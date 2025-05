Linksgrünes Tribunal gegen Dobrindt bei Maybritt Illner

Gestern bei “Maybritt Illner” im ZDF: Der “Spiegel” in Person des unvermeidlichen Talkshow-Dauergasts Melanie Amann, die Grünen (!) in Gestalt von Katharina Dröge und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sitzen gemeinsam vor der öffentlich-rechtlichen Kamera, sprechen die Linken und den Verfassungsschutz frei von berechnendem Kalkül oder gar Schuld (gerade Dobrindt!) und urteilen die AfD und ihre Wähler im Prinzip als Nazis ab. Also, liebe Leute: Jeder, der ein Minimum an Gerechtigkeitsgefühl und Ausgewogenheit mitbringt, egal ob links oder rechts, muss da einen Brechreiz kriegen.

CSU-IM Dobrindt zweifelt keinen Moment an der politischen Integrität seiner Amtsvorgängerin Nancy Faeser und an der Richtigkeit des Berichtes des Verfassungsschutzes (obwohl die Behörde gestern ja schon etwas zurückrudern musste und die Einstufung “gesichert rechtsextrem” vorerst nicht mehr verwendet, solange das AfD-Eilverfahren am Bundesverfassungsgericht dagegen läuft). Aber auch dies Anbiederung nützt ihm nichts. Denn die linksgrüne Phalanx – vom Wähler bei der Bundestagswahl gnadenlos abgewählt, aber im ÖRR dauerpräsent – setzt ihn, Friedrich Merz und die Union schon wieder in altbekannter Manier unter Druck.

Wer treibt hier wen?

Merz, der laut der Grünen Dröge “Europa in der Migrationspolitik in Brand setzt” (!), wird es noch bitter bereuen, dass er vor den Resten der Ampel zu Kreuze gekrochen ist und dabei gleich noch das Wahlvolk von vorne bis hinten angelogen und verarscht hat. Und dass sich ausgerechnet die verhinderte Pressesprecherin der deutschen Linken, “Spiegel”-Amann, zu sagen erdreistet, die Union sei “von der AfD getrieben”, ist wohl ein schlechter Witz – wie auch diese Talkshow zeigt: Getrieben werden Merz & Co. von den Linken und Grünen, auf die sie sich eingelassen haben. So wie überhaupt alles und jeder, der etwas Konstruktives und Vernünftiges für dieses Land tun will, wird von den Linksgrünen und Sozis und deren Medien getrieben. SO schaut’s aus!

Das alles kann nie und nimmer gutgehen. Es wird nicht lange dauern, bis die ideologisierte Linke und ihre angeschlossenen Medien auch die Union als ungesichert rechtsextrem einstufen werden. Und eines ist klar: Den “Politikwechsel” – erwünscht, gewählt und versprochen – kannst Du getrost vergessen.