Linke Hetzer aus Europa nicht mehr willkommen: US-Behörde schlägt Regeländerung für visumfreie Einreise vor

Für USA-Hasser und Terroristenfreunde des deutschen Medienparcours, hetzende Zeitgenossen des Feuilletons und menschenverachtende linke Doppelmoralisten könnte demnächst auch die – bislang problemlose – Einreise in die USA über das Visa Waiver Program, das Visaerteilungen nicht erforderlich machte (wie im Fall Deutschlands), ins Wasser fallen. Davon wären auch Kurztrips und Urlaube betroffen. Einen entsprechenden Vorschlag hat die US Custom and Border Patrol (CBP) jetzt auf den Tisch gelegt.

Die Trump-Administation gibt damit ein weiteres Mal der zensurbesessenen EU und den ihr in Erfüllungsgehilfenschaft treu ergebenen Regierungen die eigene Medizin zu schmecken: Angedacht ist nämlich, alle Posts und im Internet abrufbaren Äußerungen der Einreisewilligen zu überprüfen – und zwar auf Fälle von echter, realer Hassrede. Damit ist in diesem Fall also nicht das gemeint, was linke Meinungswächter und Meldestellen als “Hass und Hetze” verunglimpfen, sondern erwiesene Lügen und aggressive Anfeindungen, die gegen die Interessen der USA gerichtet sind. Dazu sollen – so der Plan – künftig Touristen, die über das Electronic System for Travel Authorization (ESTA) visumfrei einreisen möchten, ihre Social-Media-History der letzten fünf Jahre zusammen mit anderen persönlichen Informationen, die bisher nicht angefordert wurden, offenlegen müssen.

Unterschied zur EU: Überwachung einreisewilliger Ausländer, nicht der eigenen Bürger!

Die vorgeschlagene obligatorische fünfjährige Offenlegung der Social-Media-Accounts für ESTA-Antragsteller soll es Beamten ermöglichen, öffentliche Beiträge, Profile und Aktivitäten nach Hinweisen für die nationale Sicherheit oder Risiken für die öffentliche Sicherheit zu durchsuchen.

Berichten zufolge werden Bundesprüfer in erster Linie nach Unterstützung oder Interessenvertretung für benannte terroristische Organisationen suchen, für Ausdruck von gewalttätigem Extremismus, offener Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten, ihrer Regierung, ihren Bürgern oder Gründungsprinzipien, antisemitische Inhalte, die zu rechtswidrige Belästigung oder Gewalt aufstacheln oder verüben, Hinweise auf kriminelle Aktivitäten wie Menschenhandel oder Betrug und Unstimmigkeiten zwischen der Präsenz eines Antragstellers in den sozialen Medien und dem behaupteten Zweck der Reise.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Vorstößen der EU bei Totalüberwachung, Chatkontrolle und Messenger-Durchforstungen besteht allerdings darin, dass die Social-Media-Durchleuchtung der USA nur bei einreisewilligen Ausländern angewandt wird – während die EU und die europäischen Regierungen diese gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Zur Abwendung fremder Gefahren bereits bei der Einreise sind sie jedoch allemal legitim, daher auch die entsprechende Initiative des CBP. Assoziationen mit sanktionierten Personen, Hinweise auf Reisen in Hochrisikogebiete oder ein völliger Mangel an Online-Fußabdruck, der eine “negative Schlussfolgerung” über die Glaubwürdigkeit auslösen könnte, werden übrigens ebenfalls unter die Lupe genommen.

Kirk-Hetzer können sich warm anziehen

Sollte der CBP-Vorschlag wirksam werden, dürften etwa auch alle die Personen, die sich nach der Ermordung von Charlie Kirk im September aufs Schäbigste zustimmend und voller Hass im Netz über den Toten geäußert hatten, bei der vom State Department ausgerufenen Meldeaktion zwecks Einreisesperre bislang jedoch durchs Raster gefallen sind, ganz schlechte Karten haben, noch jemals einen Fuß auf amerikanischen Boden zu setzen.

Die US-Regierung hat, passend zu diesem Vorschlag, bereits eine bemerkenswerte Aktion gestartet: Alle Bürger aus den derzeit 42 am Visa Waiver Program teilnehmenden Ländern können ihren Kommentar dazu abgeben – und bei der Gelegenheit auch bislang unentdeckte Fälle von Hassrede melden – und zwar bei einer “Meldestelle”, die nicht von linken NGOs gegen abweichende Meinungen betrieben wird, sondern einer amerikanischen Behörde, die die Sicherheit der US-Bürger ernst nimmt. Das funktioniert ganz einfach per Email an folgende Adresse: CBP_PRA@cbp.dhs.gov

Man muss dort lediglich die OMB-Kontrollnummer 1651-0111 in der Betreffzeile zusammen mit dem Namen der Agentur, U.S. Zoll- und Grenzschutz eingeben. Damit die Kommentare von der Agentur vollständig berücksichtigt und analysiert werden können, muss man eine korrekte englische Übersetzung beifügen, wenn der Kommentar in einer anderen Sprache eingereicht wird.

