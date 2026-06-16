Linke Pädophile können jubeln: UK verbietet Socia-Media unter 16 – doch ausgerechnet wokes Blasenportal Bluesky bleibt ausgenommen

Der britische Premierminister Keir Starmer ist zwar ein Regierungschef auf Abruf ohne jeden Rückhalt im eigenen Volk, das hält ihn aber nicht davon ab, das einstige Mutterland der Redefreiheit weiterhin zu einer Orwell`schen Hölle umzubauen. Nicht nur, dass es in Großbritannien mehr Verfolgung wegen Meinungsverbrechen gibt als irgendwo sonst in Europa, schon Kindern und Jugendlichen soll der Zugang zu freien Informationsquellen mit allen Mitteln verwehrt werden. Im März verbreitete die englische Anti-Terrorpolizeieinheit in den sozialen Medien ein Video, in dem sie Jugendlichen drohte, dass sie mit einem falschen Online-Post eine Hausdurchsuchung oder Vorstrafe riskieren und möglicherweise auch nicht aufs College gehen könnten. „Was du teilst, hinterlässt eine Spur“, wurde in typischer „1984“-Manier gedroht. Am Ende hieß es: „Hat Ihr Kind unsere neueste Kampagne in seinem Feed gesehen? Wir haben eine digitale Kampagne gestartet, die sich an männliche Teenager richtet, um die realen Konsequenzen des Teilens schädlicher extremistischer Inhalte im Internet aufzuzeigen.“

Nun ist man noch einen Schritt weiter. Ab Anfang nächsten Jahres soll ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährigegelten, wie Starmer in einem Video stolz mitteilte. Dies soll durch „hochwirksame Alterssicherungssysteme“ durchgesetzt werden, einschließlich einer Schätzung des Gesichtsalters mithilfe digitaler Kameras. Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom will sich an der bereits geltenden Verifikation beim Alkoholverkauf orientieren und auch noch nächtliche Beschränkungen für 16- und 17-Jährige einführen – unter anderem, um gegen sogenannte „süchtig machende“ Funktionen vorzugehen, wie etwa „Doomscrolling“, also den stundenlangen Konsum von Online-Inhalten. Außerdem soll Kindern verboten werden, selbst live zu streamen, Kontakt zu fremden Erwachsenen aufzunehmen und KI-Chatbots zu nutzen, die für romantische oder sexuelle Zwecke entwickelt wurden. Und damit die Big-Tech-Unternehmen sich dem bloß nicht entziehen, will Starmers Regierung sie mit drakonischen Strafen zur Einhaltung der Vorgaben zwingen: „Wir verbieten unter 16-Jährigen den Zugang zu sozialen Medien“. Kinder müssten sich in einer Welt zurechtfinden, in der Technologie in jeden Lebensbereich „eindringen“ würde. „Das kann ich einfach nicht länger hinnehmen. Deshalb geben wir Kindern ihre Kindheit zurück“, schwadronierte Starmer. Einmal mehr fragt man sich, wozu Großbritannien eigentlich die EU verlassen hat – denn in puncto totalitären Bestrebungen hat man die diesbezüglich ebenfalls übereifrige EU längst hinter sich gelassen.

Weltweite Agenda

Doch das ist noch nicht de eigentliche Gipfel des Skandals: Die Liste der verbotenen Plattformen umfasst nämlich explizit Twitter, Facebook, Youtube, TikTok, Instagram und Snapchat – nicht jedoch das linke Nischen-Biotop Bluesky, das zum Refugium für gegen jegliche Gegenmeinung allergische Linke und all jene geworden ist, die in Twitter eine “rechte Hass-Plattform” sehen, seit Elon Musk dort die volle Meinungsfreiheit wiederhergestellt hat. Bluesky ist aber nicht nur eine linke Echokammer, sondern auch ein Paradies für Pädophile, die sich dort mehr oder weniger offen zur Schau stellen dürfen. Da dieses “alternativ-progressive“ Milieu seit Jahrzehnten für die Entkriminalisierung von Pädophilie eintreten (die deutschen Grünen lassen grüßen!), ist dies keine Überraschung. Und natürlich auch nicht, dass sozialistisch-globalistische Regierungen, die sich der Transformationsagenda verschrieben haben, jegliche zur unabhängigen Meinungsbildung unerlässlichen Informationsquellen wie Twitter oder Youtube sperren will (zunächst einmal nur für Jugendliche), den Zugang zu – eigentlich völlig irrelevanten – Plattform Bluesky, die ein dröhnender Resonanzkörper linker Lebenslügen ist, jedoch nicht.

Dass es sich dabei nur eine gezielte Privilegierung und rechtsstaatswidrige Ungleichbehandlung der Mitbewerber handelt, zeigt sich auch “Down under”: Auch die australische Regierung ließ Bluesky bei ihrem bereits beschlossenen harschen Social-Media-Verbot unangetastet. Es geht also ersichtlich um zweierlei: Zum einen darum, Kindern und Jugendlichen nur noch erwünschte Informationen – sprich: staatliche Propagandanarrative – einzutrichtern – und zum anderen, Erwachsene zur Identifizierung zu zwingen, bevor sie sich in den sozialen Medien bewegen dürfen. Was sich hier vollzieht, ist nichts anderes als durchschaubare, plumpe und primitivste Zensur, die unter dem Deckmantel des Jugendschutzes betrieben wird, in dessen Namen die technischen Einfallstore und Möglichkeiten geschaffen werden, mit dem dann künftig jeder beliebigen Nutzergruppe oder theoretisch allen der Zugang zu freien unabhängigen Quellen gesperrt werden kann. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dürfte neidisch auf die britische Überwachungsmaschinerie blicken, die die ihrer Brüsseler Behörde sogar noch übertrifft – umso mehr, als das Land wie gesagt vor zehn Jahren auch für den Brexit stimmte, um eben solchen Zuständen zu entkommen. Nun tritt das Gegenteil ein: Unter dem allgemein verhassten Starmer, der nicht das Allergeringste gegen die immer schneller eskalierende Migrantengewalt unternimmt und es stattdessenvorzieht, gegen das zur Schlachtbank geführte eigene Volk zu wüten, das dagegen aufbegehrt, wird ausgerechnet das Mutterland der Freiheit in Europa zum Vorreiter von deren schrittweiser Abschaffung.