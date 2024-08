Linke Zwangsgebührenpropaganda am Limit: Y-Kollektiv mit Pseudo-Reportage über “junge rechte Influencerinnen”

Kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg am 1. September erzittert der gesamte politisch-mediale Einheitskomplex und Empörungsapparat angesichts der absehbaren massiven Stimmzuwächse der AfD in allen Umfragen, die das heraufziehende finale Scheitern all der politischen Lügen und Realitätsverleugnungen in diesem Land numerisch wiederspiegeln und die Tauglosigkeit aller anhaltenden Dämonisierungsversuche der einzigen Realopposition durch die etablierten Parteien unterstreichen. In einer Art Verzweiflungsakt zieht das Machtkartell daher noch einmal alle Register der Volksverdummung und Angstkonditionierung: Vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk bearbeitet die einzelnen Wählerschichten alters- und zielgruppenspezifisch mit seinen Spezialformaten, in denen dieselben hirngewaschenen Systemmitläufer und sich Journalisten schimpfenden Aktivisten sitzen wie in den Mutterredaktionen. In besonderer Weise gilt dies – natürlich – für den “Rotfunk”, den Westdeutschen Rundfunk (WDR).

Dieser veröffentliche am Montag eine „Reportage“ des Jugendformats “Y-Kollektivs” über “junge rechte Influencerinnen” unter dem Titel „Jung, viral, rechtsradikal?“. Das Fragezeichen hätte man sich sparen können, denn die Antwort stand natürlich schon lange vor den angeblich sechsmonatigen „Recherchen“ fest, die in Sachen Pervertierung und Verhöhnung wahrer journalistischer Recherchearbeit sogar mühelos an die verlogenen Machenschaften von “Correctiv” heranreichen. Der einzige Zweck dahinter war erkennbar auch hier, wieder einmal den Eindruck zu erwecken, überall im Land sei der Rechtsextremismus auf dem Vormarsch. Im geschlossenen Weltbild der gebührenfinanzierten und teilweise auch von Mitteln im “Kampf gegen Rechts” mit Steuergeldern zugesch(m)issenen Mitwirkenden dieses Agitpropstücks ist alles, was nicht für die linksgrüne Transformationspolitik einsteht, “rechtsextrem” und es dominiert die fixe Idee, Deutschland stünde am Rande einer neuen faschistischen Machtübernahme. Die eigenen Lügen hat man hier so sehr inhaliert, dass man selbst daran glaubt, die AfD sei die Wiedergängerin des Nationalsozialismus – und folglich müssen auch alle YouTuber oder sonstigen freien Medienschaffenden rechtsradikale und nazistische Wegbereiter sein, die ähnliche Kritik am deutschen Regierungskamikaze artikulieren wie inzwischen mehr als ein Fünftel der deutschen Wähler.

Übergriffiger Fragenkatalog im Vorfeld

Kein einziges Mal haben sich diese linken Krakeeler mit Inhalten, mit dem tatsächlich Gesagten und Geforderten auseinandergesetzt; was sie “Recherche” nennen, ist das Aufspüren von jeglichen auch nur im Entferntesten zur Bestätigung eigener Vorurteile geeigneten Doppeldeutigkeiten, Zitaten oder Thesen – mittels eines pathologisch verengten Mikroskopblicks und unter Ausblendung von allem Übrigen. Auf diese Weise lässt sich dann natürlich alles in allem finden, doch das Ergebnis reflektiert am Ende immer nur die eigenen Wahnvorstellungen.

So war denn auch der Ausgangspunkt der “Recherchen” des “Y-Kollektivs” die Arbeitshypothese, besser: die feste Überzeugung, es müsse sich bei den YouTuberinnen Michelle Gollan alias eingollan und Charlotte Corday sowie der Frauengruppe Lukreta um finstere Multiplikatorinnen handeln, die mit einer perfiden Strategie am Werk seien, um die Narrative der “Rechten” zu verbreiten. Deren Inhalte würden nämlich besonders harmlos erscheinen, weil sie von Frauen kämen. Das Y-Kollektiv wandte regelrechte Geheimdienstmethoden an, um den angeblich so brandgefährlichen rechten Frauen auf die Spur zu kommen: Bereits vor sechs Wochen war den für die “Reportage” ausgewählten Influencerin ein buchstäblicher Fragenkatalog mit über 40 Einzelfragen (!) zugesandt worden, die inhaltlich ebenso absurd wie übergriffig waren. Im Falle von eingollan und ihrem Videopartner Beat aus Berlin alias Dr. Seuch (mit bürgerlichem Namen Beat Zirpel) wurden dabei nach Art eines Verhörs Double-Bind-Fragen zu angeblicher AfD-Nähe gestellt, nebst der Aufforderung, sich zum Holocaust zu positionieren. Diese an Voreingenommenheit und Niedertracht kaum zu überbietende Art von publizistischer Beschuldigtenvernehmung sollte außerdem auch noch binnen inakzeptabel kurzer Frist erledigt und zurückgesandt werden.

“Das ist alles nur in meinem Kopf…”

Parallel ließen die “Y”-Mitarbeiter nichts unversucht, um sich an die vermaledeiten Zielpersonen ihrer Kampagne heranzuwanzen: Eine Reporterin nahm an einem Fantreffen von eingollan in Berlin teil; weitere Versuche, zu herbeiphantasierten und/oder erhofften ominösen “Geheimtreffen” Zugang zu erlangen, scheiterten daran, dass es diese auch hier schlicht nicht gab. Weil die Realität offenbar keine brauchbaren Schnittbilder für die im eigenen Kopf herumspinnenden Bilder von jungen Nazis und völkischen rechten Youtubern hergab, verfiel “Y-Kollektiv” dann auf die übliche Methode aller linker Manipulatoren – und bastelte sich einfach erwünschte Wirklichkeit zurecht: Flugs wurde ein eigener YouTube-Kanal unter dem Namen „Echte deutsche Küche“ eingerichtet, in dem dann aus einem “Landkochbuch” (Erscheinungsjahr: natürlich 1933) Rezepte vorgestellt wurden – in der Hoffnung, sich so mit den obskuren rechten Akteuren vernetzen zu können. Weil offenbar auch das nicht reichte, kamen hinzugezogene linksaktivistische Berater auf die glorreiche Idee, zusätzlich noch ein ganzes Unternehmen samt Fake-Shops ins Netz zu stellen, um die bösen Rechten anzulocken.

Sogar vor Tarnidentität machte man nicht halt: So gab sich der WDR-Journalist Michael Trammer als ein gewisser “Thomas Kreuzkamp” aus.Und das alles nur, um sich die eigenen tief verinnerlichten Vorurteile pseudojournalistisch bestätigen zu lassen. Die pittoreske Beschreibung des angeblichen Äußeren der ins Visier genommenen Influencerinnen atmet hier alle Züge einer halluzinatorischen Projektion; ganz so, wie man sich in linken Blasen eben die “völkischen”, zutiefst verhassten Deutschen (die eigenen Landsleute, wohlgemerkt!) so vorstellt: „Sie präsentieren sich mit geflochtenen Zöpfen, wallenden Kleidern – oder als junge neugierige Content-Creatorinnen: Frauen, die auf Instagram und YouTube ihr Bild von Weiblichkeit einsetzen, um gleichzeitig subtil radikale Botschaften zu verbreiten.“ Das sagen sie in dem Beitrag wörtlich.

Der übliche ÖRR-Sumpf

Diese letztlich gebührenfinanzierte linke “Reportage” trägt alle Züge eines infamen Kampagnenstücks – in dem Stil, wie man ihn von der Lügenschleuder „Correctiv“ kennt. Dass sich das “Y”-Machwerk gleich zu Beginn auf die von vorne bis hinten erfundene “Correctiv“-Märchengeschichte vom “rechtsradikalen Geheimtreffen” in Potsdam beruft, passt da wie die Faust aufs Auge. Ohnehin funktioniert die Kooperation der Systemagitatoren vorbildlich; passend zu der Influencerinnen-“Reportage” veröffentlichte “Correctiv” am Montag ebenfalls einen Artikel über die Unterstützer „rechter Youtuber“ und denunzierte alle, die Werbung auf deren Kanälen schalten.

Und natürlich darf auch die inzestuöse Unterstützung durch sonstige reichweitenstarke Propagandaformate des ÖRR nicht fehlen: Die „Tagesschau“ würdigte das “Y”-Verleumdungsstück unter dem wohlig-raunenden Titel „Nur auf den ersten Blick harmlos“ mit einem ausführlichen Textbeitrag. Unter dem linken Röntgenblick gibt es eben nichts Harmloses mehr – außer natürlich Antifa und Islamisten, beides bekanntlich stetige Opfer von “rechter Gewalt” beziehungsweise “antimuslimischem Rassismus”. Im Staatsfunk ist diese Sichtweise gewissermaßen Einstellungsvoraussetzung, und nicht von ungefähr ist das “Y-Kollektiv” eben auch in diesem Dunstkreis angesiedelt: Das Format gehörte bis Ende letzten Jahres zum gemeinsamen „funk“-Jugendprogramm von ARD und ZDF und treibt inzwischen unter dem Dach von „Radio Bremen“ sein Unwesen. Dass für diese “Reportage” über junge weiße rechte Frauen hier wieder mal ein ungeheurer Aufwand für nichts und wieder nichts betrieben wurde, belastet daher am Ende keinen privat haftenden Verantwortlichen finanziell, sondern letztlich nur Gebührenzahler, die sich diesen Propagandarotz auch noch antun dürfen.

Prädikat: Nicht ernstzunehmen

Eingollan, eines der Hauptziele dieses öffentlich-rechtlichen Sondermülls, nahm selbigen gelassen und kommentierte den Beitrag in der ihr eigenen Schlagfertigkeit mit beißender Ironie: „Mama, ich bin im Fernsehen! Staatsfinanzierte Wahlkampfhilfe nennt sich heute ‘investigative Recherche’.” Und, an “Y-Kollektiv” gerichtet: “Ihr habt meine Erwartungen sogar noch UNTERtroffen! Ich habe mich zuvor zu allen Themen geäußert und ihr habt kaum etwas davon verwendet. ANGST?“, schrieb sie auf Twitter in Anspielung auf ihre unberücksichtigt gebliebene tapfere Beantwortung des oben erwähnten Fragenkatalogs. Sie gab dabei auch gleich ihre Kontodaten an, damit die ARD ihr “die 18,36 Euro Rundfunkbeitrag rückerstatten” könne. Auch ihr Kollege, der ebenfalls erwähnte Beat aus Berlin, teilte launig mit: „In einer Disney-Reportage wäre ich jetzt schwarz. Geschenkt. Dennoch bedanke ich mich für die kostenfreie Werbung durch die ARD mit leider sehr hohem Cringe-Faktor. Leider wurde wenig bis gar nicht über meine Besuche auf der Nazi-Mondbasis gesprochen und meine UFO-Flotte ist auch keine Erwähnung wert. WTF. Alles war vorhersehbar: die Inhalte (Bullshit-Bingo); kaum Verwendung der Antwortvideos, um das Framing nicht zu zerstören; der Zeitpunkt vor den Wahlen, wie von mir angekündigt und die immer gleiche, langweilige Machart.“

In der Tat kann man den demutsdämlichen Schwachsinn, den die linksaktivistischen “Y”-Spalter hier als Resultat ihrer angeblichen investigativen “Recherchen” vorgelegt haben, nur noch mit beißendem Spott und viel Humor quittieren. Eigentlich müsste man sie ganz links liegen lassen, doch dafür sind die dahinterstehenden Mechanismen inzwischen zu ernst: Während missliebige Medien kriminalisiert und verboten werden, dürfen linksradikale Journalistenkarikaturen, die von Zwangsgebühren und/oder Steuergeldern gemästet werde, nach Belieben mit Dreck werfen, unter ideologietriefenden Pseudorecherchen bösartigste Unterstellungen, infame Verleumdungen und die subtile Verhetzung Andersdenkender verbreiten und damit den ohnehin sterbenden Diskurs immer mehr vergiften. Einen für jeden normalen Menschen glasklar durchschaubaren Unsinn drehen sie den Menschen vor Wahlen dann im Gewand eines aufgedeckten Skandals an, der nur in ihrer Einbildung existiert – und das alles nur, um einen überfälligen Kurswechsel zurück zur Real- und Verantwortungspolitik, zurück zur Deideologisierung des öffentlichen Raumes mit Zähnen und Klauen zu verhindern. Vor den wahren Problemen des Landes verschließen sie die Augen. Auch, weil sie selbst eines davon sind.