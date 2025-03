Linke Frauen und Islamisten: „Mein Schatz ist ein Killer!“

Linke woke Frauen schreien “Sexismus!”, wenn ihnen ein freundlicher Mann die Tür aufhält, und wehe, wenn er ihnen dabei auch noch ein Kompliment macht – das ist fast so schlimm wie ein Griff an den Po. Überall lauert “toxische Männlichkeit” und “Übergriffigkeit”, vor allem in ganz normalen Familien, so glücklich sie auch sein mögen. Natürlich wird auch die “Gender Pay Gap” beklagt, weil es für einen Halbtagsjob in der queerfeministischen Frauenberatungsstelle nicht so viel Gehalt gibt wie in Vollzeit in der Forschung (wo Naturwissenschaftlerinnen in der Regel ebenso viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen). Gleichzeitig “twerken” sie unter dem Gejohle der männlichen Zuschauer auf der Pro-Palästina-Demo; mit Wackelpopo kommen politische Botschaften offenbar sehr “seriös” an.

Eine Parole auf den nackten Brüsten sorgt ebenfalls für mediale Aufmerksamkeit. Hanna Huzol, die ukrainische Gründerin der “Femen”, nannte das “Sextremismus”, denn die barbusigen Damen sehen dabei oftmals tatsächlich nicht unattraktiv aus. Undurchschaubar bleibt allerdings für alle “normalen” Frauen – und auch Männer –, welche Kriterien die an solchen Protesten teilnehmenden Damen geltend machen, wenn sie ihren Zorn entfesseln. Denn man kann schon den Eindruck gewinnen, dass leichte Vergehen mitteleuropäischer Männer weitaus mehr Furor auslösen als die Taten der “richtig wilden Kerle” aus Nahost oder anderen radikal-islamisch geprägten Regionen der Welt.

Faanatische Entschlossenheit

Nicht alle Protestlerinnen treten dabei im typisch linksfeministischen Look – also mit wild gefärbten Haaren und Piercings an allen denkbaren Körperteilen – in Erscheinung. Manche sehen auf den ersten Blick sogar ganz gepflegt aus. Gemein ist ihnen allerdings eine fanatische Entschlossenheit, gepaart mit wenig Sachkenntnis und viel ideologischer Gewissheit. Ihre Hinwendung zu den atavistischen Vertretern einer Steinzeitmännlichkeit, zu den “wilden Kerls” radikalmuslimischer Provenienz fußt vor allem auf zwei Säulen: Zum einen auf einem stark ausgeprägten “AMIGA-Syndrom”. Das Akronym steht für “Aber meiner ist ganz anders” und meinte früher Frauen, welche sich trotz stärkster Warnsignale in die Arme eines jungen Mannes aus einem möglichst exotischen Kulturkreis begaben, der sie zunächst mit viel “Habibi” und “Ya nur al ain” betört hatte. Einmal mit Trauschein ausgestattet, war dann häufig Schluss mit Habibi – und ein böses Erwachen folgte. Heute lässt sich das auf jeden beliebigen wortgewandten Talahon ausweiten, den man in einer multikulturellen Einrichtung kennengelernt hat: Es kann einfach nicht sein, dass die Schauermärchen von Messermorden und Gruppenvergewaltigungen auch auf diesen netten jungen Mann zutreffen!

Sollten sie es dennoch wider Erwarten tun, so greift Säule Nummer zwei: Die Opferhierarchie. Denn Messergemordete gehören in diesem Paralleluniversum einer “privilegierten Klasse” an, die per se gar kein Opfer sein kann (so wie es ja auch prinzipiell keinen Rassismus gegen Weiße gäbe) – ungeachtet ihres gewaltsamen Todes oder der Schmerzen, welche sie durch den “edlen Wilden” erleiden. Das klingt krank und das ist es letztlich auch. Aber es ermöglicht diesen vorgeblichen “Feministinnen”, jegliches Leid auszublenden, das insbesondere ihren Geschlechtsgenossinnen angetan wird – seien es Gruppenvergewaltigungen in Deutschland als Folge bunter Vielfalt, sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen am 7. Oktober 2023 durch die Hamas oder die Ermordung von Christinnen und Alewitinnen derzeit in Syrien. Diese Opferhierarchie kennt keine Logik, denn muslimische Frauen kommen schließlich aus dem gleichen Kulturkreis wie die zu Opfern erklärten Täter, werden aber dennoch in ihrem Leid ignoriert. Deshalb gab es auch kaum Solidarisierung mit den iranischen Frauen, die gegen den Kopftuchzwang der Mullahs protestierten.

Düstere Reality-Show

Da mischt zudem eine ordentliche Portion Überlegenheitsgefühl mit, denn unsere “Feministinnen” glauben, die Situation jederzeit im Griff zu haben und so aus der Schusslinie genommen zu sein. In ihrer Vorstellung stellen sie eine Art “Schutzmacht” der in ihren Augen Unterdrückten dar, egal, wie diese selbst darüber denken. Die multikulturelle Brille lässt einen Einblick in die Gedankenwelt eines Islamisten gar nicht zu, der diese Frauen wahrscheinlich als Verrückte betrachtet, die nur bis zur Beendigung des Dschihad als Verbündete willkommen sind. Die Damen betrachten jede “simple Hausfrau” mit Verachtung, die in ihrer Freizeit Liebesromane liest, in denen ein wüster Pirat ein edles Fräulein entführt und ihr bis zum Happy End seine Zuneigung aufzwingt – aber sie selbst befinden sich in einer weitaus düsteren Reality-Show, in der es kein solches Happy End geben wird. Die Scharia unterscheidet nicht zwischen woken und nicht-woken Frauen.

Gefährlich für uns alle wird es, wenn Pseudofeministinnen in der Politik in Amt und Würden gelangen; besonders gerne bei den Grünen, wie Claudia Roth, Katrin Göring-Eckardt oder Annalena-Baerbock. Letztere verstand noch nicht einmal, wie ihre Freunde aus Nahost ticken, als sie nach ihrem Antrittsbesuch in Syrien in den dortigen Medien komplett unsichtbar gemacht wurde. Die Zusagen des jetzigen Machthabers Ahmad al-Sharaa trotz seiner Verweigerung des Handschlags, er sei ein geläuterter Islamist und wolle alle Gruppen im Land als gleichwertig behandeln, reichten Baerbock aus, um reichlich deutsches Steuergeld fließen zu lassen. Die Realität kennen wir: Christen und Alewiten müssen um ihr Leben fürchten und sind Gegenstand bestialischer ethnischer Säuberungen. Das sei die “Rache der Gegner Assads”, erklären uns ARD und ZDF, weil die Täter unter den früheren Machthabern zu den Privilegierten gehört hätten. Da sind sie wieder, die angeblichen Privilegierten, die in diesem Weltbild offenbar kollektiv mit Leib und Leben für alles Unrecht der Welt haften müssen. Mit einer ähnlichen Begründung führt Baerbock auch die Zahlungen an die Palästinenser fort – ohne näher nachzufragen, wofür zu welchem Zweck das Geld verwendet wird. Dass die vermeintlichen “Opfer” sich von deutschen Zahlungen Waffen beschaffen, statt Notleidende in den eigenen Reihen zu versorgen, wird billigend in Kauf genommen oder sogar stillschweigend akzeptiert. Der Schweizer Jurist Emrah Erken vermutet dahinter eine Agenda:

Ist das tatsächlich so? Stellen sich Frauen wie Baerbock einfach dumm, um sich im Notfall auf Naivität herausreden zu können? Eher hat dieses Handlungsschema wohl mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun… oder auch mit der Maxime “Der Feind meines Feindes ist mein Freund”. Was in einer politischen Krise durchaus Sinn machen kann, bedeutet auf Dauer jedoch, sich Partner ans Bein zu binden, die einen Sprung vom Regen in die Traufe bedeuten. Islamisten hassen westliche Werte und scheinen daher ideale Verbündete zu sein, wenn man mit diesen Werten ebenfalls auf Kriegsfuß steht wie die klassische Linke. Das ist in Wahrheit ein verdammt schlechter Handel, auf den man allerdings in der links-grünen Blase häufig trifft. Wer Stalin verdammt, relativiert Hitler; wer Selenskyj kritisiert, steht auf Putins Seite. Wer der Hamas den Geldhahn zudreht, ist gegen Frieden in Nahost. “Sag mir, wo du stehst!” ist wieder aktuell. Und unsere Scheinfeministinnen stellen sich auf die Seite von Mördern und Frauenhassern, weil sie nicht auf der Seite der “Rechten” stehen wollen. Man redet sich ein, diese seien reihenweise und in ihrer Gesamtheit “Täter” und “frauenfeindlich”. Wie gut, dass man ein blau geschlagenes Auge unter der Burka verstecken kann!