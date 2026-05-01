Literaturfälschung aus „Rücksicht“ auf den Islam

In der neuen niederländischen Schulausgabe von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde ein kurzes, aber wichtiges Detail kurzerhand gestrichen: In der fraglichen Passage im 28. Gesang des „Inferno“ beschreibt Dante den Propheten Mohammed als einen der „Säer der Zwietracht“, der in der Hölle grausam bestraft wird. Die Übersetzerin des Werks entschied sich ganz bewusst dafür, diese Stelle auszulassen, um religiöse Gefühle nicht zu verletzen. Ihre Entscheidung begründete sie auch mit aktuellen Ereignissen, die die Sensibilität im Umgang mit religiösen Darstellungen deutlich gemacht haben.

In einem Tweet dazu schreibt Benjamin Kaiser: „In einer niederländischen Neuübersetzung von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde 2021 die Passage über Mohammed in der Hölle gestrichen, um „’die Gefühle von Muslimen nicht zu verletzen“. In dieser Ausgabe für Schüler wurde der 28. Gesang zwar vollständig abgedruckt, jedoch die kurze Passage mit Mohamed weggelassen. Dante betritt hier in seiner großen Vision den Graben des achten Höllenkreises, den Ort, an dem die ‚Säer der Zwietracht‘ auf ewig leiden. Hier sieht Dante einen Dämon, der die Seelen mit dem Schwert zerhackt.”

Verweis auf den Fall Paty als “Begründung” für die Zensur

Und dann heißt es weiter: ”Einer der Verstümmelten ist Mohammed (ital. ‚Maometto‘), der als Spalter bestraft wird. Vor ihm her geht sein Schwiegersohn Ali (‚Alì‘) der ebenfalls zur Strafe gespalten wird: ‚Also verstümmelt siehst du Mahomet. Alì geht vor mir her und weinet laut, gespalten im Gesicht vom Kinn zum Wirbel. Und alle andern, die du hier erblickst, sind Säer der Zwietracht und des Skandals, drum also sind sie grausam zugerichtet.‘”

Kaiser zitiert die Übersetzerin Lies Lavrijsen, die in einem Radio-Interview diese Streichung wie folgt begründet: „Hätten wir die Stelle unverändert gelassen, hätten wir einen Großteil der Leserinnen und Leser unnötigerweise verletzt“. Lavrijsen verwies zudem auf den am 16. Oktober 2020 durch einen 18-jährigen Muslim enthaupteten französischen Lehrer Samuel Paty, der in einer Unterrichtsstunde zur Meinungsfreiheit (im Kontext des Charlie-Hebdo-Prozesses) Karikaturen des Propheten Mohammed aus der Satirezeitschrift “Charlie Hebdo” gezeigt hatte.

Diese Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.