Literaturfälschung aus „Rücksicht“ auf den Islam

In der neuen niederländischen Schulausgabe von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde ein kurzes, aber wichtiges Detail kurzerhand gestrichen: In der fraglichen Passage im 28. Gesang des „Inferno“ beschreibt Dante den Propheten Mohammed als einen der „Säer der Zwietracht“, der in der Hölle grausam bestraft wird. Die Übersetzerin des Werks entschied sich ganz bewusst dafür, diese Stelle auszulassen, um religiöse Gefühle nicht zu verletzen. Ihre Entscheidung begründete sie auch mit aktuellen Ereignissen, die die Sensibilität im Umgang mit religiösen Darstellungen deutlich gemacht haben.
In einem Tweet dazu schreibt Benjamin Kaiser: „In einer niederländischen Neuübersetzung von Dantes „Göttlicher Komödie“ wurde 2021 die Passage über Mohammed in der Hölle gestrichen, um „’die Gefühle von Muslimen nicht zu verletzen“. In dieser Ausgabe für Schüler wurde der 28. Gesang zwar vollständig abgedruckt, jedoch die kurze Passage mit Mohamed weggelassen. Dante betritt hier in seiner großen Vision den Graben des achten Höllenkreises, den Ort, an dem die ‚Säer der Zwietracht‘ auf ewig leiden. Hier sieht Dante einen Dämon, der die Seelen mit dem Schwert zerhackt.”
Verweis auf den Fall Paty als “Begründung” für die Zensur
Und dann heißt es weiter: ”Einer der Verstümmelten ist Mohammed (ital. ‚Maometto‘), der als Spalter bestraft wird. Vor ihm her geht sein Schwiegersohn Ali (‚Alì‘) der ebenfalls zur Strafe gespalten wird: ‚Also verstümmelt siehst du Mahomet. Alì geht vor mir her und weinet laut, gespalten im Gesicht vom Kinn zum Wirbel. Und alle andern, die du hier erblickst, sind Säer der Zwietracht und des Skandals, drum also sind sie grausam zugerichtet.‘”
Kaiser zitiert die Übersetzerin Lies Lavrijsen, die in einem Radio-Interview diese Streichung wie folgt begründet: „Hätten wir die Stelle unverändert gelassen, hätten wir einen Großteil der Leserinnen und Leser unnötigerweise verletzt“. Lavrijsen verwies zudem auf den am 16. Oktober 2020 durch einen 18-jährigen Muslim enthaupteten französischen Lehrer Samuel Paty, der in einer Unterrichtsstunde zur Meinungsfreiheit (im Kontext des Charlie-Hebdo-Prozesses) Karikaturen des Propheten Mohammed aus der Satirezeitschrift “Charlie Hebdo” gezeigt hatte.
Diese Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.
3 Kommentare
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr !
Wer in heraus gehobener politischer Stellung als Verantwortlicher
seine Müchhausenbotschaften immer weiter führt, der muss gehen !
Wie werden wir dieses Element wieder los, zumal er wohl auch
beim nichts ändernden BP einen Standhaltervorteil, wenn auch nicht für seine Partei, hat !
Einfach auf alles verzichten, was haram ist, um Moslems nicht unnötigerweise zu verletzen.
Notwendig ist ja eigentlich nur, vor dem Islam in Bauchlage zu nicken:
„Allah brachte die Muslime auf die Welt, damit sie die Welt erobern und beherrschen und bevölkern. Wenn ein Volk sich dem Willen Allahs widersetzt und sich weigert, muslimisch zu sein, dann wird es zu Sklaven der Muslime werden und Steuern an die islamische Obrigkeit bezahlen. Diese Völker werden hart arbeiten, und ihr werdet Nutzen daraus ziehen.“ – ʿUmar ibn al-Chattāb (592-644, zweiter Kalif des Islam) in Al-Belesri, Conquest of the Countries. Kairo, Ägypten: Verlag Dar al Nahadah (Haus der Erweckung) 1961, Bd.2, S. 310
„Und Allah hat Euch zum Erbe gesetzt über ihr Land, ihre Wohnstätten und ihren Besitz, und auch ein Land, das ihr vorher nicht betreten hattet.“ – Sure 33:27
@Literaturfälschung aus „Rücksicht“ auf den Islam
oder den „Wokismus“ – wer erinnert sich nicht an den Negerkönig von Pippi Langstrumpf !
Nach meiner Meinung ist jede Zensur – sie es aus politischen oder ideologischen Gründen ein Lumperei – genauso wie die Zensur bei Filmen oder selbst Interviews – selbst da fällt mir noch das legendäre Putin -Interview ein, das sie dann so gräßlich verunstaltet haben, das sie schließlich dank Internet das echte Gespräch senden mußten.
Seitdem : nur noch live bei den ÖR.
Oder der NASA – wer erinnert sich noch an die Live-Übertragungen aus dem Shuttle – bis da eine Astronautin von einem UFO sprach und die NASA dann eine Verzögerung einbaute, um unwillkommene Aussagen sofort zu zensieren !