Bütteljustiz und der Zustand der Meinungsfreiheit: Ein arroganter Lügner im Kanzleramt darf nicht Lackaffe genannt werden

100 Euro Geldstrafe für eine in Wahrheit sogar recht schmeichelhafte Charakterisierung des größten Wählerbetrügers und politischen Vorsatzlügners der deutschen Geschichte – das erscheint einerseits nicht viel, ist andererseits ein veritabler Skandal, wenngleich leider nichts Ungewöhnlich mehr im Land der sterbenden Meinungsfreiheit: Gestern morgen stellte das Amtsgericht Heilbronn das Verfahren gegen einen Internet-Nutzer, der Bundeskanzler Friedrich Merz als „Lackaffe“ bezeichnet hatte, gegen Zahlung besagter Geldauflage ein. Damit endet eine weitere Justizfarce im Kontext des Majestätsbeleidigungsparagrafen 188 des Strafgesetzbuches, deren Anlass im bewussten Fall ein Kommentar unter einem Facebook-Post der Polizei zu einem Besuch von Merz im Oktober vergangenen Jahres in Heilbronn war. Die Polizei hatte darin über ein Flugverbot während der Zeit des Kanzlerbesuchs informiert, was der zu Recht genervte Nutzer mit den Worten kommentiert hatte: „Und alles wegen dem Lackaffen“.

Die Staatsanwaltschaft hatte erst am Donnerstag, unmittelbar vor der Hauptverhandlung, bekannt gegeben hat, dass in der Sache ein Strafbefehl beantragt und verhängt worden sei, ohne auf den am nächsten Tag anstehenden Termin vor dem Amtsgericht hinzuweisen. Ursprünglich war sogar eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen gegen den “Täter” verhängt worden; der Mann hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Die Gerichtssprecherin entblödete sich trotz der Reduzierung nicht zu erklären, es handele sich um eine „ehrverletzende und sozial herabsetzende Missachtung der im politischen Leben stehenden Person durch den Beschuldigten, wobei die Äußerung geeignet sein muss, die Person in der öffentlichen Wahrnehmung herabzuwürdigen und deren politisches Wirken nicht unerheblich zu erschweren“. Diese Einschätzung der Staatsanwaltschaft habe die erkennende Richterin bei der Entscheidung über den Erlass des Strafbefehls bejaht.

Pinocchio versus Lackaffe

Dass in diesem Staat wegen solcher Lächerlichkeiten ernsthaft Strafverfahren von Staatsanwaltschaften eingeleitet und von Gerichten überhaupt zur Anklage zugelassen werden, ist eigentlich schier unglaublich und wäre vor 20 Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Merz als „Lackaffen“ zu bezeichnen, ist also dazu angetan, sein politisches Wirken „nicht unerheblich zu erschweren“ und in der öffentlichen Wahrnehmung herabzuwürdigen… soso. Als ob der Mimosen-Kanzler dies nicht ganz alleine durch seine permanenten Lügen, sein Totalversagen im Amt und seine unsäglichen öffentlichen Auftritte schaffte!

Auf die Frage, ob Merz persönlich Strafantrag gestellt habe, antwortete die Heilbronner Staatsanwaltschaft gegenüber „Nius“ „Das Ermittlungsverfahren wurde ohne Beteiligung des Bundeskanzlers geführt, die Staatsanwaltschaft hat das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht“. Dass die Bezeichnung von Merz als „Pinocchio“ als zulässige Machtkritik eingestuft wurde, „Lackaffe“ aber nicht, wurde damit begründet, dass bei jeder einzelnen Äußerung die Sach- und Rechtslage geprüft werde. Das Ergebnis sei “jeweils einzelfallabhängig”. Die “zuständige Dezernentin” sei nach Prüfung des Sachverhalts zu dem Schluss gekommen, „dass in diesem Fall kein sachlicher Zusammenhang mit dem politischen Wirken bestand, sondern die Ehrverletzung im Vordergrund stand“. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heilbronn sind noch drei weitere Beleidigungsverfahren im Zusammenhang mit dem Merz-Besuch anhängig, nämlich wegen der Äußerungen „Hurensohn“, „Scheiß Kanzler“ und – ernsthaft – wegen der längst zum geflügelten Wort gewordenen Verballhornung „ftzn fritz“. Diese seien jedoch noch nicht abschließend in sachlicher und rechtlicher Hinsicht geprüft”.

Unfassbarer Ressourcenmissbrauch und Fehlpriorisierung

Abgesehen davon, dass sich Staatsanwaltschaft in schlimmster obrigkeitsstaatlicher Zensurmanier hier also erneut zu Sprach- und Sittenwächtern über das Volk und seine eigentlich grundgesetzlich verbriefte Redefreiheit aufwerfen, stellt diese deviante Ermittlungspraxis einen schier unfassbaren Ressourcenmissbrauch und Fehlpriorisierung der Justizbehörden dar in einem Land, in dem gleichzeitig immer weniger echte Straftaten verfolgt werden – auch und gerade in Baden-Württemberg: Erst letzten Monat musste das baden-württembergische Justizministerium auf Anfrage der AfD-Landtagsfraktion eingestehen, dass die Zahl unerledigter Fälle bei den Staatsanwaltschaften einen neuen Höchstwert erreicht hat Zur Jahreswende waren allein im Ländle demnach noch fast 84.000 Strafverfahren offen – rund 4.500 mehr als zu Beginn des vergangenen Jahres und fast 38 Prozent mehr als im Jahr 2020. Angesichts einer derartigen Überlastung wäre es erst recht geboten, nicht auch noch Zeit und Ressourcen für die Bearbeitung von solchen Absurditäten zu verschwenden, die man noch nicht einmal als – zudem von der Meinungsfreiheit gedeckte – Bagatellen bezeichnen kann.

Dass deutsche Justizbehörden auf Kosten der Steuerzahler darüber brüten, ob „Lackaffe“ eine schwerere Beleidigung als „Pinocchio“ darstellt, ist nicht nur eine sinnlose und schikanöse Vergeudung von Kapazitäten, sondern grenzt an Strafvereitelung. Und dann darf sich die Öffentlichkeit als Folge der immer selteneren Verurteilung echter Straftaten auch noch von der Politik Sand in die Augen streuen lassen mit der zynischen Feststellung, Deutschland werde statistisch “immer sicherer”. Derweil kujoniert der Staat kritische Bürger wegen Nichtigkeiten auf Basis von Willkürparagrafen, die ein Sonderstrafrecht von Politikern begründen, mit dem sie vor absolut berechtigten und nachvollziehbaren Reaktionen auf ihr katastrophales Versagen geschützt werden sollen.