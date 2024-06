Linke Medien-Inzucht: Wenn der “Stern” die “Süddeutsche” auszeichnet…

Der gestrige Tag markiert einen weiteren Tiefpunkt im deutschen Mainstreamjournalismus und zeigt zugleich wie unter einem Brennglas alles auf, was in der deutschen Medienlandschaft im Argen liegt: Der „Stern“ verlieh der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) tatsächlich den Preis für die „Geschichte des Jahres“ – und zwar für ihren durch und durch verhetzenden Kampagnenartikel vom August 2023 über den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der als angeblicher Verfasser eines antisemitischen Flugblatts während seiner Schulzeit in den 1980er Jahren gebrandmarkt wurde. Der Beitrag entpuppte sich damals schnell als gar zu offensichtliches Manöver im bayerischen Landtagswahlkampf, um Aiwangers Freie Wähler (FW) aus der Regierung heraus und die Grünen hineinzuschreiben – mit dem Resultat, dass Aiwanger nach den bayerischen Landtagswahlen von Oktober nur noch fester im Sattel saß.

Der FW-Chef hatte die Vorwürfe vehement bestritten; schließlich bekannte sein Bruder, das Flugblatt verfasst zu haben, das zudem seit 1989 in einem Archiv zugänglich war. Wie dann drei Monate später die unsägliche intrigante “Correctiv”-Potsdam-Schmutzkampagne erwies sich dann auch der vermeintliche SZ-Scoup als journalistischer Rohrkrepierer und ging vor allem deshalb so gründlich nach hinten los, weil seine Motive allzu durchsichtig waren. Aiwanger flogen dadurch Sympathien zu, die sie anderweitig nie bekommen hätten, und stärkten seine Position in der Landesregierung. Die ganze Pseudo-Affäre war damals auf Betreiben eines Lehrers zurückgegangen, der SPD-Mitglied ist. Von Anfang an hatte es massive Kritik am Vorgehen der „SZ“ gegeben, deren Chefredakteur Wolfgang Krach später selbst einräumen musste, die Veröffentlichung des Aiwanger-Artikels sei ein Fehler gewesen.

Dreck in Artikelform

Was für jeden normaldenkenden Menschen ein Skandal ist, ist für den “Stern” natürlich ein prämierungswürdiges Glanzstück… und so war von alledem bei der gestrigen Preisverleihung weder vom „Stern“ noch von der „SZ“-Redaktion auch nur ein Wort darüber zu hören. Zur Begründung der Preisverleihung hieß es stattdessen allen Ernstes, es habe sich hier um „hervorragenden Journalismus, der Debatten auslöst und aufdeckt, worüber mächtige Politiker lieber schweigen möchten“, gehandelt. Dabei war dieser Dreck in Artikelform, anders kann man diese “Story” nicht beschreiben, in Wahrheit das diametrale Gegenteil – nämlich die politisch gefärbte Verleumdung in einem völlig einseitigen und diffamierenden Tonfall.

Außerdem hätte Aiwanger keinen Grund, etwas zu verschweigen, was er gar nicht getan hat; die SZ hatte ihn trotzdem skrupellos vor aller Welt als Judenhasser dargestellt, ohne sich um die Folgen für ihn, seine Familie und auch das Ansehen Deutschlands zu scheren, wenn im Ausland der Eindruck entsteht, dass im bekanntesten deutschen Bundesland ein überzeugter Antisemit mitregiere. Mit dieser Preisverleihung honoriert der „Stern“ also ein in Wahrheit menschenverachtendes und abstoßendes Beispiel für Hetz- und Verunglimpfungsjournalismus nun noch nachträglich – und bei der SZ hatte man weder Selbstkritik noch Anstand, die Auszeichnung für dieses Pamphlet abzulehnen, was bei einem Text, von dem man sich mittlerweile bereits selbst distanziert hat, eigentlich das Mindeste gewesen wäre.

Ausgerechnet “Correctiv”-Dowideit als Jurorin

Wenn es sich um eine echte Auszeichnung für wirkungsvollen und kritischen Journalismus handeln würde, die der “Stern” hier vergibt, dann hätten allein die freien Medien honoriert werden müssen, die die Hintergründe dieses von der SZ herbeigelogenen Skandals recherchiert haben. Stattdessen hackt nicht nur eine Krähe wie gewohnt der anderen kein Auge aus, sondern man behängt sich gegenseitig mit Lametta und huldigt sich in den rhythmisch vibrierenden identischen Echokammern. So zeigt sich aber wieder einmal, linkes Kampagnenmedien zusammenhalten. Und es ist eben dieser ideologische Inzest, der zum stetigen Vertrauensverlust in die Mainstream-Presse beiträgt, die sich für ihren ständigen Verrat an journalistischen Grundprinzipien auch noch untereinander beklatscht.

Da passt es dann auch noch perfekt ins Bild, dass ausgerechnet Anette Dowideit, die stellvertretende Chefredakteurin der staatlich finanzierten Lügenschleuder „Correctiv“, nicht nur Mitglied der „Stern“-Jury ist, sondern auch noch die Dreistigkeit besaß, auf Twitter allen Journalisten, die sich über die Preisverleihung an die SZ empörten, empfahl, „erst mal selbst eine investigative Recherche“ zu machen, „und dann reden wir weiter“. Damit schoss Dowideit, diese Linksaktivistin im journalistischen Tarnkleid, endgültig den Vogel ab: Erstens, weil es sich bei der Aiwanger-Finte eben gerade nicht um eine „investigative Recherche“ handelte, und zweitens, weil sich die staatlich alimentierte Propaganda-NGO „Correctiv“ bei ihrer zusammengelogenen Räuberpistole von Januar über das angebliche rechtsradikale „Geheimtreffen“ von Potsdam, das als Startschuss für die seit anhaltende staatlich orchestrierte Großkampagne gegen die AfD diente, eben derselben Zersetzungsmethoden bediente wie die SZ zuvor bei Aiwanger. Hier ist also tatsächlich zusammengewachsen, was zusammengenhört.