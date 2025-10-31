Linksjustiz und Meldestellen: Was bei Bolz strafbar sein soll, geht bei Polenz problemlos durch

In Lasse Hallströms “Casanova“ antwortet der von Jeremy Irons gespielte päpstliche Großinquisitor Venedigs auf die Frage einer jungen Adligen, was genau eigentlich Ketzerei sei: “Ketzerei ist das, was ich dafür halte.” Derselbe Sophismus findet in abgewandelter zeitgenössischer Form auf die Rechtsauslegung im besten Deutschland aller Zeiten Anwendung: Was einen bestimmten Straftatbestand erfüllt und was nicht, hängt mittlerweile ausschließlich davon ab, wer ihn begeht. Wenn zwei exakt dasselbe tun, ist es im willkürlichsten und politischsten Justizapparat seit 1945 nicht dasselbe. Der Gleichheitsgrundsatz der Justiz ist tot.

Dies zeigt sich derzeit geradezu lehrbuchmäßig an der strafrechtlichen Würdigung von ein und demselben inkriminierten Zitat, nämlich der Nazi-Parole “Deutschland erwache!”, einem der von Paragraph 86 Strafgesetzbuch berührten “Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen”. Im Fall der – erkennbar sarkastischen – Verwendung als empfohlene Übersetzung für “woke” an die Adresse der “taz” durch den über jeden Extremismusverdacht erhabenen Philosophen und Kommunikationswissenschaftlers Norbert Bolz in einem Tweet hatte dies jedoch zu einer Hausdurchsuchung geführt; eine völlig überzogene und rein der Einschüchterung dienende Aktion der Berliner Staatsanwaltschaft.

Wenn der Kontext plötzlich doch zählt…

Bejubelt wurde dieses kafkaeske Vorgehen unter anderem vom CDU-Scharfmacher und X-Pöbel-Hetzer Ruprecht Polenz, der die unter anderem im Fachmagazin “Legal Tribune Online“ vertretene Auslegungspraxis deutscher Staatsanwaltschaften vehement begrüßte, der Kontext der Verwendung müsse bei der Verfolgung nach Paragraph 86 StGB dahinstehen, denn die betreffenden NS-Symbole und -Parolen seien in jedem erdenklichen Zusammenhang grundsätzlich strafbar, also auch nicht bei ironischer oder künstlicher Verwendung erlaubt, da es um deren generelle “Tabuisierung” gehen müsse.

Als kurz darauf ein Tweet von Polenz aus dem Jahr 2023 ans Licht kam, in dem er selbst “Deutschland erwache!” – zur Diskreditierung der AfD – verwendet hatte, womit er sich nach seiner eigenen Logik (und der der Staatsanwaltschaft) klar strafbar gemacht hatte, versuchte sich Polenz wortreich herauszureden (siehe hier). Zwar wird aufgrund zahlreicher eingereichter Strafanzeigen ermittelt, doch ob dies ähnlich drastisch wie bei Bolz erfolgt, darf getrost bezweifelt werden – eben weil die himmelschreiende Doppelmoral und Ungleichbehandlung trotz ein und desselben Tatbestands in Deutschland zum Himmel stinkt. Einen Vorgeschmack darauf bietet die Einordnung der der Staatsanwaltschaft zuarbeitenden betreffenden Meldestelle “HessenGegenHetze”, die im Fall von Bolz den “Deutschland erwache!”-Tweet zur Anzeige gebracht hatte.

Widerliche Doppelmoral

Als der Polenz-Tweet nun ebenfalls dort gemeldet wurde, teilte “HessenGegenHetze” natürlich mit, man sehe keine Veranlassung für eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft – und begründete das mit folgender selbstentlarvender Heuchelei: “Wir haben den von Ihnen beobachteten Inhalt und den damit im Zusammenhang stehenden Kontext dokumentiert, übergeprüft und bewertet. Nach unserer Bewertung bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Gefährdungslage, strafbare oder extremistische Inhalte. Von einer Übermittlung an andere Behörden haben wird daher abgesehen.” Dann folgte noch der – in diesem Fall geradezu höhnische – Dankbotschaft-Standardtext, der jedem Denunzianten entboten wird: “Mit Ihrer Meldung haben Sie einen wichtigen Beitrag geleistet, um gegen Hate Speech vorzugehen. Jede eingehende Meldung hilft uns dabei, Hate Speech greifbar zu machen, nicht unwidersprochen stehen zu lassen.”

Wir fassen also zusammen: Die Verwendung einer knallharten NS-Parole durch Ruprecht Polenz ist keine strafbare Handlung, bei anderen gibt es deswegen Hausdurchsuchungen. Ein Kommentar auf X bringt es auf den Punkt: “So fängt es also an. Und dann wundern wir und wenn wir im NS 2.0 aufwachen.”