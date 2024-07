Linke Neusprech: Mit medizinischen Angstbegriffen soll die Klima-Panik verschärft werden

Sie satteln klammheimlich auf “Klima” um, parallel läuft “Nazi” weiter. Entscheidend ist das Wording: Ein Sprachwissenschaftler der FU Berlin plädiert aktuell dafür, im Klima-Diskurs fortan “medizinische Begriffe” zu verwenden, um die Panik plastischer zu machen. Das bedeutet dann also etwa, dass “klimatische Kipppunkte” künftig als “Metastasen” beschrieben werden sollten. Der Grund: Wörter wie “Treibhauseffekt” und “globale Erwärmung” seien zu positiv besetzt. Weil also der zunehmend unwissenschaftliche, neoscholastische Nonsens nicht mehr zieht (wie etwa die Behauptung, durch den – natürlich menschgemachten – Klimawandel würde sich nunmehr sogar schon die Erdrotation verlangsamen und sich so die Tageslänge verlängern), soll nun quasi eine neue Metaphorisierung der Klimahysterie Einzug halten.

Es handelt sich um einen besonders perfiden Schritt jener Manipulation, die dem Profiteuren und Geschäftsbetreibern hinter dem Klimaalarmismus offenbar unumgänglich scheint, weil “die prognostizierte Dimension der vermeintlichen Katastrophe in der Realität hinter der geschürten Panik in enttäuschender Weise zurückbleibt”, wie ein kritischer Twitter-Nutzer anmerkt.

Bewegung im Schwarm

Der Philologe und Autor Michael Esders (“Sprachregime – Die Macht der politischen Wahrheitssysteme“, “Ohne Bestand – Angriff auf die Lebenswelt“, neuestes Buch: “Tapetenbewohner – einhundert Expeditionen ins Eigene” schreibt über die geplante neue Orwell’sche Klima-Begriffslehre: “Bemerkenswert ist, dass diese neurolinguistische Manipulation nicht mehr verdeckt agiert, sondern ganz offen im Namen der Wissenschaft gefordert wird.” Esders weiter: “Die Lügen, Fälschungen, Fakes etc. verraten nicht einmal mehr den Ehrgeiz, für wahr gehalten zu werden. Ziel ist eher die totale Verwirrung – die Etablierung und Institutionalisierung eines Nicht-Verhältnisses zur Wahrheit.”

Es geht um die Bewegung im Schwarm. Um tagesaktuelle, organische Anpassung, vermittelt über die Technik. Das ist das gemeinsame Bestreben sowohl der Königinnen, die ihre Macht sichern, als auch der angeschlossenen Pfründler. Es bildet sich gerade eine neue Spezies heraus, die nach anderen Prinzipien im Schwarm funktioniert, und die uns – die rational tickenden, individualistischen Vertreter der Aufklärung, die nach Wahrheit streben – belächelt und für weltfremde Schwurbler hält, weil wir zur Machtausübung unfähig sind. Für die neuen Schwarmwesen ist “Wahrheit” das, was immer zur Stunde gerade gilt und wessen organische Befolgung den sozialen Status sichert. Interessant daran ist, dass die Vertreter der neuen Art das selbst gar nicht mehr reflektieren können, weil sie gegen Selbsterkenntnis eine mentale Sperre errichtet haben und der Zugang zum eigenen – schärferen – Bewusstsein durch Neusprech verstellt ist.