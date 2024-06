Linke und Migration: Sie wollen es einfach nicht kapieren

Bei “Maischberger” saßen sich gestern in der ARD die 2,6-Prozent-Linken-Chefin Janine Wissler und der Tübinger Oberbürgermeister und Ex- Grüne Boris Palmer gegenüber. Die Diskussion offenbarte abermals das ganze Problem in diesem Land. Mit Vernunft, Logik und Realitätssinn hat Wissler nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Vor allem aber fehlt ihr auch jegliches Verständnis für die Sorgen und Nöte der hiesigen Bevölkerung. Genau das hat sie mit der Ampel, aber auch mit dem übrigen Rest der Altparteien gemein. Palmer hingegen hat als OB so seine praktischen Erfahrungen gemacht und scheint die Problematik und die tagespolitischen Herausforderungen des Alltags besser zu kennen.

Konkret ging es um den Täter von Mannheim. Hier erwies sich Wissler erneut als beinharte Ideologin, die völlig realitätsfremd ein generelles Abschiebeverbot fordert. Sie meint zudem, dass in Deutschland vor allem Migranten durch Fremdenfeindlichkeit bedroht würden; dass die Kriminalstatistiken eine ganz andere Sprache sprechen, ficht sie nicht an. Frau Wissler will einfach nicht verstehen, dass eine “Integration” bei dieser Masse an Zuwanderern schlicht nicht möglich ist (und nie war). Im Grunde will sie dies auch gar nicht – wie auch viele andere Politiker in diesem Land. Sie will, dass in diesem Land jeder seine “eigene Kultur einbringen” und sein Rechtsverständnis ausleben kann – mit allen Rechten, aber ohne jegliche Pflichten.

Auch gut integrierte Zuwanderer haben genug

Genau das will aber die große Mehrheit der Deutschen eben nicht. Ich betone an dieser Stelle explizit, dass wirkliche Flüchtlingshilfe und eine legale, gezielte, qualifizierte Zuwanderung durchaus gerechtfertigt sind. Doch was hier passiert, ist das Gegenteil. Doch nicht einmal, dass die bisherige politische Praxis inzwischen sogar sehr vielen gut integrierten Migranten und Migrationsstämmigen zuwider ist, die in dritter oder vierter Generation hier leben, bringt Wissler nicht dazu, ihre Meinung auch nur ansatzweise zu überdenken.

Auch hier liegt das große Problem darin, dass weite Teile der Grünen und der SPD genauso ticken. Sie sehen das Problem nicht und fixieren sich auf den “Kampf gegen rechts” – womit sie jeden meinen, der hier dringend Korrekturen einfordert. Inzwischen fällt das aber auch auf ebendiese Parteien selbst zurück – was die Wahlergebnisse klar aufzeigen. Wer heute durch die deutschen Städte geht, wer in deutsche Klassenzimmer blickt, auch wer kurzfristig einen Arzttermin braucht, der weiß leider, dass das Kind im Brunnen liegt.