Linksgrüne „Idealbesetzung“: ARD-Millionendeal und noch mehr Sendeplätze für Louis Klamroth

Louis Klamroth soll offenbar zum neuen Superstar bei der ARD werden: Etliche Millionen Euro an Zwangsbeitragszahler-Geldern will die Anstalt in den kommenden zwei Jahren in teils neue Sendeformate mit dem umstrittenen “Hart aber fair”-Frontmann stecken. Der ÖRR-Gewinnler Klamroth, der nicht nur aussieht wie ein linker Langzeitstudent, sondern auch genau so daherredet und maximal voreingenommen “moderiert”, ist ein Beispiel für die Kungelei und Günstlingswirtschaft beim Staatsfunk. Egal, wie schlecht die Leistung und wie unbeliebt auch beim Zuschauer: Klamroth wird durchgepresst, weil er ins erwünschte linksgrüne Haltungsprofil passt.

Denn die Verlängerung und sogar Ausweitung des Kontrakts erfolgt trotz katastrophaler Quoten, massiver Publikumskritik und sogar öffentlicher Distanzierung seines Vorgängers Frank Plasberg, der Gründer von “Hart aber fair”, der offen erklärte, sich bei Klamroth “in Person wie auch Journalismusverständnis getäuscht” zu haben. Der Zweijahres-Deal bis 2027 soll sogar ein eigenes Mediathek-Format plus „Bürgerdialoge“ beinhalten. Geplant für die Klamroth-Sendungen sind, laut “Medieninsider”, insgesamt 12,5 Millionen Euro Produktionskosten. Vor allem das neue, noch unbekannte Format im Ersten komme die Gebührenzahler mit 256.000 Euro pro Folge teuer zu stehen. “Hart aber fair” kostet pro Folge 230.000 Euro.

Insgesamt 58 Sendungen

Louis Klamroth kann sich also nicht nur über noch mehr Möglichkeiten freuen, seine tendenziöse, charismafreie und belehrende Attitüde in die Kamera zu drücken , sondern auch über saftige Gehaltschecks. Insgesamt soll er selbst eine Million Euro an Honorar in den Jahren 2026 und 2027 erhalten. Zwar bekommt er wie auch schon in diesem Jahr 18.000 Euro pro Ausgabe, da aber mehr Formate und somit mehr Folgen mit ihm geplant sind, steigt sein Gehalt. Insgesamt soll er 58 Sendungen moderieren. Weder Louis Klamroth selbst noch die ARD haben sich bisher zu dem neuen Vertrag geäußert.

Dabei hat Klamroth „Hart aber fair“ in den Keller moderiert: Statt der angestrebten 250.000 Mediathek-Abrufe pro Sendung schaffte Klamroth im Schnitt nur 180.000 – ein Minus von 28 Prozent. Und die linearen Quoten? Ebenso im freien Fall. Zuschauer beschweren sich massenhaft: zu hölzern, oberlehrerhaft, schlecht vorbereitet und herablassend sei sein Moderationsstil. Neben Plasberg hagelt es vernichtende Urteile aus den eigenen Reihen. Trotzdem setzt man bei der ARD unbeirrt auf ein “Weiter so”. Warum? Weil Klamroth perfekt ins System passt.

“Idealbesetzung” als Neubauer-Lebensgefährte

Der Lebensgefährte der Grünen-Aktivistin und deutschen Ersatz-Greta Luisa Neubauer – Reemtsma-Erbin, intellektuell präpotent, aber politisch korrekt bis zum Untergang – ist offenbar die Idealbesetzung für eine ARD, die längst nicht mehr berichten, sondern erziehen will.

Wie die Personalie Klamroth und ihr weiterer Karrierehöhenflug in der Öffentlichkeit ankommt, zeigt beispielhaft ein Blick in die Kommentarspalten etwa bei “Focus”. Dort heißt es zu dem neuen ARD-Deal etwa: “Und alles mit abgepressten Geld der Bürger”; “Rot-grüne Gesinnung wird in ARD und ZDF immer gefordert, auch mit Millionen der Beitragszahler… bei denen gilt nicht, wer bestellt, zahlt”; “Sollte der nicht ersetzt werden, von wegen Fehlbesetzung, oder hat seine Freundin interveniert?”; “Keinen Zwang zur Zahlung mehr, oder viel besser noch: Diesen ganzen Saustall abschaffen”” “Wie kann man diesem Moderator, der keine ordentliche Sendung abliefert noch weitere anbieten… Hat er als Freund von Frau Neubauer bessere Karten als andere, die qualifizierter sind?”; ”Er hat sich bewährt: Er ist linksgrün genug, um bei den ÖRR eine große Karriere machen zu können, somit werden ihm jetzt unsere Zwangsgelder großzügig in den A. gesteckt.” Und so weiter, und so fort…