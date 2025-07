Linker Putsch: Wie die SPD durch ideologisch linientreue Verfassungsrichter die Republik umbauen will

Inmitten des abenteuerlichen Theaters um die grün-linksextreme Aktivistin Frauke Brosius-Gersdorf, die nebenbei Juristin ist, scheint das leicht tattrige deutsche Volk vergessen zu haben, dass es noch eine zweite Kandidatin gibt, die für mehr Sprengstoff sorgt als weiland der “Unabomber” – zumindest politisch. Die Rede ist von Ann-Katrin Kaufhold, die zwar noch nie als Richterin gearbeitet hat, dafür aber von der SPD gerne als höchste Richterin im Lande installiert werden soll. Das ist ungefähr so, als würde der Hersteller von Skalpellen plötzlich Chefarzt der Chirurgie werden. Da würden Sie sich doch auch rasend gerne operieren lassen!

Doch da die Politiker hierzulande das Land am offenen Herzen, genauer gesagt am offenen Hirn, zu operieren scheinen, freilich ohne jegliche Expertise, sind richterlich unerfahrene Verfassungsrichter offenbar kein Problem. Um ehrlich zu sein, scheint dies im Fall von Kaufhold sogar noch eine ihrer geringeren Fehlleistungen zu sein. Eines der Leib- und Nierenthemen der Dame: Enteignung. So kam sie als Mitglied der sogenannten Expertenkommission zum Volksentscheid “Deutsche Wohnen & Co. enteignen”, die 2023 zu dem Schluss kam, dass eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne (über 3.000 Wohnungen) im Grundsatz verfassungsgemäß sei.

Die Konkurrenz wegverbieten

Ein weiteres Steckenpferd der SPD-nahen Juristin ist der Kampf gegen den vermaledeiten Klimawandel. Sie wissen schon – das ist das, was uns den diesjährigen Höllensommer bei aktuell 22 Grad (im Schatten!!!) beschert. Bei Frau Kaufhold klingt das dann so: “Der grundlegende gesellschaftliche Wandel, den wir so dringend benötigen, kann nur von den Parlamenten ausgehen. Gerichte, Zentralbanken, Wissenschaft … müssen alle mitziehen … Aber in einer Demokratie kann keine Institution das Parlament als Motor gesellschaftlicher Veränderung ablösen.” Und weiter: „Wenn wir über die Transformation der Gesellschaft sprechen … dann müssen wir alle Hebel ziehen … wir müssen aus Routinen ausbrechen und alle Sektoren neu zusammenspannen.“ Das klingt nicht nur nach Ökosozialismus, das ist sogar lupenreiner Ökosozialismus.

Man darf gespannt sein wie ein Flitzeregenbogen, was im zweiten Senat in Karlsruhe noch so alles passieren wird, sollte Frau Kaufhold dort gemeinsam mit Frau Brosius-Gersdorf dereinst Recht sprechen. Denn was beide Damen verbindet, ist vor allem eines: Sie stehen einem AfD-Verbot durchaus aufgeschlossen gegenüber. Es scheint, dass sich die Sozialdemokraten über die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts den Weg zu einem Verbot der AfD ebnen und sich damit strategisch den Weg zurück ins Kanzleramt bahnen wollen. An der Wahlurne gewinnt diese Partei keinen Blumentopf mehr, also muss die Konkurrenz wegverboten werden. Die SPD hat ein klares Ziel: Mit Hilfe eines AfD-Verbots die Mandate der Partei eliminieren, den Bundestag schrumpfen und sich mit Grünen und Linken eine neue Mehrheit sichern – ganz ohne Neuwahlen.

Linke Alleinherrschaft als Folge

Sollte das Verfassungsgericht ein Verbot noch in dieser Legislatur tatsächlich durchwinken, würden 151 Mandate wegfallen. Der Bundestag hätte dann nur noch 479 Sitze, die Kanzlermehrheit läge bei 240. Rot-Rot-Grün hätte mit 269 Sitzen freie Bahn. Lars Klingbeil könnte per Misstrauensvotum allen Ernstes Kanzler werden, eine Neuwahl gäbe es nicht – die Koalition könnte bis 2029 durchregieren. Die AfD wäre ausgeschaltet, eine neue Oppositionskraft ließe sich kaum rechtzeitig aufbauen. Die Union würde als zahmer Zaungast abtreten. Das klingt irre, doch genau das ist der Plan. Die SPD nutzt die Verfassungsrichterwahl als das, was sie eigentlich nie sein sollte: Als Machtinstrument. Wer das für bloßen Zufall hält, hat das Spiel nicht verstanden. Für die Union bedeutet das: Spielt sie mit, dann war’s das. Es ist schon ein tragischer Zustand, dass dieses Land ausgerechnet auf einen professionellen Wendehals wie Friedrich Merz angewiesen ist, um nicht komplett von grün-links überrannt zu werden.

Was wie eine krude Verschwörungstheorie klingt, ist nichts weiter als ein logisches Szenario. Bei der kommenden Besetzung der Richter in Karlsruhe geht es um nichts Geringeres als die Zementierung der linksgrünen Hegemonie – und zwar ohne demokratische Legitimierung durch Wahlen. Geht dieser faule Coup durch, dann bewegt sich Deutschland Schritt für Schritt in eine ökosozialistische Diktatur, die am Ende des Tages eine linksgrüne Alleinherrschaft – da die Opposition verboten wäre – zur Folge hätte. Gegen den Sprengstoff dieses Putsches von oben, dieser Machtübernahme von links war die “Explosivität” der Aktionen des Unabombers lediglich ein Wimpernschlag in der Geschichte.