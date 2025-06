Linksextreme unter sich: SPD-Antifantin wird „Beauftragte für geschlechtliche Vielfalt“ unter CDU-Prien

Diese Woche verkündete das von der CDU-Politikerin Karin “Antifa-DNA” Prien geleitete Bundesfamilienministerium dem nach dieser “Neuerung” lechzenden Volk, dass es nun endlich „eine neue Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ gibt und dieses ganz sicher fundamental wichtige, neue Schlüsselamt von Sophie Koch ausgefüllt werde. Der auf sozialen Medien vermeldeten Bekanntgabe waren ein paar Pressefotos beigefügt, die Prien und Koch im offenbar intensiven und innigen Austausch zeigen. Dass es sich bei der 31-jährigen Koch um eine in der Wolle gefärbte Linksradikale der SPD aus Ostdeutschland handelt, war der Meldung nicht zu entnehmen.

Und auch nicht, dass Koch seit Jahren aus allen Rohren gegen die CDU feuert: Im Rahmen der Bundestagsabstimmung über das „Zustrombegrenzungsgesetz“ hatte sie der Merz-Partei vor wenigen Monaten noch vorgeworfen, “mit Ansage… die demokratische Mitte“ verlassen zu haben. „Shame on you“, empörte sie sich im Verbund mit der SPD Dresden, mit der Koch auch zur Demonstration gegen die Union aufgerufen und festgestellt hatte: „Für Demokratinnen und Demokraten ist die CDU damit unwählbar“.

Gleich und gleich gesellt sich gern

An anderer Stelle hatte sie sich echauffiert: „Die Merz-CDU verscherbelt unsere Demokratie im Bundestag und sichert sich Mehrheit mit der AfD. Die Brandmauer hat es nie gegeben. Und das wird erst ein Anfang sein. Ich habe gerade nicht mal Wut, ich habe Angst. Um jene, die der AfD und CDU ein Dorn im Auge sind.“ Mit diesen Invektiven qualifiziert man sich also für den Führungsposten einer weiteren Behörde des tiefen Linksstaats unter Kuratel just jener Partei, die man gerade noch bekämpft hat.

Damit nicht genug, ziert Kochs Facebook-Seite auch noch die zynische Parole „Antifaschismus ist Handarbeit“, ein Zitat der linksextremistischen “Spiegel”-Kolumnistin Margarete Stokowski und ein klarer Aufruf zur Gewalt gegen politische Gegner. Dass die CDU-Ministerin nicht nur nichts dabei findet, eine solche Fanatikerin, die ihren Hass auf die CDU seit Jahren herausschreit, unter ihrem Dach zu beschäftigen, verwundert indes weniger, denn in der rückgratlosen Union ist sie damit in bester Gesellschaft. Zudem hatte Prien als schleswig-holsteinische Bildungsministerin in der Landesregierung des “Grünen-Trojaners” und CDU-Täuschkörpers Daniel Günther seit langem bewiesen, dass sich eine Linksaußen-Gesinnung und die Mitgliedschaft in der einstigen Partei Konrad Adenauers in keiner Weise mehr widersprechen.

Das obligatorische Ideologisierungsgeschwätz

Und auch Koch selbst hat plötzlich überhaupt keine Probleme mehr mit der Union, wenn diese zustimmt, dass sie ihren absolut überflüssigen Versorgungsposten erhält. Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit sonderte sie dann auch sofort das obligatorische alberne Ideologisierungsgeschwätz ab; so verlangte sie die Aufnahme der Rechte „queerer Menschen“ in Artikel 3 des Grundgesetzes: „Queere Personen werden immer mehr angefeindet und wir sehen in Ländern wie den USA, wie schnell ihre Rechte auch wieder eingeschränkt werden können. Wir müssen sie durch das Grundgesetz schützen können“, faselte sie.

Außerdem müssten queere Familien durch eine Reform des Abstammungsrechts endlich “gleichgestellt” werden, „sodass auch zwei Mütter bei der Geburt eines Kindes rechtlich als Eltern anerkannt werden“. Mit diesen familien- und gesellschaftspolitischen Forderungen hat sie ihre Agenda – und ihr Tätigkeitsfeld für die nächsten Jahre – bereits abgesteckt und den eigentlichen Zweck ihrer Behörde bestätigt: Das Herbeifabulieren immer neuer, angeblicher Diskriminierungen gegen „Queere“ sowie den steuergeldfinanzierten Kampf dagegen. Koch stellte auch klar, dass sie in Prien eine Unterstützerin sehe. Damit dürfte sie vollkommen richtig liegen. Denn weder Prien noch ihr Förderer Daniel Günther könnten wahrscheinlich irgendeine plausible Begründung dafür liefern, warum er überhaupt in der CDU ist – außer, weil es dort leichter ist, an Regierungsposten zu gelangen. Die Zustimmung der Union zur Personalie Koch unterstreicht jedenfalls wieder einmal die Verkommenheit des politischen Systems.