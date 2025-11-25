Linke Indoktrination statt demokratische Aufklärung: Bundeszentrale für politische Bildung meidet künftig Twitter

Die Amtszeit von Sönke Rix, dem neuen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), beginnt offiziell zwar erst am 1. Januar, der von seinem im September ausgeschiedenen Vorgänger Thomas Krüger in seiner 25-jährigen Amtszeit initiierte Linksruck der eigentlich zu strikter politischer Neutralität verpflichteten Behörde setzt sich aber auch so fort. Am Montag verkündete die BpB, dass sie fortan nichts mehr auf X/Twitter posten werde, obwohl sie dort rund 50.700 Follower hat. Auf „Instagram, Facebook, LinkedIn, Bluesky oder Mastodon“ bleibt sie jedoch aktiv. Eine Begründung dafür gab es nicht, aber natürlich ist dies darauf zurückzuführen, dass die Plattform Elon Musk gehört, der dort die volle Meinungsfreiheit wiederhergestellt hatte. Andere Institutionen und viele Journalisten hatten diesen Schritt vor in den letzten Jahren mit großem Getöse vollzogen, nun meinte auch die BpB, sich diesem lächerlichen Gehabe verspätet anschließen zu müssen. X ist der wichtigste politische Debattenraum, mindestens der westlichen Welt und – dank Musk – eine der ganz wenigen Plattformen, die sich dem europäischen Zensurwahn widersetzt. Schon allein deshalb wäre es die Aufgabe der von der Allgemeinheit bezahlten BpB, sich dort weiterhin zu präsentieren.

Doch diese Behörde ist von der ihr einst zugedachten Rolle eines Aufklärungsdienstes zur demokratischen Volksbildung und geistigen Ertüchtigung kritischer Staatsbürger zu einer linken Indoktrinationsbehörde verkommen; Der SPD-Funktionär Rix wird seinen Vorgänger Krüger diesbezüglich eher noch übertreffen und dürfte für die BpB das sein, was der Merkel-Bückling Thomas Haldenwang an der Spitze des ebenfalls gleichgeschalteten Bundesverfassungsschutzes war.

Rückzug in “Wohlfühloasen”

Die stellvertretende CDU-Generalsekretärin Christina Stumpp kritisiert den Rückzug der BpB von X als „nicht nachvollziehbar“ und kündigte an, den Vorfall im Kuratorium der Bundeszentrale zum Thema zu machen. Ziel der BpB müsse es sein, politische Bildung in die Breite zu tragen und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Die Behörde habe mit ihrem bisherigen Auftritt auf Twitter bereits eine große Reichweite aufgebaut. Schon daher sei es „widersinnig, einen etablierten Kanal mit zehntausenden Followern aufzugeben, während man gleichzeitig auf kleineren Plattformen wie Mastodon und Bluesky verbleibt“, so Stumpp gegenüber dem Magazin „Politico“. Demokratische Institutionen müssten auch dort sichtbar sein, wo Gegenwind herrsche, sagte sie weiter. Der Rückzug in „Wohlfühloasen“ befördere „genau jene gesellschaftliche Silobildung, der wir entgegenwirken müssen“. Allerdings ist diese zunehmende politische Oppositionsresistenz und Diskursverweigerung prägendes Merkmal der politischen Brandmauer-Demokratur, die das Reden und Streiten mit den Falschen selbst schon zur Sünde erklärt. Und da X der mit Abstand größte noch halbwegs freie Debattenraum im Netz ist, ist aus linksdoktrinärer Sicht ein Boykott der Plattform nur folgerichtig.

Wie tiefgreifend die linke Durchdringung des gesamten politischen Systems ist und wie sehr der Kartellparteienstaat dabei an einem Strang zieht, beweist zudem die Tatsache, dass CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, dem die BpB untersteht, die Ernennung des linken SPD-Mannes Rix anstandslos abgenickt und damit einen weiteren Kotau vor dem Linksstaat vollzogen hatte, statt dafür zu sorgen, dass die Behörde wieder ihren eigentlichen Auftrag erfüllt. Der Rückzug von X unterstreicht erneut, wie überfällig eine Ausmistung dieses verfilzten Saustalls wäre und wie dringend der linken Selbstherrlichkeit ein Ende gemacht werden müsste.