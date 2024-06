Links, grün, versifft? – Doch! Genau du!

„Links, grün, versifft? Ich doch nicht!“ Das jedenfalls bescheinigt Susanne Beyer, Mitglied der “Spiegel“-Chefredaktion, sich selbst. Journalisten werde „immer wieder unterstellt, auf dem linken Auge blind zu sein.“ Sie selbst wolle sich beweisen, „dass das auf mich nicht zutrifft.“ Als Beleg führt sie an, dass ihr ein bestimmtes Zitat von Jens Spahn besser gefalle als eines von Robert Habeck, in dem beide über Fehler als Politiker sinnieren. Beyer ist zwar zuzustimmen, wenn sie schreibt: „Journalisten sind neben ihrem Beruf nun mal wahlberechtigte Bürger, mit Neigungen und Sympathien, die sie aber nicht zeigen sollten.“ Das allerdings ist ein Ideal, das in der Realität niemals erreicht wird. Und erst recht ist ihr schon beim folgenden Satz nicht mehr zuzustimmen: „Zuverlässige empirische Daten, welche politische Neigungen Journalisten als Bürger nun haben und wie sich diese dann zu ihrer Berichterstattung verhalten, sind außerdem schwierig zu ermitteln.“

Welche politische Neigungen Journalisten haben, lässt sich jederzeit beim Blick in die Medienlandschaft überprüfen. Und dann zeigt sich erstens, dass Journalisten tatsächlich linksgrün sind, und zweitens, dass sie ihre Haltung eben sehr wohl in ihre Berichterstattung einfließen lassen. Wer es dann noch etwas genauer haben will, kann sich auf zahlreiche Studien von Kommunikationswissenschaftlern stützen. Diese kamen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zum Ergebnis, dass Journalisten zu etwa drei Vierteln linksgrün wählen. Dies beinhaltet sowohl Print wie auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jüngeren Datums, nämlich von 2020, ist eine Umfrage unter den Volontären der ARD, die zu 92 Prozent linksgrün wählen würden – nämlich zu 57 Prozent die Grünen, zu 23 Prozent die Linken und zu 12 Prozent SPD. Selbst im Springer-Verlag sind die Journalisten mehrheitlich links der Mitte zu verorten und auch bei der FAZ häufen sich die woken Schlagzeilen.

An ihren Artikeln sollt ihr sie erkennen

Sie selbst, meint Beyer, sei nicht klar einer politischen Strömung zuzuordnen, sondern ein „Mischwesen“. So vertrete sie linke Positionen wie den Klimaschutz, wehre sich aber dagegen, in einen Topf mit den linken Israelgegnern geworfen zu werden. Ihr Eintreten für den Judenstaat ehrt sie zwar, aber belegt nur wenig – denn eine einheitliche linke Position zum Nahostkonflikt gibt es nun mal nicht. Auch hätte Beyer durchaus einmal Auskunft über ihr Wahlverhalten geben können. Das muss sie natürlich nicht; aber wenn sie erklärte, tatsächlich noch nie SPD, Grüne oder Linke gewählt hätte, würde dies ihre Beteuerungen ein Stück weit glaubwürdiger machen. Und klar, es gibt linkere, grünere und versifftere Journalisten als sie, aber wer im “Spiegel”-Archiv stöbert, merkt schnell, wo auch Beyer politisch steht: Oft geht es bei ihr um Rassismus, Feminismus und Diversität. Natürlich sind Donald Trump und die AfD für sie die Verkörperung des Bösen. Tino Chrupallas Forderung, die Deutschen sollten wieder mehr Kinder bekommen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, war für sie nur „Unsinn.“ Beyer stellte auch die Frage, ob eine faschistische Architektur in Berlin zum Aufstieg der AfD beigetragen habe.

Dass sie 2020, fünf Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise, Merkel bescheinigte, es „geschafft“ zu haben, versteht sich da von selbst. Dabei zeigen die vielen Messerattacken der letzten Wochen, was die Kanzlerin wirklich angerichtet hat. Auch verwendete Beyer den Begriff „Menschen mit Nazihintergrund“ als Gegenbegriff zu „Menschen mit Migrationshintergrund“ und war daran beteiligt, das Buch „Finis Germania“ des rechten Autors Rolf Peter Sieferle von der “Spiegel”-Bestseller-Liste zu streichen. Im vergangenen Jahr schrieb sie: „Es ist gutbürgerlich, ‘woke’ zu sein. Politiker von Union und FDP schimpfen über ‘Woke-Wahn’ und ‘Moralapostel’. Als bürgerlicher Mensch wundere ich mich darüber. Wären sie lieber amoralisch, rassistisch, ungerecht? […] Wokeness bedeutet, sensibel für rassistische, sexistische Diskriminierung oder soziale Ungleichheit zu sein. Es ist doch erst mal eine Frage des Anstands, bei diesen Themen sensibel zu sein. […] Ich verstehe die Aufregung über die Wokeness oder die Moral nicht. Vieles von dem, was da gefordert wird, ist nicht weit entfernt von den guten alten bürgerlichen Tugenden – von den Versuchen, höflich, tolerant und menschenfreundlich zu sein.“ So viel also zu Beyers Behauptung, sie gehöre “zu jenen Mischwesen, die ganz unterschiedliche politische Richtungen in sich vereinbaren.“