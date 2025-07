Linke Systemjuristin als Kandidatin für Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht wird personell auf Linie gebracht für das AfD-Verbot

Noch diesen Monat wollen Union und SPD neue Verfassungsrichter nominieren – und auch hier unterwirft sich die wählerverachtende Selbstbetrugspartei CDU vollständig der linken Hegemonie ihres Koalitionspartners. So hat die SPD es geschafft, mit der in Potsdam lehrenden Jura-Professorin Frauke Brosius-Gersdorf eine Kandidatin zu finden, wie sie kaum noch ungeeigneter für dieses Amt sein könnte. Das einzige Kriterium ist offenbar deren Hass auf die AfD und ihre fanatische Treue zum Corona-Regime. Vor einem knappen Jahr absolvierte Brosius-Gersdorf zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes einen entlarvenden Auftritt bei Markus Lanz, bei dem sie bedauerte, dass ein Verbot der AfD (das sie natürlich vehement befürwortet, um „ein ganz starkes Signal für unsere wehrhafte Demokratie“ zu setzen) leider nur die Partei, nicht aber auch die Wähler und Anhänger der AfD „beseitigen“ würde. Auf Lanz‘ irritierte Nachfrage beeilte sie sich dann verdruckst nachzuschieben, natürlich wolle sie keine Menschen „eliminieren“; was sie wirklich denkt und wünscht, war da aber schon entlarvenderweise in die Welt gesetzt.

Außerdem frohlockte Brosius-Gersdorf mir sichtbarer Genugtuung: „Wir haben die Möglichkeit, Einzelpersonen Grundrechte zu entziehen“. Eine nicht minder verstörende Rechtsauffassung vertrat die diese Kandidatin für das oberste deutsche Gericht bereits während Corona; 2021 fabulierte sie in einem Gutachten: „Man kann sogar darüber nachdenken, ob mittlerweile eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht besteht.“ Schließlich müsse man „die große Mehrheit der Bevölkerung, die freiwillig geimpft ist“, wirksam davor schützen, „dass ihre Gesundheit, ihre persönliche Freiheit sowie ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz weiterhin von Ungeimpften bedroht wird.“ Wenn der Staat keine Impfplicht einführe, würden „voraussichtlich weitere Corona-Winter folgen“, meinte sie – ganz so, als hätte Karl Lauterbach ihr die Feder geführt. Menschen zwangsimpfen, die Opposition verbieten – damit liegt diese Wunschrichterin des regierenden Linkskartells ganz auf Linie dieses Gesinnungsstaates. Sie hat das Zeug, eine Art Hilde Benjamin des zwangsverbunteten paternalistischen Nachtwächterstaats zu werden, zu dem die Bundesrepublik schleichend mutiert.

Das Zeug zur Hilde Benjamin 2.0 des deutschen Linksstaats

Natürlich forderte Brosius-Gersdorf auch eine „gendergerechte“ Gestaltung des Grundgesetzes; Das generische Maskulinum als standardsprachliche Ansprache aller Geschlechter würde laut Studien zu „einer gedanklichen Unterrepräsentation von Frauen“ führen, behauptete sie im Universitätsmagazin „Portal“ der Universität Potsdam. Nicht nur im Grundgesetz, sondern in allen Gesetzestexten sei es deshalb „problematisch“, dass „Gesetze zu geschlechtergerechter Sprache oft noch einem binären Geschlechterschema verhaftet sind.“ Der Staat sei verpflichtet, „eine Ausdrucksweise zu wählen, die den Grundrechten der Frauen und diversgeschlechtlichen Personen und der Verfassung im Übrigen gerecht wird“, faselte sie weiter. Zudem hält sie es für möglich, den Abtreibungsparagrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, wie sie im Rahmen ihrer Mitarbeit in einer von der Ampel eingesetzten Kommission zum Thema Legalisierung von Abtreibungen feststellte. Das Ziel war hier – was sonst? –, die möglichst vollständige Straffreiheit für Schwangerschaftsabbrüche zu erreichen.

Mit all diesen Positionen ist Brosius-Gersdorf schon vor ihrer (wahrscheinlichen) Wahl quasi maximal befangen für das Amt einer Verfassungsrichterin, in dem sie zunehmend gesellschaftlichspolitische und systemrelevante Grundsatzentscheidungen zu treffen hat. Ihre Urteile werden absehbar genau so ausfallen, wie es das herrschende Kartell unter dem Label “Unsere Demokratie” von ihr erwartet. Dass eine Frau mit gefährlichen und geradezu bizarren Ansichten zu Grundrechten, mit hanebüchenen, rein linksideologischen getriebenen Rechtsauslegungen und mit ihrem unkritischen Bekenntnis zu einer verbrecherischen Corona-Politik nach dem Willen der SPD Bundesverfassungsrichterin wird, markiert das Ende einer weltanschaulich neutralen und unabhängigen Justiz. Schlimmstenfalls könnte sie sogar Präsidentin in Karlsruhe werden. Und um den Skandal perfekt zu machen, wird sich die Merz-Regierung die Wahl dieser Überzeugungstäterin wahrscheinlich von der Linken absegnen lassen, die über diese Perspektive bereits frohlockt – und inzwischen sogar verlangt, einen eigenen Richterkandidaten vorschlagen zu dürfen.