Linke Kulturschaffende wollen Deutschland bei AfD-Wahlsieg verlassen: Wir nehmen euch beim Wort!

Gestern früh, Sonntagmorgen. Man sitzt beim Kaffee, blättert sich durchs Handy, will eigentlich nur wissen, was so abgeht… und dann wieder so eine unnötige Nachricht: Ein weiterer “großer Name” aus der Kultur- oder Politikszene droht mit gepackten Koffern, Deutschland zu verlassen. Nicht wegen Krieg, nicht wegen Not und Wirtschaftskrise, nicht wegen Zensur… sondern weil zu viele Menschen falsch wählen könnten. Wenn mir ein Kulturschaffender an einem Sonntagmorgen erzählt, dass er auswandern möchte, dann soll mir das offenbar eines sagen: Wähle anders, damit ich bleibe! Man soll also so wählen, wie er es für richtig hält – weil er sich so wichtig hält, dass die Drohung seines Exils die Menschen dazu bringen könnte, ihre Wahlentscheidung zu revidieren.

Sorry… aber ich fühle mich davon weder belehrt noch eingeschüchtert. Im Gegenteil. Ich empfinde so eine Ankündigung fast als Applaus, als bestätigendes Nicken aus einer Ecke, die jahrzehntelang glaubte, moralischer Maßstab für ein ganzes Land zu sein. Auslöser solcher wohlfeiler Bekenntnisse (die dann in Praxis sowieso nicht umgesetzt wird, ebenso wenig wie im Fall der zahllosen linken US-Prominenten, die im Falle von Trumps Wahlsieg aus den USA auswandern wollten) ist meist irgendeine neue Umfrage. Aktuell etwa die, demzufolge die „böse” AfD – je nach Institut – bei 26 bis 27 Prozent liegt, womit sie ganz klar die stärkste Einzelpartei dieses Landes ist. In manchen Bundesländern erreicht sie sogar spektakuläre 38 oder sogar 40 Prozent und ist auf dem Weg zur absoluten Mehrheit.

Auswandern mit 95

Und genau hier beginnt das eigentliche Drama der Kulturszene: Nicht die Zahl an sich ist für sie das Furchterregende, sondern die Tatsache, dass man sie nicht mehr wegmoderieren kann. Der Verlust der Meinungshoheit schmerz sehr – also berichtet man fast schon triumphierend von Vertretern der Kulturszene, die markige Worte schwingen und mit ihrem Weggang drohen. Nun soll sogar ein der hochbetagte Armin Mueller-Stahl, der übermorgen 95 (!) wird, mit dem Gedanken spielen, das Land zu verlassen. Ein Mann mit einer profunden Lebens- und Welterfahrung kommt offenbar ernsthaft zu dem Schluss, dass Deutschland unbewohnbar wird, sobald die Wähler nicht mehr der politmedialen und kulturellen Regieanweisung folgen.

Man muss sich das einmal vorstellen: Jahrzehntelang erklärten uns dieselben Stimmen, was “Haltung” sei, was “Anstand” bedeute und wozu man zu klatschen habe. Und nun drohen sie mit Abgang, weil das Publikum plötzlich selbst entscheidet. Hier gilt aus meiner Sicht wirklich der Satz: Reisende soll man nicht aufhalten! Im Gegenteil: Man sollte ihre Ankündigung nicht kritisieren, man sollte sie wörtlich nehmen und ihre Auswanderung geradezu organisieren. Vielleicht mit einem Abschiedskonzert. Nicht aus Häme – sondern aus ehrlicher Dankbarkeit. Denn wenn all diese “moralischen Leuchttürme” tatsächlich gemeinsam gehen würden und das linksgrüne Kulturmilieu das Land verlässt, dann wäre das eine historische Chance. Zum ersten Mal seit Bestehen der Republik könnte Politik wieder gemacht werden ohne dauernde pädagogische Zwischenrufe aus der Schauspielerloge. Man könnte Wirtschaft betreiben, ohne dass ein übermotivierter Kulturpreisträger erklärt, warum alles nur noch mit Lastenfahrrädern funktionieren darf.

Nehmt alles mit, wofür eure „Haltung“ steht…

Noch schöner wäre allerdings, wenn sie nicht nur sich selbst mitnehmen würden, sondern auch all das, wofür sie so leidenschaftlich standen: Solaranlagen ließen sich stapeln wie Requisitenkisten, Windräder könnte man abbauen und als Erinnerungsstücke der eigenen Überzeugung mitnehmen. Vielleicht gäbe es sogar eine eigene Spur an der Grenze für Großkomponenten des Fortschritts. Auch ihre politischen Lieblingsprojekte sollten nicht hier zurückbleiben: Bürgergeld, Kulturprogramme, die keiner versteht oder die Idee, dass Grenzen eher symbolische Hinweise seien – das alles kann gerne mit weg. Wer all das über Jahre propagiert hat, darf es gern im Handgepäck verstauen.

Man stelle sich das Bild vor: Ein langer Zug aus Künstlern, Aktivisten, Moderatoren und selbsternannten Erziehungsberechtigten der Nation zieht davon. Fröhlich winkend, mit der festen Überzeugung, anderswo alles besser zu machen. Vielleicht gründen sie sogar eine neue Republik der Erleuchteten, in der Strom nichts kostet, Migration keine Fragen stellt und moralische Überlegenheit als Währung gilt! Zurück bliebe ein Deutschland, das endlich die Chance hätte, wieder normal zu funktionieren. Ohne Belehrung. Ohne Dauererziehung. Ohne schlechtes Gewissen. Niemand würde sie vermissen. Ganz im Gegenteil. Man würde ihnen eine gute Reise wünschen – und hoffen, dass sie wirklich alles mitnehmen, wofür sie stehen. Und dass sie auch bloß nicht zurückkommen!

Die Realität zeichnet allerdings ein anderes Bild: Wer wirklich geht, sind nicht die Kulturmarxisten, Umerzieher und Bedenkenträger – sondern die Firmen, die Hochqualifizierten, die, denen ihre deutsche Heimat fremdgeworden ist und die hierzulande keine Zukunft mehr für sich und ihre Familie sehen. Leider gehen die Leistungsträger – und nicht die Gurken.