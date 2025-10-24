Linksjustiz: Wieso die Polizei Norbert Bolz morgens aus dem Bett holt und gegen die „taz” nicht mal ermittelt wird

Die Affäre um Norbert Bolz‘ Hausdurchsuchung eskaliert: Inzwischen geht es um die Frage, wieso die Staatsanwaltschaft nicht gegen die “taz“ ermittelt, die die NS-Parole “Deutschland erwache” zuerst verwendete (für eine neuerliche, übrigens eindeutig verleumderische Insinuierung einer Nazinähe der AfD), stattdessen jedoch gegen Bolz, der auf die infame “taz”-Schlagzeile seinerseits mit erkennbarer Ironie reagiert hatte.

Wörtlich hatte die “taz” gehetzt: „AfD-Verbot und Höcke-Petition: Deutschland erwacht“. Bolz hatte daraufhin den entsprechenden “taz”-Artikel retweetet und sarkastisch überspitzt (mithin klar satirisch) – via X kommentiert: “Gute Übersetzung von ‚woke‘: „Deutschland erwache!“ Der gesamte Vorgang spielte sich bereits im Januar 2024 ab. 18 Monate später, gestern früh, wurde Bolz dann wegen dieses Satzes von vier Polizisten aus dem Bett geholt, die mit einem Durchsuchungsbefehl seine Wohnung filzten – ein kafkaesker ungeheuerlicher Vorgang, der international für Bestürzung sorgte und den Zustand dieses “Rechtsstaats” treffend illustriert.

Wenn zwei dasselbe tun…

Der Journalist Alexander Wallasch wollte von der zuständigen Berliner Staatsanwaltschaft wissen, ob auch eine Hausdurchsuchung gegen die “taz”-Redaktion beantragt oder durchgeführt werde wegen des Ursprungspost, auf den sich Bolz bezogen hatte, und falls nein, weshalb nicht. Konkret frage Wallasch an: „Wurde der ‚taz‘-Post auf eine mögliche Verletzung von § 86a StGB geprüft? Sieht die Rechtsprechung auch Abwandlungen wie ‚erwacht‘ als strafbewehrt? Warum wurde erst jetzt, zwei Jahre nach dem Post, gehandelt? Gab es einen konkreten neuen Hinweis oder eine Anzeige, die die Hausdurchsuchung auslöste?“

Die Staatsanwaltschaft antwortete darauf fadenscheinig: “Die Abwandlung wird hier nicht als strafbewährt betrachtet, da nur die Form ‚Deutschland erwache‘ der Losung der Sturmarmee der NSDAP zuzuordnen ist.” Auf Wallaschs Rückfrage, ob man also „Deutschland erwacht!“ straflos verbreiten dürfe, obwohl laut geltender Rechtsprechung eigentlich auch minimale Abweichungen strafbar sind, folgte die lapidare Antwort: Hierzu kann ich Ihnen keine allgemeine Rechtsauskunft erteilen und auch nicht (in eine) rechtliche Diskussion einsteigen. Die Bewertung einer Strafbarkeit ist stark einzelfallabhängig. In dem Zusammenhang des u.g. Verfahrens gehe ich davon aus, dass kein Verfahren eingeleitet wurde.“ Und zu Wallaschs Frage, warum erst so spät reagiert wurde, teilte die Anklagebehörde mit: “Der Zeitablauf gestaltete sich wie folgt: Die Staatsanwaltschaft erhielt die Meldung von der ZMI (Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, die Anlaufstelle für alle Stasi2.0-NGOs und Denunzianten, von denen auch Bolz angeschwärzt wurde) Ende März 2025. Die Staatsanwaltschaft prüft nicht etwa selbst das Internet auf etwaige Straftaten, sondern ist auf die Zulieferung von anderen Behörden wie z.B. der Polizei angewiesen.” Daraufhin sei die Hausdurchsuchung beantragt worden.

Unglaubwürdige Begründungen

Die vage Begründung, warum keine Prüfung gegen die “taz” eingeleitet wurde, ist äußerst unglaubwürdig und wirft die Frage nach Doppelstandards und Strafvereitelung auf. Rechtsanwalt Dirk Schmitz, der auch Ansage!-Autor ist, kommt zu folgendem Schluss: “Entweder ist in dem gegebenen satirischen Kontext ‚Deutschland erwache‘ zulässig – oder nicht. Wenn es nicht zulässig ist, muss auch ‚Deutschland erwacht‘ strafrechtlich verfolgt werden.” Schmitz verweist darauf, dass es in Paragraph 86 Strafgesetzbuch seit 1994 heißt:

“Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.”

„Deutschland erwache“ und „Deutschland erwacht“ sind ohne jeden Zweifel zum Verwechseln ähnlich. Dennoch hat im vorliegenden Fall eine durch Bundeskriminalamt (BKA) und linke NGOs angeheizte politische Staatsanwaltschaft nur den bösen konservativen Bolz verfolgt, obwohl der den in eindeutiger NS-Anspielung verfassten “taz”-Post nur kommentiert und dabei auf die identische Bedeutung der deutschen Übersetzung von “woke” und “erwacht” hingewiesen hatte. Kurzum: Bolz ist also Straftäter, die “taz” nicht.

Grob rechtsmissbräuchliche und unverhältnismäßige Instrumente

Besonders verdächtig für diesen “linken Freibrief” sei, so Schmitz, ein uralter “taz”-Artikel vom 9. April 1998, auf dem sogar in der Überschrift ohne weiteren Einschub fett zu lesen stand: „Deutschland erwache!“ Es ging damals – völlig losgelöst von NS-Fragen – um Toni Blair; für die juristische Bewertung ist dies jedoch unerheblich. Doch auch damals gab es keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen der Berliner Staatsanwaltschaft. Schmitz: “Mit diesem linken blinden Auge arbeiten in jüngster Zeit immer mehr Gerichte und Staatsanwälte an der willkürlichen Ausdehnung – und Verkürzung – der Sozialadäquanzklausel – also der Zulässigkeit der Verwendung.” Diese Sozialadäquanz-Klausel‘ sieht dann keine strafrechtliche Verfolgung vor, wenn “die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken” dient.

Zu diesen Ausschlusskriterien gehört ausdrücklich auch Satire – wobei, wie Schmitz beklagt, die in Teilen immer öfter linkspolitisch agierende Justiz dabei nicht mehr die Veröffentlichung selbst bewertet, sondern gezielt das politische Lager der Urheber sondiert. Sind diese tendenziell “rechts”, wird von einer Strafbarkeit ausgegangen und sogar zu völlig überzogenen, rechtsmissbräuchlichen Instrumenten (wie in keiner Weise indizierten Hausdurchsuchungen) gegriffen. Sind die Urheber links, wird gewohnheitsmäßig nicht einmal vorermittelt.

Strafanzeigen gegen “taz”-Umfeld und strafvereitelnde Ermittler empfohlen

Alice Weidel als Hexe mit Hakenkreuz darzustellen, ist als „Karnevalssatire“ laut einer umfassenden Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf daher Rechtens, während „rechte Darstellungen“ von Hakenkreuzen selbst mit klaren Warntexten von Landgerichten in Beschlüssen als strafbar beurteilt werden – nicht selten mit der irren präjudizierenden Begründung, der Urheber sei AfD-Mitglied und dieser würde deshalb „unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit“ nationalsozialistisches Gedankengut „salonfähig“ machen (zitiert aus den Akten eines aktuell anhängigen Falls).

Dirk Schmitz empfiehlt, sich angesichts dieser Schieflage und einseitig-voreingenommenen Strafverfolgung nicht einschüchtern zu lassen. Bezogen auf den Fall Norbert Bolz rät er

zur Strafanzeige „gegen Unbekannt“ gegen Täter aus dem “taz”-Umfeld – und in der Folge zudem auch wegen Strafvereitelung im Amt, sollte die Staatsanwaltschaft diese Verfahren einstellen. “Strafrecht ist immer Legalitätsprinzip. Aber der Bürger erwartet in den unklaren Beurteilungsräumen – zum Beispiel, was darf Satire? – eine strikte Rechtsanwendungsgleichheit”, so Schmitz. Wer als Richter sein Amt zum “Kampf gegen rechts“ missbrauche, habe in der Justiz nichts verloren. Das gilt insbesondere für den Haftrichter und auch die beantragenden Staatsanwälte, die für den Durchsuchungsbefehl gegen Bolz verantwortlich zeichnen: In einem Staat, der “Nie wieder!“ deklamiert, gehören solcher furchtbaren Juristen samt und sonders sofort aus dem Staatsdienst entfernt. Denn sie sind es, die erwiesenermaßen eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen.