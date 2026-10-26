Linke Schizos gegen Audi: Erst Deutschlands Industrie ins Ausland vertreiben – und dann Vaterlandsverrat plärren

Diese Heuchelei ist wahrlich atemberaubend: Kaum bestätigt Audi-CEO Gernot Döllner auf der Bühne neben Donald Trump im US-Midterms-Wahlkampf die 4,2-Milliarden-Dollar-Investition in ein neues Werk im US-Bundesstaat Georgia, da entdecken SPD, Grüne und Teile der CDU die abgedroschene, ihnen ansonsten doch als Indiz für eine gesichert rechtsextreme Gesinnung geltende Parole vom „Vaterlandsverrat“ für sich. Ausgerechnet jene Parteien, die mit einer fanatischen Klima-Heilslehre, CO₂-Ablasshandel, Verbrennerverbot und den höchsten Energiepreisen Europas die deutsche Wirtschaft und namentlich die Automobilindustrie unattraktiv gemacht und noch nicht insolvente Betriebe systematisch aus Deutschland vergrault haben, entdecken plötzlich den Standortpatriotismus. Das muss man sich reinziehen.

Dass ein deutscher Vorstandschef neben dem Leibhaftigen auf der Bühne steht und Trump für seine Unterstützung und skizzierte Pläne für eine Anlage nahe Macon mit einer Jahreskapazität von 200.000 Premium-SUVs und rund 4.500 Arbeitsplätzen dankt, lässt bei den Trollen und Moralherrenmenschen des Altparteien-Lalalands in ihren politischen Elfenbeintürmen – wie auch bei ihren journalistischen Domestiken – alle Sicherungen durchknallen. Zwar ist ein Auftritt neben dem Präsidenten reine Geschäftspolitik und noch lange kein ideologisches Bekenntnis, und ein Händedruck verpflichtet noch niemanden zur Übernahme eines Parteiprogramms; doch im manichäischen Freund-Feind-Denken der ewigen Spalter will man das nicht wahrhaben. Für Figuren wie Isabel Cademartori von der SPD ist Audis Entscheidung nicht weniger als „eine Schande“. Die angebliche „Verkehrsexpertin“ (!) ihrer Partei warf Döllner prompt Wahlkampfhilfe für einen Autokraten vor und zog auch gleich die NS-Vergangenheit des VW-Konzerns heran.

Heult leise!

Es sei zudem ein Unding, dass in Deutschland bis zu 7.500 Stellen abgebaut würden und Standorte wie Neckarsulm zittern müssten, während Milliarden in Georgia investiert würden. Was Cademartori leider zu erwähnen vergaß: Der Industriestrompreis in Georgia liegt bei rund 8 US-Cent pro Kilowattstunde – in Deutschland ist es vielerorts das Doppelte oder mehr. Die ideologische Abgabenlast für „Klima“, CO₂ und einen überbordenden bürokratischen Monsterstaat ist in Georgia ebenfalls kein Thema. All die Hypotheken und Mühlsteine, mit denen deutsche Autohersteller hierzulande zu kämpfen haben, wurden ihnen von Cademartoris SPD, ihren ökosozialistischen Koalitionspartnern und/oder einer opportunistischen Union aufgebürdet und niemandem sonst. Anders als Zölle ausländischer Staaten hat Deutschland diese Kosten selbst in der Hand – doch es senkt sie eben nicht. Statt die fatale Standortpolitik zu korrigieren, wird der Manager moralisch gegeißelt, der daraus die alternativlosen Konsequenzen zieht. Heult leise, möchte man diesen Doppelmoralisten zurufen.

Wie hoffnungslos abgedriftet auch die CDU inzwischen ist, zeigt ein X-Tweet von Dario Schramm, einem ihrer besonders erbarmungswürdigen politischen Pflegefälle: „Trump verfolgt das strategische Ziel, die deutsche Automobilindustrie zu ‚amerikanisieren‘, d. h. zu vernichten. Deutschland: Arbeitsplätze Null. Das ist das Ziel. Deshalb scheut er nicht davor zurück, Zollregeln zu brechen. Und AfD-Twitter feiert es, wenn der Audi-CEO bei einer Wahlkampfveranstaltung von Trump auftritt, um ihm zu huldigen. Jeder Patriot hat da ein Störgefühl, die Blauen nicht. Das lässt mal wieder tief blicken. Diese Truppe würde unser Land sofort verkaufen, wenn sie an der Macht wären.“ Bei verrammelten Geistern wie Schramm ist hier natürlich jedes Wort zu viel. Bei wem jedoch die letzten Synapsen noch nicht durchgeschmort sind, dem ist klar: Audis Entscheidung folgt – wie auch die zahlloser anderer Unternehmen, die ihre überlebenssichernde Zukunft nicht mehr in der grünsozialistischen Versuchsanordnung BRD sehen – rein rationalen und nüchternen ökonomischen Erwägungen.

Vaterlandsverräter und Patrioten

Denn allein Produktivität, Arbeitskosten und Nähe zu den Absatzmärkten, vor allem aber die viel geringere Steuer- und Bürokratielast sind hier ausschlaggebend. Natürlich spielt auch die hierzulande so angefeindete, aber für einen im nationalen Eigeninteresse handelnden Staat selbstverständliche und legitime US-Zollpolitik eine Rolle: Für einen Hersteller, der bisher jedes US-Fahrzeug importieren musste und allein 2025 1,2 Milliarden Euro an Zöllen zahlte, ist dies eine schlichte Frage des Risikomanagements. Wären die unerträglichen politischen Kostenbelastungen für die Autokonzerne hierzulande nicht so hoch, würden sie trotz der Zölle fraglos bleiben; doch so ist die Entscheidung folgerichtig: Wer den zweitgrößten Automarkt der Welt zumindest nominell in Deutschland halten will, produziert eben dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen – und nicht dort, wo Energie deutlich teurer ist und Klimavorgaben die Kosten treiben. Genau genommen beweist Audi damit sogar mehr Patriotismus als die deutsche Regierung und die nun laut keifenden „UnsereDemokratie™“-Lagerparteien.

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Denn ironischerweise haben just diese kein Problem damit, Milliarden deutscher Steuergelder ins Ausland zu veruntreuen und die demoskopisch wohldokumentierten Interessen der eigenen Bevölkerung fortgesetzt zu verraten – für Ukraine-Milliardenhilfen, die sogar laut Kiel-Institut nur zu einem Bruchteil tatsächlich dort ankommen, wo sie sollen – oder für die inzwischen welthöchsten Entwicklungshilfezahlungen, an denen sich unzählige NGOs und korrupte Kleptokraten abputzen. Dass dieselben Linken alias „Parteien der Mitte“, die den Standort Deutschland mit ideologischer Energiepolitik und Regulierung unattraktiv gemacht haben, nun Unternehmen skandalisieren, die anderswo investieren müssen, um zu überleben, zeugt von einem ebenso zynischen Verständnis von Vaterlandstreue, wie sie es auch bei der ethnischen und kulturellen Auflösung Deutschlands durch geduldete und faktisch geförderte anhaltende Massenmigration an den Tag legen. Es müssen leider noch viel, viel mehr Unternehmen schließen, auswandern oder ihre Investitionen ins Ausland verlagern, bis einer politikverändernden absoluten Mehrheit der Wahlbevölkerung ein Licht aufgeht. Wenn es dann nicht schon zu spät ist.