Literaturklassiker in einfacher Sprache, kein schriftliches Dividieren mehr: Deutschlands Schulen im freien Fall

Das Ende der Bildungs- und Kulturnation Deutschland rückt ebenso unerbittlich näher wie das des Industriestandortes: Deutsche Schüler verfügen kaum noch über Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Mathematik, wie eine Untersuchung nach der anderen bestätigt. Und wie auf jede andere Fehlentwicklung in diesem Land auch, reagiert man darauf nicht etwa mit zielführenden Gegenmaßnahmen, sondern mit völliger Kapitulation, die man sich dann wortreich schönlügt. So werden nun an Berliner Gymnasien Klassiker wie Goethes “Faust” oder Werke von Schiller teilweise nur noch in “einfacher Sprache” (offiziell “vereinfachter, moderner Sprache”) gelesen. Lehrkräfte greifen dazu etwa auf die Reihe „Einfach klassisch“ des Cornelsen-Verlags zurück, die sich eigentlich an Real- und Hauptschüler richtet. Der Verlag kürzt die Texte dabei „angemessen“ zusammen. Was darunter zu verstehen ist, entscheiden die Lektoren nach eigenem Ermessen.

Neben der allgemeinen Verdummung und kognitiven Rückentwicklung ist natürlich auch hier die den deutschen Schulbetrieb seit zehn Jahren lahmlegende Massenmigration einer der Hauptgründe. „In Zeiten, in denen viele Jugendliche – besonders mit Migrationshintergrund – das Lesen nur bedingt oder kaum beherrschen, ist es tatsächlich unverzichtbar, ihnen komplexere Texte durch einfache(re) Sprache nahezubringen“, erklärte Christian Plein vom Fachverband Deutsch. Als wolle er dafür den Lebendbeweis erbringen, meint Orçun Ilte, der Berliner Landesschülersprecher, Literaturklassiker hätten keine Anknüpfungspunkte an das Alltagsleben von Schülern mit Migrationshintergrund, weshalb er empfiehlt, stattdessen lieber Rap-Texte zu analysieren. Es spricht wohl für sich selbst, wenn im Schulkanon jede höhere Bildung – die eben auch den Sinn hat, sich über den Alltag zu erheben – abgeschafft werden soll, damit an ihre Stelle das primitive Gestammel von präpotenten Gangster-Rapper tritt.

Völkergemisch ohne jede Gemeinsamkeit

Aber nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen Bundesländern senkt man die Standards immer weiter ab, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es in diesem Land noch ein funktionierendes Bildungssystem gäbe: In Niedersachsen schafft das grün geführte Kultusministerium ab dem kommenden Schuljahr das schriftliche Dividieren ab, weil dies das komplexeste aller schriftlichen Rechenverfahren sei – und damit an deutschen Schulen natürlich nicht mehr zumutbar ist. Als Ausrede für diesen folgenschweren Schritt wird angeführt, gerade die Division erfordere das sichere Zusammenspiel mehrerer Teilschritte – Teilen, Multiplizieren und Subtrahieren – und sei dahr besonders anfällig für typische Fehlerquellen wie fehlerhaftes Ziffernschätzen oder das korrekte Setzen von Nullen. So heißt es allen Ernstes im entsprechenden Beschluss der Kultusministerkonferenz bereits von 2022, der auch schon von anderen Bundesländern umgesetzt wurde.

Schulen, die mittlerweile nicht mehr von Kindern bevölkert sind, die einem gemeinsamen Kulturraum entstammen geschweige denn dieselbe Sprache sprechen, sondern von einem überwiegend muslimisch dominierten Völkergemisch ohne jede Gemeinsamkeit (außer vielleicht der vielfach hasserfüllten Ablehnung des Landes, das ihnen oder ihren Vorfahren Aufnahme gewährt) hat sie sich befinden, reißen mit dieser ideologisch motivierten Selbstaufgabe auch die deutschen Schüler in das vorzivilisatorische Zeitalter hinein, auf das Deutschland unaufhaltsam zusteuert. Leidtragende sind vor allem die einheimischen Schüler – von Hochbegabten und förderwürdigen Talenten mit großen Potentialen ganz zu schweigen, denn diese bleiben gänzlich unerkannt und unerschlossen, weil sich die Lehrer zunehmend um Aufgaben wie Integration, Inklusion, Antidiskriminierung und Sozialarbeit kümmern müssen. Der eigentliche Unterricht – Wissensvermittlung, Disziplin, methodisches Lernen, soziale Kompetent innerhalb der Klasseneinheit – bleibt da völlig auf der Strecke. Die ebenfalls diskutierte und in “Pilotprojekten“ bereits praktizierte gänzliche Abschaffung von Leistungsnoten ist da nur die logische Konsequenz, um zumindest das Ausmaß des Systemzusammenbruchs zu verschleiern.

Linke Indoktrination und Islamisierung

Hinzu kommt eine beispiellose Indoktrination und Politisierung des Schulalltags durch reformpädagogische und linke Hirngespinste wie die Verunglimpfung von Wettbewerb, Leistungsprinzip und Ehrgeiz, Diversitäts-Propaganda, Gender-Sprache, sexuelle Devianz (etwa Drag-Queens, die mit staatlichem Segen schon auf Kleinkinder losgelassen werden), “Gegen-rechts”-Agitation und Klima-Gehirnwäsche bei gleichzeitiger Stigmatisierung anderer Meinungen und Ausgrenzung von “Leugnern”, bei gleichzeitiger völliger Vertuschung von zunehmenden Problem wie Gewalt migrantischer Jugendbanden gegen deutsche Schüler, Anfeindungen von Mädchen wegen nicht schariakonformer Kleidung und allgegenwärtiges Mobbing gegen “Kuffar”. Zwischen linkem Wahnsinn und zunehmender Islamisierung wird die über Jahrhunderte gewachsene jüdisch-christliche und europäisch-abendländische Kultur wie zwischen Mühlsteinen zermahlen.

An immer mehr Problemschulen sind Lehrer und die Minderheit deutscher Schüler zunehmend damit beschäftigt, ihre eigene Haut gegenüber muslimischen Schülern und ihrem riesigen Anhang zu verteidigen. Themen wie der Holocaust können kaum noch angemessen gelehrt werden, weil dies bei der islamischen Schülermehrheit entweder auf Ablehnung oder – schlimmer noch – auf Zustimmung für den Mord an Millionen von Juden stößt. Hinzu kommt die schlichte Verblödung durch täglichen stundenlangen Smartphone-Konsum und die daraus resultierende Unfähigkeit, komplexe Fragen überhaupt noch erfassen zu können. Das Resultat von alledem ist eine wachsender Ausstoß struktureller Analphabeten und Kretins, die teilweise mit aussagelosen Bestnoten weggelobt werden und dann auf weiterführende Schulen, Universitäten oder Ausbildungsbetriebe losgelassen werden. Diese wiederum kapitulieren dann zwangsläufig ebenfalls – durch weitere Nivellierung aller Niveaus nach unten, weil all die Defizite gar nicht mehr aufgeholt werden können. Der “Bildungsnachwuchs”, der hier tendenziell herangezüchtet wird, ist schlicht nicht fähig, noch auf irgendeinem Gebiet etwas Nennenswertes zu leisten. Auch hier ist die Zukunft dieses Landes vorgezeichnet.