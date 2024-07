Links-Rechts-Streitgespräch: War die Schließung der „Blauen Moschee“ in Hamburg richtig oder falsch?

Auf meinem Discord ploppte eine Nachricht auf. Sie war von einem linken YouTuber mit dem ich mal vor der Kamera diskutiert habe. Die Nachricht las sich wie ein Rundbrief: „Abschaffung der Unschuldsvermutung und Kontaktschuld als Grund für eine Hausdurchsuchung – Nancy Faesers Kampf gegen die Meinungsfreiheit weitet sich aus. Es gab eine Hausdurchsuchung beim propalästinensischen YouTuber Actuarium. Der Vorwurf: Er hat bei einem Verlag gearbeitet, der mit dem Islamischen Zentrum Hamburg zu tun gehabt haben soll. Das IZH wurde per Verbotsverfügung (genauso wie Compact) verboten…“

Der Junge verlinkte mir ein Video dieses „pro-palästinensischen“ YouTubers, das ich mir direkt anschaute. Dieser Actuarium wirkte nicht unsympathisch, allerdings empfand ich seine Aussagen als ein „Taqiya“-Massaker in höchster Vollendung. Seiner Meinung nach ist der Islam, na klar, eine Religion des Friedens und bei diesen Jungs da im Islamischen Zentrum in Hamburg handelt es sich um regelrechte Friedensapostel. Der einzige Grund für das Verbot soll die Nähe zum Iran gewesen sein. Nun ja. Darüber sollten wir reden, der Junge und ich. Ich nenne ihn hier nachfolgend “linken YouTuber“.

“Actuarium lügt, wenn er den Mund aufmacht”

Oliver Flesch: Da liegste meines Erachtens völlig falsch. Selbstverständlich sind spezial diese Scharia-Liebhaber verfassungsfeindlich. Und das nicht zu knapp!

Linker YouTuber: Hast du das Video von “Actuarium” gesehen?

OF: Ja. Der lügt, wenn er den Mund aufmacht.

LYT: Willst du behaupten, Actuariums Wohnung wurde nicht durchsucht?

OF: Doch, die Hausdurchsuchung gab es. Aber Du kannst das Verbot nicht mit dem Compact-Verbot vergleichen, das IZH wird seit 30 (!) Jahren beobachtet. Es war überfällig. (Ich schicke dem Jungen Videos aus dem April diese Jahres; sie zeigen „Islamisten“, die sich auf Demonstrationen in Hamburg für ein Kalifat aussprechen und das deutsche Volk bedrohen)

LYT: Vollkommen egal: Nancy Faeser sollte solche Entscheidungen nicht fällen. Es geht hier offensichtlich um Geopolitik. Die Moschee wurde verboten, weil sie gute Beziehungen zum Iran hat.

Einschüchterung wegen falscher Meinung

OF: Wenn Islamisten an die Macht kommen, schneiden sie Dir als Linkem als erstes den Kopf ab. Das wird laufen wie Ende der 70er Anfang der 80er Jahre im Iran.

LYT: Die haben keine Chance an die Macht zu kommen. Und haben das auch nicht vor. Das ist ein Gotteshaus und keine politische Partei.

OF: Irrtum: Der politische Islam will überall an die Macht kommen, siehe Afrika.

LYT: Actuarium hat nur mit denen nichts zu tun. Hier soll offensichtlich ein YouTuber eingeschüchtert werden, weil er die falsche Meinung hat.

OF: Wie ich’s verstanden habe, wurden in seinem Verlag Schriften von denen gedruckt.

LYT: Und?

OF: Er steht hinter den Schriften, er steht hinter der Moschee.

LYT: Lad’ ihn doch mal ein.

OF: Wäre spannend, aber dafür bin ich nicht gut genug geschult. Das wäre was für Irfan Peci oder Michael Stürzenberger.

Angriff auf Grundrechte

LYT: Er ist genauso ein Opfer von Faesers Kampf gegen die Pressefreiheit wie “Compact”. Er hat sich übrigens auch mit “Compact” solidarisiert.

OF: Natürlich hat er das. “Compact” findest du in Berlin bei jedem zweiten arabischen Friseur! Warum? Weil Elsässer äußerst kritisch gegen Israel eingestellt ist und sich meist auf die Seite der muslimischen Länder stellt. Nur in Deutschland will sie nicht in Millionenstärke haben, die Moslems, was ich bisschen schizophren finde, aber gut, das ist nicht meine Sache. Hast Du Dir die Videos in denen Islamisten aus der „Blauen Moschee“ ein Kalifat fordern und dem deutschen Volk drohen inzwischen angeschaut? Ich bin Hamburger und ich kann ich Dir sagen, dass wir uns in Hamburg seit Urzeiten eher gewundert haben, dass das Zentrum nicht schon längst geschlossen wurde. Und was Actuarium so unglaubwürdig macht, ist, dass er nichts eingesteht! Er hätte zum Beispiel sagen können: Ja, da sind ein paar schwierige Leute dabei. Aber nö! Gibt nur friedliebende Menschen in der „Blauen Moschee“ – das glaubste doch wohl selber nicht!

LYT: Nochmal: Das spielt keine Rolle. Faeser geht einfach weiter gegen die Opposition vor und das muss enden. Moscheen zu schließen ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit, Hausdurchsuchungen bei YouTubern ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Es geht hier um Grundrechte und nicht um tagespolitisches Kleinklein.

Vor Islamfeindlichkeit die Sicht vernebelt

OF: Verstehe Dich, bin grundsätzlich auch bei Dir, nur: Für mich ist der „politische Islam“ keine Religion, sondern eine Ideologie. Und die größte Bedrohung der Menschheitsgeschichte. Das sehe ich tatsächlich so. Hier, schau mal, was der Rabbiner Dr. Dov Maimon kürzlich sagte: „Die Juden werden (langfristig) keinen Platz mehr haben in Europa. Das ist das, was schon in Marokko, Tunesien oder Algerien passiert ist. Ich weiß von den französischen Juden, dass ihre Enkelkinder nicht in Frankreich bleiben werden.“ Praktisch niemand oder nur sehr, sehr wenige würden glauben, „dass ihre Nachfahren in Frankreich leben können angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs, des demografischen Wandels, dem Wiedererstarken des Antisemitismus.“

LYT: Du lässt dir von Islamfeindlichkeit die Sicht vernebeln. Unsere Verfassung wird nicht von 3000 Demonstranten oder einer Moschee gefährdet, sondern von einer andauernd verfassungsfeindlich handelnden Innenministerin.

OF: Wie gesagt, schau, wie sie Afrika überrennen. Das Absurde ist ja: Leute wie ich kämpfen Deine linken Kämpfe! Der „politische Islam“ steht gegen alles, an das ihr Linken glaubt! Ich dachte immer, die Rechte von Mädchen, Frauen, Homosexuellen und Juden wären Euch Linken so wichtig…

“Bin für eine egalitärere Gesellschaft”

LYT: Erstmal: So pauschal stimmt nicht. „Der Islam“ ist seit Shia und Sunna extrem gespalten. Zweitens: Mir egal, ob „der Islam“ irgendwelche Opfergruppen schlecht behandelt. Ich lehne diese Opferideologie grundsätzlich ab.

OF: Verstehe ich nicht. Du kämpfst doch auch für die Deiner Meinung nach ausgebeuteten Arbeiter, wäre ebenfalls eine Opfergruppe. Könnte Dir doch dann auch egal sein. Außerdem passt dieser Zynismus nicht zu Dir, wirkt gestellt, da Du doch in Wahrheit ein ganz lieber Mensch bist.

LYT: Nein, ich bin für eine egalitärere Gesellschaft, da ich selbst das für besser halte in so einer zu leben. Ich appelliere dabei an das Eigeninteresse der Arbeiter, die selbst auch höhere Löhne und ein gerechteres Steuersystem wollen.

OF: Es gibt kein „gerechteres Steuersystem“, da Steuern per se ungerecht sind. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, über die wir uns gern ein anderes Mal streiten können.

LYT: Machen wir!