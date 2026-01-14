Literaturklassiker in einfacher Sprache, kein schriftliches Dividieren mehr: Deutschlands Schulen im freien Fall

Das Ende der Bildungs- und Kulturnation Deutschland rückt ebenso unerbittlich näher wie das des Industriestandortes: Deutsche Schüler verfügen kaum noch über Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Mathematik, wie eine Untersuchung nach der anderen bestätigt. Und wie auf jede andere Fehlentwicklung in diesem Land auch, reagiert man darauf nicht etwa mit zielführenden Gegenmaßnahmen, sondern mit völliger Kapitulation, die man sich dann wortreich schönlügt. So werden nun an Berliner Gymnasien Klassiker wie Goethes “Faust” oder Werke von Schiller teilweise nur noch in “einfacher Sprache” (offiziell “vereinfachter, moderner Sprache”) gelesen. Lehrkräfte greifen dazu etwa auf die Reihe „Einfach klassisch“ des Cornelsen-Verlags zurück, die sich eigentlich an Real- und Hauptschüler richtet. Der Verlag kürzt die Texte dabei „angemessen“ zusammen. Was darunter zu verstehen ist, entscheiden die Lektoren nach eigenem Ermessen.
Neben der allgemeinen Verdummung und kognitiven Rückentwicklung ist natürlich auch hier die den deutschen Schulbetrieb seit zehn Jahren lahmlegende Massenmigration einer der Hauptgründe. „In Zeiten, in denen viele Jugendliche – besonders mit Migrationshintergrund – das Lesen nur bedingt oder kaum beherrschen, ist es tatsächlich unverzichtbar, ihnen komplexere Texte durch einfache(re) Sprache nahezubringen“, erklärte Christian Plein vom Fachverband Deutsch. Als wolle er dafür den Lebendbeweis erbringen, meint Orçun Ilte, der Berliner Landesschülersprecher, Literaturklassiker hätten keine Anknüpfungspunkte an das Alltagsleben von Schülern mit Migrationshintergrund, weshalb er empfiehlt, stattdessen lieber Rap-Texte zu analysieren. Es spricht wohl für sich selbst, wenn im Schulkanon jede höhere Bildung – die eben auch den Sinn hat, sich über den Alltag zu erheben – abgeschafft werden soll, damit an ihre Stelle das primitive Gestammel von präpotenten Gangster-Rapper tritt.
Völkergemisch ohne jede Gemeinsamkeit
Aber nicht nur in Berlin, auch in vielen anderen Bundesländern senkt man die Standards immer weiter ab, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es in diesem Land noch ein funktionierendes Bildungssystem gäbe: In Niedersachsen schafft das grün geführte Kultusministerium ab dem kommenden Schuljahr das schriftliche Dividieren ab, weil dies das komplexeste aller schriftlichen Rechenverfahren sei – und damit an deutschen Schulen natürlich nicht mehr zumutbar ist. Als Ausrede für diesen folgenschweren Schritt wird angeführt, gerade die Division erfordere das sichere Zusammenspiel mehrerer Teilschritte – Teilen, Multiplizieren und Subtrahieren – und sei dahr besonders anfällig für typische Fehlerquellen wie fehlerhaftes Ziffernschätzen oder das korrekte Setzen von Nullen. So heißt es allen Ernstes im entsprechenden Beschluss der Kultusministerkonferenz bereits von 2022, der auch schon von anderen Bundesländern umgesetzt wurde.
Schulen, die mittlerweile nicht mehr von Kindern bevölkert sind, die einem gemeinsamen Kulturraum entstammen geschweige denn dieselbe Sprache sprechen, sondern von einem überwiegend muslimisch dominierten Völkergemisch ohne jede Gemeinsamkeit (außer vielleicht der vielfach hasserfüllten Ablehnung des Landes, das ihnen oder ihren Vorfahren Aufnahme gewährt) hat sie sich befinden, reißen mit dieser ideologisch motivierten Selbstaufgabe auch die deutschen Schüler in das vorzivilisatorische Zeitalter hinein, auf das Deutschland unaufhaltsam zusteuert. Leidtragende sind vor allem die einheimischen Schüler – von Hochbegabten und förderwürdigen Talenten mit großen Potentialen ganz zu schweigen, denn diese bleiben gänzlich unerkannt und unerschlossen, weil sich die Lehrer zunehmend um Aufgaben wie Integration, Inklusion, Antidiskriminierung und Sozialarbeit kümmern müssen. Der eigentliche Unterricht – Wissensvermittlung, Disziplin, methodisches Lernen, soziale Kompetent innerhalb der Klasseneinheit – bleibt da völlig auf der Strecke. Die ebenfalls diskutierte und in “Pilotprojekten“ bereits praktizierte gänzliche Abschaffung von Leistungsnoten ist da nur die logische Konsequenz, um zumindest das Ausmaß des Systemzusammenbruchs zu verschleiern.
Linke Indoktrination und Islamisierung
Hinzu kommt eine beispiellose Indoktrination und Politisierung des Schulalltags durch reformpädagogische und linke Hirngespinste wie die Verunglimpfung von Wettbewerb, Leistungsprinzip und Ehrgeiz, Diversitäts-Propaganda, Gender-Sprache, sexuelle Devianz (etwa Drag-Queens, die mit staatlichem Segen schon auf Kleinkinder losgelassen werden), “Gegen-rechts”-Agitation und Klima-Gehirnwäsche bei gleichzeitiger Stigmatisierung anderer Meinungen und Ausgrenzung von “Leugnern”, bei gleichzeitiger völliger Vertuschung von zunehmenden Problem wie Gewalt migrantischer Jugendbanden gegen deutsche Schüler, Anfeindungen von Mädchen wegen nicht schariakonformer Kleidung und allgegenwärtiges Mobbing gegen “Kuffar”. Zwischen linkem Wahnsinn und zunehmender Islamisierung wird die über Jahrhunderte gewachsene jüdisch-christliche und europäisch-abendländische Kultur wie zwischen Mühlsteinen zermahlen.
An immer mehr Problemschulen sind Lehrer und die Minderheit deutscher Schüler zunehmend damit beschäftigt, ihre eigene Haut gegenüber muslimischen Schülern und ihrem riesigen Anhang zu verteidigen. Themen wie der Holocaust können kaum noch angemessen gelehrt werden, weil dies bei der islamischen Schülermehrheit entweder auf Ablehnung oder – schlimmer noch – auf Zustimmung für den Mord an Millionen von Juden stößt. Hinzu kommt die schlichte Verblödung durch täglichen stundenlangen Smartphone-Konsum und die daraus resultierende Unfähigkeit, komplexe Fragen überhaupt noch erfassen zu können. Das Resultat von alledem ist eine wachsender Ausstoß struktureller Analphabeten und Kretins, die teilweise mit aussagelosen Bestnoten weggelobt werden und dann auf weiterführende Schulen, Universitäten oder Ausbildungsbetriebe losgelassen werden. Diese wiederum kapitulieren dann zwangsläufig ebenfalls – durch weitere Nivellierung aller Niveaus nach unten, weil all die Defizite gar nicht mehr aufgeholt werden können. Der “Bildungsnachwuchs”, der hier tendenziell herangezüchtet wird, ist schlicht nicht fähig, noch auf irgendeinem Gebiet etwas Nennenswertes zu leisten. Auch hier ist die Zukunft dieses Landes vorgezeichnet.
Dieses Land wird offen geistesgestört, es verblödet exzessiv! Wer klassisch normal ist, gehört einer Minderheit an! Wer glaubt, dass nur die Wahlen etwas verändern, der glaubt als Erwachsener noch an den Weihnachtsmann!
Was ich mich immer wieder frage ist: Wer wird nur die ganzen leistungslosen und bildungslosen und arbeitsscheuen Menschen finanzieren?
Machen wir uns nichts vor!
Das alles hat seit vielen Jahren System. Man stelle sich vor, der überwiegende Teil der Bürger dieses Staats wäre gebildeter als all diese Cerebral-Astheniker, welche die Macht innehaben, und er könnte deren Treiben durchschauen – nicht auszudenken! Genau das können die nicht brauchen.
Geschieht diesem Volk recht.
Es hat sich von Christus abgewandt, will mit ihm nichts mehr zu tun haben.
Wer aber das Licht nicht lieben will, dem bleibt nur übrig, sich der Finsternis zu unterwerfen.
Die Krieger der Finsternis sind bereits in Millionenstärke im Land. Die Christushasser haben sie hereingelsssen und willkommen geheißen und sich somit selbst bestraft.
Die scheußliche Suppe, die sie sich damit eingebrockt haben, dürfen sie bis zum letzten Tropfen auslöffeln.
Guten Appetit!
Die Politdarsteller wissen nicht wie es um die deutsche Sprache bei der heutigen Jugend steht. Viele Kinder aus deutschen Familien sind nicht fähig einen korrekten Satz zu schreiben. Sitzen bleiben wird gestrichen, 1×1 unwichtig, Abitur um jeden Preis, das heutige Leben hat andre Maßstäbe ……….“cool sein“
„kein schriftliches Dividieren mehr“.
Der Überschrift entnehme ich aber das das Dividieren weiterhin durchgeführt wird, nur nicht mehr schriftlich, sondern durch Kopfrechnen. Das ist aber doch eine schätzenswerte Entwicklung. Und die Rap-Texte sind auch wichtig für das zukünftige soziale Zusammenleben. Da kommt doch kein Schiller und wie heißt der andere nochmal, Goethe ? mit. Ja was willst du auch mit Goethe ? Kannte der den Genuß eines dampfenden Döners ? Nein, nur grüne Soße. Also !
bei allen problemen dürfte dieses das grösste sein, da es wirklich nachhaltig deutschland essentiell schwächt. selbst wenn der politische wille vorhanden wäre, das land wieder nach vorne zu bringen, wer soll das in der praxis umsetzen? ingenieure, handwerker etc. werden schlicht fehlen. dies ist letztlich das, was mich wirklich pessimistisch macht. deutschland hat eine sehr düstere zukunft, das werden bald alle am eigenen leib spüren.
@Deutschlands Schulen im freien Fall
Das scheint mir als Pack aus Dunkeldeutschland anders – es ist die Anpassung an zukünftige Anforderungen als Kuffar im islamischen Germanistan der Zukunft.
Die Rechtgläubigen müssen dann nur wissen, was im Koran steht und ihren Imamen fordern, die Ungläubigen müssen nur ihren Stand als Ungläubige kennen und in Bordellkünsten bewandert sein, um sich die Gunst ihrer zukünftigen Herren zu verdienen.
Und darauf werden sie von dem Regime der Blockpartei vorbereitet – also alles im grünen Bereich !
Das die linken Politiker glauben, trotz ihres Standes als Ungläubige weiter oben zu schwimmen – nun ja – meiner Meinung nach werden sie an Bäumen, Baukränen und Laternen über ihren zukünftigen Stand informiert werden – aber dann wird es zu spät sein, noch etwas zu ändern !
Und meiner Meinung nach ist es heute schon zu spät – der letzte Zeitpunkt wäre vor 20 Jahren gewesen. Wenn die Lawine erst einmal rollt, gibt es kein Halten mehr !
indianer und ihre deppen… Professor Karim schreibt vor, was Deutsche zu denken haben
So tappen Sie beim Karneval nicht in die Indianer-Falle: Zu Wort gemeldet hat sich Professor Karim Fereidooni, anerkannter Rassismus-Forscher an der Ruhr-Universität Bochum. „Allein das Wort ‚Indianer‘ ist schon rassistisch, weil es eine Fremdbezeichnung ist. Ich rate also dringend davon ab, sich so zu verkleiden.“
………neues thema… ein depp weiss nicht dass er ein depp ist … ein indianer weiss genau dass er ein indianer ist, der einen mohrenkopf und ein zigeunerschnitzel zum abendessen bestellt im gasthaus zum mohren…… da hat der kasperl allerdimgs lokalverbot… dort spielt heute eine indianerband zum tanz um den marterpfahl…dumm dümmer saudumm deutsch.. !!! ich rate dem Professor dringend ab, dort hin zugehen… man sucht nämlich noch einen zum skalbieren…
Nur mal eine bescheidene Frage:
wie können deutsche (??) Pädagogen so hirnrissig sein, und noch den Holocaust (Brandopfer…) in ein Schulfach einbringen angesichts der Mehrheit islamischer Schüler ?????????
Wie weit soll die Erniedrigung der Deutschen vor diesem muslimischen Pack (allgemein!) noch gehen???
Vor allem in bezug auf UNSERE Kinder …
Trennt sie endlich, um Differenzen im IQ, Auffassungsgabe und Lernwilligkeit zu exponieren !!!!!!!
U.a. …