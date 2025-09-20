Linksgrüner Nationalmasochismus: Milliarden für EU, Klima, Ukraine – aber kein Geld mehr für unsere Straßen und Brücken

Als im März der gerade erst abgewählte Bundestag zusammengetrommelt wurde, um der designierten schwarz-roten Regierung eine beispiellose Schuldenorgie in Höge von 900 Milliarden Euro abzunicken, wurde der Öffentlichkeit erzählt, 500 Milliarden davon würden in die marode Infrastruktur fließen und seien als ”Zukunftsinvestitionen” in die Substanz gedacht. Doch wie alles andere, erweist sich auch dies als eine Lüge der charakterlich und moralisch völlig verwahrlosten Merz-Regierung. Was zu beweisen ist: Das Verkehrsministerium hat trotz der höchsten Steuern aller Zeiten plus biblischer Neuschulden nicht einmal Geld übrig für die zugesagten Neu- und Ausbauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen.

Bei einer Konferenz in München forderten die Länder-Verkehrsminister die Bundesregierung auf, eine auskömmliche Finanzierung für Ausbau, Erhalt und Sanierung der Verkehrsinfrastruktur des Bundes sicherzustellen. Tim-Oliver Müller, der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, erklärte: „Verschobene oder gar gestrichene Bauprojekte heißt für die Bürgerinnen und Bürger: kaputte Brücken und Straßen, Sperrungen, Umleitungen, Stau“. Das „Sondervermögen“ wird von der Regierung zweckentfremdet, indem man ihm Gelder aus den Kernhaushalten zuschlägt und die dadurch frei gewordenen Mittel dann für irgendwelche ideologischen Projekte verschwendet. Man nimmt eine halbe Billion Euro für Infrastruktur auf, dann wird jedoch weniger denn je gebaut. Auch die Bahn bekommt zwar Milliarden, nicht aber für Neu- und Ausbauprojekte – weil nicht genug Geld zur Verfügung steht. Das Defizit des Ressorts für Bundesfernstraßen liegt für den Zeitraum 2026 bis 2029 bei rund 15 Milliarden Euro.

Selbstzerstörerische Impulse

SPD-Finanzminister Lars Klingbeil schiebt die Schuld auf CDU-Verkehrsminister Patrick Schnieder: Die Regierung nehme so viele Milliarden in die Hand wie nie zuvor, erklärte Klingbeil. Mit den 166 Milliarden Euro für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur habe Schnieder „jetzt wirklich die Chance, richtig zu klotzen und das Land zu verändern“, meinte Klingbeil. In diesem Jahr habe Schnieder 33,4 Milliarden Euro aus dem Kernhaushalt und Sondertöpfen für Investitionen zur Verfügung, davon 10 Milliarden für Bundesfernstraßen. Das seien allein bei den Straßen 1,5 Milliarden mehr als im Vorjahr. In den kommenden Jahren werde dieser Wert gehalten. Nun müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren verbessert und vorrangige Projekte identifiziert werden.

Vermutlich wird nichts davon passieren – weil die Regierung “Wichtigeres” mit den den Bürgern abgepressten Steuern anzufangen hat. Denn Klingbeils innerkoalitionäre Schulzuweisungen sind bloße Ablenkungsmanöver – und das ist der eigentliche Skandal hierbei: Deutsche Steuergelder weden überallhin weltweit, ganz nonchalant, zweckentfremdet und veruntreut – von zig Milliarden Entwicklungshilfe jährlich für korrupte Staaten (wobei die berüchtigten peruanischen Radwege nur die Spitze des Eisbergs sind) bis hin zu völlig verantwortungslosen Ukraine-Hilfsgeldern. Hinzu kommt der gigantische deutsche Anteil am EU-Haushalt; Gelder, die dann fürs Klima oder für EU-Strukturfonds für Bauprojekte in Südeuropa und anderswo aufgewandt werden – wo infolgedessen längst eine (faktisch von deutschen Steuergeldern finanzierte) deutlich und sichtbar bessere Verkehrsinfrastruktur besteht als hier bei uns. Diese vollkommene Perversion des Zwecks von Steuern und soliden Staatsfinanzen kann nur noch durch einen galoppierenden Nationalmasochismus und selbstzerstörerische Impulse der herrschenden linken Klasse erklärt werden. Es geschieht also, was abzusehen war: die Schulden, an denen noch Generationen zu tragen haben werden, versickern im Bürokratismus der deutschen Kleinstaaterei, die Infrastruktur modert weiter vor sich hin, Milliarden werden in aller Welt für allen möglichen Unsinn verbraten. Auch hier zeigt sich wieder, dass dieser Parteienstaat ein einziger zerstörerischer Bremsklotz für das Land ist.