Linke marschieren vor “Apollo News“ auf: Einschüchterung statt Argumente

In Berlin-Kreuzberg demonstrierten gestern wieder mal (alt)linke Aktivisten mit einem sogenannten „Fahrradkorso“ vor den Redaktionsräumen des Nachrichtenportals “Apollo News”. Zu der Aktion hatte unter anderem das linksradikale Antifa-Portal “Indymedia” mobilisiert. Nach Angaben der Veranstalter richten sich die Proteste gegen angeblich „rechte Medien“, denen „Rassismus“, „Antifeminismus“ und „Queerfeindlichkeit“ vorgeworfen werden.

Besonders bemerkenswert: Ziel der Aktion war wieder einmal nicht die Kritik an journalistischen Inhalten, sondern ausdrücklich die Forderung, dass “Apollo News“ seinen Standort in Kreuzberg wieder verlassen solle.

Von “Nius“ zu “Apollo“

Hier wurde also die Vertreibung unerwünschter Medien gefordert. Der Korso hatte sich vor dem Büro des Medienportals “Nius” gebildet, gegen das ebenfalls getrommelt wird, und war von dort zu den neuen Redaktionsräumen von “Apollo News” aufgebrochen.

Zuvor hatte bereits die “taz“ gehetzt: „Kreuzberg wird zum Mekka für rechtspopulistische Medien. Schon seit einer Weile hat sich in den Aquahöfen in der Ritterstraße Julian Reichelts Portal ‚Nius‘ breitgemacht. Nun ist auch ‚Apollo News‘ in dem Bezirk gelandet, der für Rechte eigentlich selbst ernannte No-go-Area ist. Die Redaktion des neurechten Portals ‚Apollo News‘ ist bereits im April von ihrem bisherigen Sitz in der Mengerzeile in Alt-Treptow in einen Hinterhof … gezogen.”

“Apollo“-Chef Mannhart: “Wir bleiben!”

“Apollo”-Chefredakteur Max Mannhart wertete die Aktion als „Einschüchterungsversuch“ und stellte klar: „Wir sind entschieden hierzubleiben.“ Und weiter kommentierte er kampfeslustig Kommentare der Demonstranten: „Die Antifa in Panik: ‚Auf der Anti-Apollo-Demo vor unserem Büro braucht man Regenschirme, weil diese Hunde hier rumlaufen mit ihren scheiß Kameras und versuchen tolle Bilder zu machen‘. Ja, machen wir! Gewöhnt euch dran! Wir lassen uns nicht einschüchtern!“

Der Vorgang wirft derweil erneut Fragen zum Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland auf. Während ständig von “Vielfalt“, “Toleranz“ und “demokratischem Diskurs” die Rede ist, scheinen manche politische Aktivisten gerade jene Medien aus bestimmten Stadtvierteln verdrängen zu wollen, deren Ansichten ihnen nicht gefallen.

„Was für Idioten!“

Wer glaubt, politische Debatten durch Druck auf Redaktionen oder öffentliche Einschüchterung entscheiden zu können, offenbart vor allem eines: mangelndes Vertrauen in die Kraft der eigenen Argumente. Und der Vorfall zeigt wieder deutlich, dass es keine Gruppe in Deutschland geben dürfte, die faschistischer ist als die sogenannte Antifa im Verein mit der Linkspartei.

Der Journalist und Buchautor Philip Plickert brachte seine Einschätzung der Aktion in den sozialen Medien auf eine knappe Formel: “Was für Idioten!” Kommentar, der die Reaktion und den Eindruck vieler Beobachter wohl treffend zusammenfasst.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.