Linke Heuchler und ihre Fußtruppen: Demonstranten verhindern Teilnahme von AfD-Landtagsvizepräsident Tillschneider an Halle-Gedenken

Am siebten Jahrestag des Anschlags von Halle verwehrte eine Menschenkette dem AfD-Landtagsvizepräsidenten Hans-Thomas Tillschneider den Zugang zur Synagoge. In Vertretung von Landtagspräsident Tobias Rausch wollte er an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. Linke Demonstranten, darunter ärgerlicherweise auch einige Mitglieder der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, die die groteske Projektion der AfD als Wiedergängerin der NSDAP verinnerlicht haben (und das, obwohl die AfD als einzige Partei gegen die geschworenen Feinde jüdischen Lebens konsequent vorgehen will! blockierten den Eingang, bezeichneten ihn als „Rechtsextremisten“ und „Nazi“ und warfen ihm wahrheitswidrig vor, sich gegen jüdisches Leben ausgesprochen zu haben.⁠

Die Polizei und Ordnungsbehörde vermittelten, griffen aber bezeichnenderweise nicht ein. Notiz am Rande: Gegen Politiker von SPD und Grünen, die in Berlin gerade mit der durch und durch antisemitischen Linkspartei eine Regierungskoalition der Schande vorbereiten, gab es natürlich bezeichnenderweise keine Menschenkette – was wieder einmal die abgrundtiefe Heuchelei dieser Haltungsrecken beweist, denen es in kleinster Weise um den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland geht, sondern nur darum, sich in der eigenen Pseudomoral zu suhlen.

Unwürdiger “Protest“

Tillschneider verließ den Ort schließlich, um – wie er sagte – die Würde des gerade angetreten Amtes zu wahren. Die vom Landtag bestellten Kränze waren da bereits niedergelegt. Der AfD-Politiker betonte, er habe sich nie im Leben gegen jüdisches Leben gewandt, sondern stets unterstrichen, dass die jüdische Kultur Teil der deutschen sei. Er lud Max Privorozki, Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle, zu einem Gespräch mit sich und dem neuen Landtagspräsidenten Tobias Rausch nach Magdeburg ein. Man kann Gift darauf nehmen, dass dieser Einladung nicht gefolgt werden wird.

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Der Vorfall zeigt, wie wenig Respekt die linke Szene vor demokratisch gewählten Volksvertretern hat – aber leider zeigt er ebenso den Orientierungsverlust jüdischer Funktionäre, die in den stereotypen Feindbildern der Vergangenheit gefangen und dadurch blind sind für die heute aus einer ganz anderen Richtung kommenden existenziellen Bedrohungen. Vor allem aber wurde aus diesem unwürdigen “Protest“ am völlig falschen Ort und zum völlig falschen Zeitpunkt erneut deutlich, wie schamlos das Andenken an die Opfer des Anschlags inzwischen instrumentalisiert wird. Aber nicht, wie es der unvermeidliche Josef Schuster vom Zentralrat der Juden unterstellte, von Tillschneider, der hier als demokratisch gewählter Repräsentant des Landtags anwesend war, – sondern von der Gegen-Rechts-Altparteienfront, denen bekanntlich nicht einmal mehr Buchenwald heilig ist, um die Opposition zu dämonisieren. Pfui, pfui und nochmals pfui.