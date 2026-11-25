Die politische Polarisierung in diesem Land erreicht mehr und mehr ein Ausmaß, das an die Endphase der Weimarer Republik erinnert. Ein freier demokratischer Diskurs gilt den selbsternannten Demokratierettern mittlerweile als unerträglich. Seit vorletzter Woche bringt das Portal „Nius“ auch eine gedruckte Wochenzeitung heraus – und die Mainzer SPD hat keine anderen Sorgen, als die Verlagsgruppe Rhein Main (VRM) dafür zu kritisieren, dass sie den Druckauftrag dafür angenommen hat. Die beiden Parteivorsitzenden Jana Schmöller und Ata Delbasteh forderten das Unternehmen auf, sich zu der Entscheidung zu erklären. „Das Medienprodukt ‚Nius‘ hat aus unserer Sicht Positionen und eine Art, diese Einstellungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren, die die Grenzen einer offenen, freien und demokratischen Gesellschaft überschreiten. Das verbietet es, einen Druckauftrag allein aus wirtschaftlicher Perspektive zu betrachten“, verkünden sie in einer Stellungnahme auf der Webseite der Partei. Das freie unternehmerische Handeln sei nämlich “immer mit Verantwortung“ verbunden – sowohl gegenüber dem eigenen Betrieb und seinen Beschäftigten als auch gegenüber der Gesellschaft und dem demokratischen Staat.

Darüber belehren hier also ausgerechnet sozialistische Apparatschiks, die von wirtschaftlichem Handeln nicht die geringste Ahnung haben, Unternehmer, die freie Entscheidungen treffen. Schlimmer noch: Was die SPD hier offenbart, ist lupenreinster Faschismus und Demokratieverachtung pur. Der Druck, der hier ausgeübt wird und mit subtilen Drohungen garniert wird, ist eine Form von politischer Nötigung, die in diesem Gesinnungsregime leider fast normal ist „Wir fragen uns, ob die Auftragsannahme auch als politisches Statement verstanden werden muss. Als eine rein unternehmerische Entscheidung können wir sie jedenfalls nicht betrachten“, heißt es weiter in Schmöllers und Delbastehs Schreiben. Als “Herausgeberin zahlreicher Zeitungen in Rheinland-Pfalz und Hessen” habe VRM eine „herausragende Stellung“ in der demokratischen Öffentlichkeit. Damit gehe eine besondere Verantwortung einher. „Schade, dass wir an diese Selbstverständlichkeit erinnern müssen“, so Schmöller und Delbasteh mit unerträglicher Arroganz.

Systematische Ausgrenzung Andersdenkender

Nein, nicht schade, sondern schockierend ist, dass die SPD als einstige Partei der Unterdrückten und Entrechteten zu systematischer Ausgrenzung Andersdenkender und Mundtotmachung kritischer Medien aufruft. Dass sich Parteien als mediale Qualitätswächter aufspielen und entscheiden wollen, was gedruckt (und gelesen) werden darf und was nicht, ist ein Unding – zumal die SPD über die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (ddvg) mit Sitz in Berlin eine Holding zu 100 Prozent besitzt, die ein wahres Medienimperium beherrscht und direkte sowie indirekte Beteiligungen an rund 500 Medienangeboten aus Print, Funk und Digital hält. Das macht die Attacke auf Nius via die VRN zu einem grob wettbewerbswidrigen Akt. Scheinheilig schreiben die Zensur-Sozen auch noch, es müsse “befürchtet werden”, dass die “gute journalistische Arbeit der ‚Allgemeinen Zeitung‘ in Mainz und der Zeitungen in Wiesbaden, Darmstadt und Gießen in Mitleidenschaft gezogen” werden könne.. Die „Grundlage für die weitere politische Bewertung dieses Vorgangs“ sei nun die geforderte Erklärung von VRM, heißt es warnend-autoritär.

Auch die Mainzer Jusos sprangen auf das Thema auf und verlangen gleich einen sofortigen Stopp der Produktion der „Nius“-Wochenzeitung. Die beiden Co-Vorsitzenden Viktoria Wagner und Benedikt Boßbach werfen dem Portal vor, „rechtspopulistische Hetze unter dem Deckmantel von vermeintlich seriösem Journalismus“ zu verbreiten. Zudem kritisieren die Jusos, dass sich Nius nicht dem Pressekodex und der freiwilligen Kontrolle durch den Deutschen Presserat unterwerfe. Dass die Jusos sich damit als geistige Brandstifter der nächsten Anschläge auf kritische Journalisten erweisen – wie jene vor drei Wochen auf das Auto von Julian Reichelt –, scheint ihnen selbst nicht einmal aufzufallen.

“Legalität allein darf kein Maßstab sein“

Die VRM hat sich mittlerweile zu den SPD-Forderungen geäußert. Doch anstatt diesen totalitären Übergriff als das zu brandmarken, was er ist, teilte man lediglich mit: „Die technische Herstellung eines Produkts ist nicht mit einer inhaltlichen Zustimmung oder Unterstützung der darin vertretenen Positionen gleichzusetzen“. Die Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte liege ausschließlich bei den jeweiligen Herausgebern. Die Produktion der „Nius“-Wochenzeitung bedeute daher weder eine politische Positionierung noch eine Identifikation mit den dort vertretenen Ansichten. Diese Binsenweisheit ist natürlich trivial, doch dass man auf so etwas hinweisen muss, ist eine Blamage. Zugleich betonte die VRM, dass die eigenen Medienangebote ihren journalistischen Grundsätzen und Qualitätsstandards verpflichtet blieben. Die redaktionelle Unabhängigkeit habe einen hohen Stellenwert. Die Betriebsräte von VRM sprangen natürlich auf den Zug auf und gaben sich „entsetzt“ darüber, dass ihr Unternehmen den Druckauftrag angenommen habe. „Legalität allein darf kein Maßstab sein“, ließen sie wissen. Ein Medienunternehmen trage auch gesellschaftliche Verantwortung und benötige einen demokratischen Wertekompass sowie eine klare Haltung gegenüber unseriösen Medien.

Zudem kritisieren sie, dass die Beschäftigten nicht vorab informiert worden seien, sondern hätten aus externen Medienberichten von der Zusammenarbeit erfahren hätten. Nun gerate das Personal gegenüber Kunden und Lesern in eine „äußerst demütigende Situation“ und sehe die eigene journalistische Glaubwürdigkeit gefährdet, behaupten sie allen Ernstes und fordern Erklärungen der Unternehmensführung, welche ethischen Maßstäbe bei solchen Geschäftsentscheidungen gelten, wer die Inhalte von „Nius“ kontrolliert und warum die VRM Anzeigen der AfD ablehne, aber ein rechtspopulistisches Blatt drucke. Und schließlich erwartet man auch noch eine zeitnahe Positionierung der Chefredaktion.

Totalitärer Ungeist

Die Sorge könnte man diesen verlogenen Bedenkenträgern mit ihrem totalitären Ungeist leicht nehmen: Wenn sie selbst schon nicht bereit sind, das einfach einmal zu lesen, was sie hier drucken und jetzt verdammen, sollten sie doch einfach einmal im Bekanntenkreis die Artikel der ersten “Nius“–Druckausgabe herumzeigen. Sie dürften sich wundern, dass hier kein normaldenkender Menschen irgendetwas “Populistisches“ oder gar “Rechtsextremes“ entdecken wird, sondern im Gegenteil die dortigen Artikel rundum auf Zustimmung stoßen werden, weil sie dem gesunden Menschenverstand näher kommen als alles, was linke Medien hierzulande verbreiten.

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Davon abgesehen zeigt sich hier ein weiterer Fall von Haltungsdekadenz: Statt froh zu sein, dass es in Zeiten allgemeinen Zeitungssterbens überhaupt noch Druckaufträge gibt, zumal eines erfolgreichen jungen Medienunternehmens gibt, empören sich die ideologischen Betriebsräte, dass ihr Unternehmen eine geschäftliche Entscheidung getroffen hat, die auch ihre Arbeitsplätze einstweilen sichert. Und VRM selbst rechtfertigt sich auch noch dafür, weil eine Bande überflüssiger und anmaßender SPD-Funktionäre und Jungkader, die auf Kosten der Allgemeinheit leben, sich in Dinge einmischen von denen sie nichts verstehen und die sie vor allem nichts angehen. Keine zwei Wochen, nachdem Reichelts Auto brannte, schürt die Mainzer SPD erneut ein Klima des Hasses, das sich früher oder später in erneute Gewalt entlädt. Von Parteienverboten bis Ausgrenzung und Diskriminierung der Opposition bis zum Antisemitismus: Die Linken sind es, die alles, wirklich alles in diesem Land wiederkehren lassen, was an Schrecken der Vergangenheit überwunden schien. Wer keine Meinungsvielfalt erträgt und alles vernichten will, was nicht auf Linie ist, ist der wahre Epigone des Faschismus und besorgt den Rückfall in jene dunklen Zeiten, vor denen er selbst schizophrenerweise unermüdlich warnt.