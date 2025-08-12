Linke Hexenjagd: Transrapid-Förderverein schmeißt Vorstand raus, weil er auch mit AfD-Abgeordneten sprach

Die Anti-AfD-Hysterie hat längst das Ausmaß eines neuen Hexenwahns angenommen. Jeder, der selbst ungewollt mit der Schwefelpartei in Kontakt kommt, muss mit sozialer Isolation rechnen. Diese Erfahrung macht derzeit auch der 21-Jährige David Harder: Dessen „Vergehen“ bestand darin, dass er sich für die Beibehaltung des Transrapids im Emsland einsetzt. Seit vier Jahren gehört er dem Förderverein Transrapid Emsland e. V. an, zuletzt als Vorstandsmitglied. Zwischen März 2024 und März 2025 hatte er eine bundesweite Petition für die Rückkehr des Transrapids in Deutschland durchgeführt, die rund 62.000 Unterschriften zusammenbekam. Um zu ermöglichen, dass die Petition auch den Bundestag erreicht , schrieb Harder sämtliche Fraktionen an. Diese lehnten jedoch ab oder würdigen ihn noch nicht einmal einer Antwort – bis auf die AfD, die sich bereit erklärte, die Petition anzunehmen.

Diese positive Rückmeldung verkündete Harder dann auf seiner persönlichen Online-Plattform: „Am 27. Juni 2025 wurde das erste bundespolitische Zeichen zur Wiederaufnahme der politischen Debatte um den Transrapid gesetzt: Mitglieder des Deutschen Bundestages aus der Fraktion der AfD, darunter Vertreter des Verkehrs- und Petitionsausschusses, nahmen in Berlin ein umfassendes Petitionspaket entgegen. Es enthält ein Positionspapier, 61.926 Unterschriften sowie fast 18.000 Kommentare von Bürgern, die sich für eine zukunftsfähige Hochgeschwindigkeitstechnologie einsetzen.“ Mehr als 1.000 Seiten, so schrieb er, seien in einem formellen Übergabeakt an die Abgeordneten überreicht worden. Was dann geschah, hat Olaf Opitz für “Tichys Einblick” zusammengefasst.

Aus dem eigenen Verein geschmissen

Kaum hatte Harder diese Erfolgsmeldung veröffentlicht, brach jedoch der Shitstorm des tonangebenden Empöriums über ihn herein, wegen seiner “Distanzlosigkeit” und seinem “unbefangenen Umgang” mit der “rechtsextremen AfD”. Dabei geht es Harder alleine um technologische und sachbezogene Aspekte – und nicht um Politik geschweige denn Parteien; er hat mit der AfD überhaupt nichts am Hut. Nicht einmal sein Hinweis, dass sich die Aktion in keiner Weise exklusiv an eine bestimmte Fraktion richtete, sondern dass alle Bundestagsfraktionen und alle Mitglieder des Verkehrs- und Petitionsausschusses kontaktiert worden seien, konnte ihn davor schützen, zur Unperson erklärt zu werden – sogar in den eigenen Reihen: Am 28. Juli wurde er vom Fördervereinsvorstand von sämtlichen Funktionen im Vorstand entbunden. Er darf nunmehr keinerlei Tätigkeiten mehr für den Verein ausüben; die von ihm gespendeten Ausstellungsschilder und sogar sein Name wurde überall entfernt.

Dennoch führte Harder, gemeinsam mit zwei anderen ebenfalls rein an der Sache interessierten Vereinsmitgliedern, eine Delegation aus AfD-Abgeordneten durch das Besucherzentrum. Aufgrund des anhaltenden Mobbings aus den eigenen Reihen haben alle drei nun ihren Austritt aus dem Verein zum Jahresende bekanntgegeben. Harder resigniert: „Wo Mobbing geduldet, und Engagement bestraft wird, ist kein konstruktives Arbeiten mehr möglich.“

Mechanismen der Ausgrenzung

Die aus dunklen Zeiten der deutschen Geschichten bestens bekannten Praktiken und Mechanismen der Ausgrenzung und Stigmatisierung Andersdenkender entsprechend dem jeweils vorherrschenden Freund-Feind-Paradigma funktionieren also auch im Jahr 2025 weiter reibungslos. Darüber hinaus zeigt der Vorfall einmal mehr beispielhaft, welche kranke Stimmung in diesem Land dominiert: Ein 21-Jähriger, der sich seit früher Jugend für die innovative und umweltfreundliche Transrapid-Technik engagiert, wird von einem Verein, den er selbst mitbegründet hatte, wie ein Verbrecher behandelt und sozial geradezu vernichtet – und das nur, weil die AfD die einzige Partei war, die sich bereit erklärt hat, eine von über 60.000 Bürgern unterzeichnete Petition anzunehmen, und weil er einen unvoreingenommene inhaltlichen und sachbezogenen Austausch zur Politik suchte.

Das politisch-medial geschürte Hassklima selbsternannten Demokratiewächter gegen die AfD treibt immer fürchterliche Blüten und wer in diesem Land die wahren Faschisten sind, steht außer Zweifel. An ihren Methoden sollt ihr sie erkennen.