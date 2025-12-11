Linksextremer Kaffeesatz: „Röstung gegen Rechts“

Die deutsche Obsession des “Kampfs gegen Rechts” nimmt immer groteskere Züge an: Tanzen, Kochen und Bumsen gegen Rechts sind alle schon durch, doch nun bietet das Fair-Trade-Unternehmen “El Puente” allen Ernstes eine „Röstung gegen Rechts“ an – eine Kaffeemischung, mit der man dazu motivieren will, „aktiv zu werden gegen rechtsextreme, populistische, faschistische und rassistische Parteien“. Die Antifa-Röstung soll „ein Kaffee für alle” sein, die “an eine offene Welt glauben. Für alle, die Vielfalt als Stärke schätzen. Für alle, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.” Neben Kaffee und Kaffeebohnen, bietet das Unternehmen auch Sticker mit Aufschriften wie „Love Coffee, hate Fascism“ oder „Kein Kaffee für Nazis“ an.

Felix Gies, seines Zeichens „Teamlead Food bei El Puente“ und Erfinder der „Röstung gegen Rechts”, erklärt, diese sei „mehr als nur ein Kaffee“, nämlich ein „Statement – gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Faschismus und Populismus“. Angesichts des „massiven und anhaltenden Rechtsrucks in Deutschland“ habe man die Idee gehabt, „einen Kaffee mit klarer politischer Botschaft ins Leben zu rufen“. Man sehe es als „eine moralische Notwendigkeit und damit als unsere Pflicht, uns gegen Rechtsextremismus zu positionieren!“, da El Puentes sich „eine gerechte, stabile und friedliche Gesellschaft“ wünsche, die auf den “Werten der Menschenrechte, der Demokratie und des Respekts für alle Menschen” aufbaue. Mit der “Röstung gegen Rechts” soll ein kleiner Beitrag dazu geleistet werden.

Totalitarismus in Reinform

Soweit ist es inzwischen gekommen mit diesem Land, dass getreu der alten Kapo-Devise “alles ist politisch“ auf jeden noch so banalen Akt das Etikett der Haltung und des pathologischen “Zeichensetzens” gepappt werden muss. Vom Stuhlgang bis zu einer Tasse Kaffee – bei allem muss das große Glaubensbekenntnis der “Vielfalt” dazugesetzt werden, und wer es schuldig bleibt, macht sich verdächtig. Das ist Totalitarismus in Reinform. Pseudoprogressive Entrepreneurs bilden sich hier tatsächlich ein, mit Kaffee und ein paar albernen Stickern gegen den “Faschismus” zu kämpfen, den man überall herbeihalluziniert (und dabei den realen Faschismus extremstmöglich verharmlost) . Der heilige Ernst, mit dem solche Lächerlichkeiten vorgetragen werden, wäre zum Kringeln, wenn dahinter nicht die gewaltbereiten Horden der Antifa und ein riesiger staatlich finanzierter Komplex linker Organisationen stünde, die vor nichts zurückschrecken, um seine imaginären Feinde mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Es wird in diesem Fall auch nicht dadurch besser, dass Gies beteuert, man richte sich nicht „pauschal gegen rechte Einstellungen“, sondern „konkret gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsextremismus“. Allerdings werden solche feinsinnigen Unterscheidungen gerade seinen politischen Kreisen bekanntlich grundsätzlich nicht vorgenommen, wo jede rechtskonservative oder auch nur nicht-linke Position gemeinhin als zumindestens potentiell „faschistisch“ gilt. Der Haltungs-Röster empfiehlt – außer dem Konsum seiner linken Kaffeekreation –, zur “Verteidigung der Demokratie” und “gegen Rechtsextreme” auf die Straße zu gehen, und huldigt noch den üblichen linksradikalen regierungsgemästeten NGOs: „Aufstehen gegen Rassismus“, „Widersetzen“, das „Demokrateam“, die „Omas gegen Rechts“ oder „Gesicht zeigen“ – dies alles seien „gute Anlaufstellen“, um sich in seinem Sinne zu engagieren. Damit ist dann auch schon alles gesagt.