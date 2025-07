Linke Sprachpsychose: Begriff „Spielplatz“ ist nicht mehr inklusive genug

Gestern sorgte die Meldung für Fassungslosigkeit, dass die Stadt Köln in einem weiteren Anfall woken Sprachirrsinns sämtliche rund 700 Spielplätze der Stadt in „Spiel- und Aktionsfläche“ umzubenennen plant, um „dem erweiterten Inklusionsgedanken, der die Diversität der Nutzerinnen in Rahmen ihres Alters, ihrer kulturellen Hintergründe und möglicher Behinderungen berücksichtigt“, Rechnung zu tragen, Die Flächen seien nicht nur für kindliches Spielen gedacht, sondern „Spiel-, Bewegungs- und Aktionsflächen“, die „dem geschützten Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum dienen“ und die „Begegnung aller Bürgerinnen“ fördern sollen.

Diesem hanebüchenen Schwachsinn – eine typische Ausgeburt der Überakademisierung und woken Durchdringung des öffentlichen Dienstes mit nutzlosen soziologischen Befindlichkeitsingenieuren, die krampfhaft nach Projektionsflächen ihrer eigenen Diskriminierungsneurosen und Gelegenheiten zur Untermauerung ihrer Daseinsberechtigung lechzen – trat nun immerhin Oberbürgermeisterin Henriette Reker (bekannt von “einer Armlänge Abstand”) entgegen. „Ich persönlich finde die Bezeichnung ‚Spielplatz‘ klar und verständlich und habe angesichts der Herausforderungen, vor denen Köln steht, kein Verständnis dafür, dass sich die Verwaltung mit der Neugestaltung von Spielplatzschildern beschäftigt“, teilte sie mit. Der Antrag auf die Umbenennung sei zwar schon 2023 beschlossen worden und von CDU und Grünen gekommen; die Tragweite der Änderung sei jedoch allem Anschein nach nicht in ausreichendem Maße erkannt worden, so Reker weiter. Eine solche grundsätzliche Umbenennung sei „kein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung und sollte daher vom Rat entschieden werden.“ Daher werde sie den Vorschlag dem Rat in der Sitzung am 4. September zur Entscheidung vorlegen.

Außer Rand und Band

Damit dürfte zumindest dieses Thema erledigt sein – wenngleich der Fall Bände spricht, mit welchen Phantomproblemen sich Staat und Behörden in einem Land befassen, indem im Elementarbereich immer weniger funktioniert. Dass Köln sich mit diesem absurden Theater bundesweit lächerlich gemacht hat, scheint im Rathaus niemand zu stören. Der fieberhafte Drang dieses völlig außer Rand und Band geratenen Gesinnungsstaates, Sprache umzubenennen, weil er überall versteckte rassistische oder diskriminierende Botschaften erkennen will, deren “böser Charakter” bisher nicht erkannt worden sei, wird zudem unerbittlich weitergehen. Die Subjekte, die für diesen dadaistischen Zinnober die Verantwortung tragen, denken nicht einmal darüber nach, dass ihr Bemühen, fast 700 Spielplätze neu zu beschildern, nur damit sie irgendeiner an den Haaren herbeigezogenen Neudefinition entsprechen, öffentliche Gelder verschlingt, die von geistig noch gesunden Menschen aufgebracht werden müssen, denen solche Verirrungen nie auch nur in den Sinn kämen.

Es ist wie mit allem: Da echte Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen und Tatbestände wie “Rassismus” oder Beispiele für echte Nazis in diesem hypersensiblen Deutschland schlicht nirgends existieren außer in den Wahnvorstellungen linker Aktionisten, müssen sie Phantombelege für diese finden. So werden jahrelang auch von Linken gebrauchte, völlig harmlose Aussagen wie „Alles für Deutschland“ von Gerichten ahistorisch zur “Naziparole” gestempelt, aus unschicklichen Körperhaltungen werden “Hitlergrüße”, aus völlig legitimer Meinungsäußerungen von AfD-Mitgliedern wird eine Collage von Unterstellungen vulgo “Gutachten” zum Nachweis “gesichert rechtsextremer“ Gesinnung. Tausende Staatsbüttel fahnden in Behörden inzwischen danach, in immer dagewesene alltäglicher Normalität irgendetwas Verdächtiges zu finden und bislang unentdeckte Chiffren für Scheinbedrohungen zu entschlüsseln.

Immer neue Wertschöpfungen für das linke Sprachregime

Und so wird dann auch ein rein deskriptiver Begriff wie „Spielplatz“ urplötzlich mit haarsträubenden Begründungen negativ aufgeladen – und soll schnellstmöglich durch irgendwelche herbeikonstruierten Wortungetüme ersetzt werden, die den eigentlichen Zweck angeblich besser und vor allem „inklusiver“ ausdrücken. Derselbe Ungeist zeigt sich auch beim Gendern: Das jahrhundertelang verwendete generischen Maskulinum soll im Zuge dieses woken Wahns möglichst ausgemerzt werden, indem man in dieses in vielen Sprachsystemen übliche Spezifikum auf einmal ein angeblich über Generationen anhaltendes, absichtlich und systematisch betriebenes Totschweigen und Unterdrücken von Frauen hineininterpretiert.

Die Unart, Begriffe durch andere zu ersetzen, beschrieben der US-amerikanische Psychologe und Linguist Steven Pinker mit dem von ihm geprägten Begriff „Euphemismus-Tretmühle: Aus pseudomoralischen Gründen werden an sich völlig unverfängliche Begriffe zu Unworten erklärt, die angeblich furchtbare Diskriminierungen beinhalten und dann durch ideologische Wortschöpfungen ersetzt, die in Wahrheit aber nur ein Sprachregime errichten sollen, mit dem man dann auch konkrete Alltagswirklichkeit kreieren will. Was bei lange Zeit gebräuchlichen, zwar auch schon früher polarisierenden, aber zulässigen Begriffen wie „Neger“ oder „Krüppel“ noch verständlich sein mag, hat längst eine unaufhaltsame Eigendynamik entwickelt, die ständig auf der Suche nach angeblich verborgenen Negativ-Bedeutungen eigentlich neutraler Worte ist. Das unvermeidliche Ergebnis ist dann das Orwellsche Neusprech, das längst überall Einzug gehalten und eine in über tausend Jahren entstandene Kultursprache völlig verhunzt hat. An dieser Entwicklung wird sich auch dann nichts ändern, wenn OB Reker nun die Spielplatz-Farce von Köln im Keim erstickt.