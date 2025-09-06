Gesinnungsjustiz: Doppelmörder bleibt Beamter und bezieht weiter Ruhegeld – aber AfD-Politiker verlor Pensionsansprüche

Das obige Beitragsbild zeigt Thomas Handrick, Jahrgang 1975. Er war deutscher Beamter, genauer: Verwaltungsamtmann bei der Bundesagentur für Arbeit mit Dienstsitz in Halle an der Saale. 2011 wurde er wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit im Alter von 35 Jahren (!) frühpensioniert – und erhielt seitdem ein Ruhegehalt. Dann entschied er sich in Adeje auf Teneriffa am 23. April 2019 seine 39jährige Ehefrau Silvia und seine zehn- und siebenjährige Söhne in einer Höhle zu töten. Das Motiv: Trennung seitens der Mutter. Er inszenierte einen Ausflug und erschlug Frau und den älteren Jungen mit einem schweren Stein. Der kleinere Junge konnte knapp entkommen.

Im Februar 2022 wurde Handrick deshalb von einem Geschworenengericht in Santa Cruz de Tenerife zu lebenslanger Freiheitsstrafe für den Mord an der Ehefrau, zu 23 Jahren Haft für den Mord am älteren Sohn und zu 16 Jahren Haft für den versuchten Mord am jüngeren Sohn verurteilt. Die Strafe wurde 2023 vom spanischen Obersten Gerichtshof bestätigt. Handrick zeigte sich im Verfahren kalt und distanziert, Reue äußerte er nicht. In Deutschland klagte Handrick auf Weiterzahlung seiner Pension auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Mit Erfolg: Das Bundesverwaltungsgericht entschied am vorgestrigen Donnerstag (AZ: 2 C 13/24), dass die in Spanien verübten Morde seien nur privat motiviert und stellten keinen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung dar. Daher seien sie auch kein beamtenrechtliches Dienstvergehen, das einen Verlust des Ruhegehalts rechtfertigen würde.

Moralisch abartig

In der mündlichen Verhandlung hatte der Zweite Senat gemeint, dass das Ruhegeld nur bei einer Verurteilung vor einem deutschen Gericht ab einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verwirkt wäre. Den einschlägigen Paragraphen 59, Absatz 1 S. 1 Nr. 2a) des Beamtenversorgungsgesetzes analog anzuwenden ginge nicht. Also, töten Sie nur im Ausland, liebe Beamtende!

Hingegen hatte 2018 Thomas Seitz, ehemals Staatsanwalt in Baden-Württemberg und damaliger Bundestagsabgeordneter der AfD, seine Pensionsansprüche sehr wohl verloren. Er hatte allerdings den „Fehler“ begangen, nicht privat zu morden, sondern zwischen 2015 und 2017 durch Posts auf Facebook und seiner eigenen Website provokative Äußerungen wie „Migrassoren“, „Gesinnungsjustiz“ und unpassende Bilder des Koran im Rahmen seiner politischen Tätigkeit zu veröffentlichen. Daraufhin wurde ihm vom Dienstgerichtshof wegen angeblicher Verletzung beamtenrechtlicher Grundsätze wie Neutralität, Mäßigung und Verfassungstreue die Pension gestrichen. Was für ein krankes Rechtssystem: Der Vorsitzende Richter des Zweiten Revisionssenats am Bundesverwaltungsgericht, der hier entschieden hat, heisst Dr. Markus Kenntner, Vater von drei Kindern. Gibt es Einladungen zu Höhlenausflügen mit der Familie, bevorzugt durch deutsche Beamte? Ich bin stolz, einen so anständigen und integeren Menschen wie Thomas Seitz persönlich zu kennen – und nicht solche moralisch abartigen Richter dieses Zweiten Senats.