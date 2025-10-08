Linksfaschisten machen mobil gegen „Apollo News“

Die Linkspartei zeigt ihre totalitäre Fratze immer unverhüllter: Nun will sie das Portal „Apollo News“ aus dessen Redaktionsräumen in Berlin-Treptow vertreiben – und das auch noch in aller Offenheit und im Bündnis mit der Antifa und der linksradikalen und mit Millionen an Steuergeld geförderten Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS). Der Linken-Bezirksverband Treptow-Köpenick gründete sogar eine eigene Arbeitsgruppe, nur um Aktionen gegen „Apollo News“ zu koordinieren. Letzte Woche fand ein Treffen mit 50 bis 70 Teilnehmern unter dem Motto „Apollo News: Die rechte Redaktion in unserem Kiez“ statt, bei der man “gemeinsam überlegen“ wollte, wie man “der Arbeit des Portals einen Riegel vorschieben“ könne. Nach 35 Jahren schließt sich in Berlin wieder der Kreis: Die Linkspartei ist geistig wieder vollumfänglich bei der alten SED angelangt. Dass diese ungeheuerlichen totalitären und antifreiheitlichen Selbstoffenbarungen auch noch völlig freimütig kommuniziert werden, zeigt, wie sehr man inzwischen den linken Mainstream auf seiner Seite weiß.

Zu den Rednern bei dem Treffen, bei dem die Vertreibung missliebiger Journalisten durch eine Mischung aus Mobbing, wirtschaftlicher Sabotage, Vergraulen und Bedrohung geplant wurde, gehörten Moritz Warnke, der Bezirksvorsitzende der Linken Treptow-Köpenick, und Kira Ayyadi von der AAS. Man wolle „Apollo News“ „auf den Sack gehen“ und der Redaktion „das Leben unbequem machen“, so weit wie möglich, verkündete Warnke, der unter anderem eine Störung der “Apollo”-Seminare für junge Journalisten in den Raum stellte und „weitere gemeinsame Aktivitäten“, auf die er aber “nicht öffentlich eingehen” wollte – eine klare Anspielung auf Antifa-Aktionen, die im geistigen Umfeld der Möchtegern-Reichenerschießer und verhinderten AfD-Vergaser wohlverstanden wurde.

“Rechten Medien auf die Tasten treten”

Ayyadi wiederum erklärte, es sei wichtig, sich gegen „Apollo News“ zu „wehren“ und behauptete so belegfrei wie wahrheitswidrig, die Ziele von „Apollo News“ und des „Personals, was hier um die Ecke arbeitet“, würden „die Straße unsicher“ machen – speziell für Menschen mit „nicht-deutschen Nachnamen“. Und während die projektiven Wahnvorstellungen die Synapsen knallen ließen, schwurbelte sie weiter: „Auch wenn ihr euch vielleicht nicht direkt betroffen fühlt, von der Gewalt, die von dieser Ideologie ausgeht, auch ihr seid in letzter Konsequenz Betroffene davon“. Ziel von „Apollo News“ sei ein „gesäubertes Deutschland“ – zack, gleich die nächste Wahnvorstellung! Außerdem lud sie ein, sich in der „AG Aktiv gegen Apollo-News in Alt-Treptow“ einzubringen, wo engagierte „Antifaschist_Innen“ eingeladen seien, Ideen für das weitere Vorgehen zu sammeln und gemeinsam gegen „Apollo News“ vorzugehen. Überhaupt will man „rechten Medien auf die Tasten treten“.

Warnke brüstet sich für diese linksfaschistischen und freiheitsfeindlichen Aktivitäten auch noch öffentlich – und verteidigt sie mit atemberaubender Dreistigkeit. Gegenüber der „Berliner Zeitung“ bestritt er trotzdem, dass es sich bei dem Treffen um einen Angriff auf die Pressefreiheit gehandelt habe. Ziel der Veranstaltung sei es vielmehr gewesen, über “Strategien” von „rechts-alternativen Medien“ aufzuklären. „Auf der Veranstaltung war unter anderem Thema, dass Portale wie Apollo oder Nius versuchen, ihre extrem rechte Agenda anschlussfähig für die bürgerliche Mitte zu machen“, so Warnke in der üblichen linken Phraseologie. Diese These werde „durch den Versuch, zum Beispiel durch FDP- und CDU-Politiker, einen erfundenen Gewaltaufruf zu skandalisieren, eindrucksvoll belegt“. Es gehe in der Sache nicht um Pressefreiheit, sondern um den Schutz der Demokratie vor rechten Strukturen: „Die Auseinandersetzung um extrem rechte Publikationen ist keine um die Pressefreiheit, sondern eine um die Verteidigung unserer offenen und demokratischen Gesellschaft, die permanent aus dieser Richtung angegriffen wird“, behauptet er. „Wer heute Apollo verteidigt, als handele es sich um ein ganz normales Presseerzeugnis, als wäre das Portal eine normale Stimme des demokratischen Meinungswettstreits, sollte eventuell den eigenen politischen Kompass justieren“, wagt er allen Ernstes zu sagen.

Gespenstische Vorgänge

Dieses Statement bringt die ganze totalitäre linke Anmaßung auf den Punkt. Ausgerechnet die Nachfolgerin der totalitären Mörderpartei SED erklärt sich zur Wächterin von Demokratie und Pressefreiheit? Hier ist nun endgültig ein Dammbruch vollzogen worden. Der Linksblock erklärt öffentlich, ein nicht-linkes Medium attackieren und so lange drangsalieren zu wollen, bis es aus “unserem Kiez“ – hier eine sinnidentische sprachliche Parallelführung zu “unserer Demokratie“ – erfolgreich verdrängt ist. Dabei schwingt kaum noch unterschwellig auch der Aufruf zu Gewalt mit. Man gründet sogar eine eigene Arbeitsgruppe, um die Aktionen generalstabsmäßig vorzubereiten und durchzuführen – und das alles auf aktives Betreiben einer im Bundestag vertretenen Partei und mit Beteiligung einer Stiftung, die Millionen an Steuergeldern pro Jahr einstreicht. Diese Vorgänge sind geradezu gespenstisch – wie auch das fanatische und wirre Gefasel, das auf dem Linken-Treffen zum Besten gegeben wurde.

Die hier geäußerten Redebeiträge liefern erschütternde Einblicke in die zutiefst antiliberale, intolerante Gedankenwelt, die bei allen linken Parteien und ihren zahllosen Zuträgern und Kostgängern vorherrscht und die auch und gerade durch das unsägliche Programm „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums auf Kosten der mit großer Mehrheit nicht-linken Allgemeinheit finanziert werden. Es ist de facto eine staatlich geförderte Vorstufe des Terrorismus, die hier vorbereitet wird. Überflüssig zu erwähnen, dass auch hier natürlich wieder jede mainstreammediale Aufschrei über diesen ungeheuerlichen Skandal ausblieb. Hätte die AfD zu einem Treffen eingeladen, auf dem erörtert werden sollte, wie man beispielsweise die ultralinke „taz“ gewaltsam aus ihren Redaktionsräumen vertreiben könnte (was sie nie tun und an was sie nicht einmal denken würde!). hätte sich das gesamte politmediale Kartell vom Bundespräsidenten und ÖRR abwärts mit Warnungen und Verbotsforderungen überschlagen, die Aufregung würde keine Grenzen kennen. Doch wenn die SED-Nachfolgerin und ihre Gehilfen eine Verschwörung gegen ein freies Medium planen, wartet man vergeblich auf irgendeine Kritik geschweige denn keine Empörung. Es sind gemeingefährlichen Kräfte, die in diesem Linksstaat am Werk sind und ganz ungestört schalten und walten können. Zuerst bleiben ihre Worte straffrei und dann ihre Taten.