Linker Judenhass an deutschen Universitäten außer Rand und Band

Der Antisemitismus ist zwar in allen linken Parteien verwurzelt, bei der Linken brechen in den letzten Wochen aber endgültig alle Dämme. Keine andere Partei steht so ungeniert zu ihrem Hass auf Israel: Der Studierendenverband der Linkspartei („die Linke.SDS“) hat im Rahmen der „Linke-Mini-Kampagne zu Palästina“ ein ganzes Paket mit antiisraelischer Propaganda und einen Leitfaden für deren Verbreitung zur Verfügung gestellt. Unter anderem fanden sich in dem mittlerweile gelöschten Dokument ein „Muster-Redebeitrag, der lokal gehalten werden kann“; Informationen darüber, wie man eine „Palästina-Soli-AG“ in seiner Stadt gründen kann und eine „Liste an Referent:innen/Expert:innen, die man gut einladen kann“.

Weiter heißt es: „Wir legen jetzt lokal los und machen Demos bei uns vor Ort: den ganzen August und September über jedes Wochenende immer mehr Demos“. Ende August sollte es eine bundesweite Demo in Frankfurt/Main und Ende September eine weitere in Berlin geben. Das beigefügte Material könnte direkt aus der Hamas-Zentrale stammen. Wie immer wird keinem Wort auf das Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober 2023 eingegangen. Stattdessen gibt es das übliche hetzerisch-verlogene Gefasel vom „Genozid in Gaza“ oder Statement sie dieses: „Die deutsche Bundesregierung schaut nicht nur mit offenen Augen zu, sondern unterstützt sogar mit Waffenlieferung an Israel den Genozid an der palästinensischen Bevölkerung, und Rüstungsunternehmen verdienen sich dabei dumm und dämlich.“

Uralter Antisemitismus in neuem Gewand

Diese Ideologie des Hasses und in neue Gewänder gehüllten uralten Antisemitismus soll nach dem Willen der Nachwuchs-Linken im ganzen Land verbreitet werden – womit auch die Engführung mit Islamisten bestärkt werden soll. Damit befinden sie sich völlig auf Parteilinie: Der bayerische Landesverband will auf dem Ende September stattfindenden Landesparteitag in Ingolstadt gleich zwei Anträge verabschieden lassen, die sich gegen Israel richten. Einmal soll beschlossen werden, „dass es sich bei Zionismus um eine ethnonationalistische Ideologie handelt, mittels derer der Apartheidsstaat Israel einen Genozid an den Palästinenser*innen verübt“. Die Partei verurteile dies und verpflichte sich, „diese menschenverachtende Ideologie zu bekämpfen“. Um die Sinnumkehr noch perfekt zu machen und der alten Logik zu huldigen, wonach Juden am Hass auf sich selbst schuld sind, soll der Zionismus – das jüdische Heimstättenprojekt, das für von jahrtausendealten Pogromen Verfolgte und Überlebende Holocaust rettender Hafen war —auch noch als „antisemitische Ideologie“ gebrandmarkt werden.

Die Idee, dass der jüdische Staat ein Rückzugsort und im Krisenfall der einzige weltweit sichere für Juden sein müsse, als judenfeindlich zu brandmarken und das auch noch von den geistigen Erben des Landes, das Millionen Juden ins Gas schickte: Diese völlige moralische Verkommenheit und Irreleitung einer dekadenten wohlstandslinken Kamarilla zeigt einmal mehr, was in den Wirrköpfen der SED-Nachfolger vorgeht. Die linken Nachwuchskader sind in puncto Menschenverachtung längst würdige Nachgänger der Hitlerjugend, wie vorvergangene Woche ein Tweet des Frankfurter “Linksjugend.solid” zeigte, in dem bedauert wurde, dass eine spanische Fluggesellschaft israelische Kinder nur des Fliegers verwiesen hatte und sie nicht während des Flugs aus der Kabine geschmissen hatte). Die Steigerung dieser widerwärtigen Hassgedanken sind dann die nun geplanten deutschlandweiten Anti-Israel-Propagandatouren. Es ist eine bodenlose Schande – aber eine Einstufung als „gesichert linksextrem“, „gesichert antisemitisch“ oder gar ein Verbotsverfahren hat diese wahrhaft gegen die BRD-Werte und hiesige Grundordnung gerichtete Partei in diesem Deutschland natürlich nicht zu befürchten.